JPMorgan: Νέες προσλήψεις για την ενίσχυση συγχωνεύσεων και εξαγορών στον τομέα των επιχειρηματικών υπηρεσιών

Η JPMorgan Chase & Co. προσέλαβε τρεις ανώτερους επενδυτικούς τραπεζίτες από τη Deutsche Bank και τη Goldman Sachs, στο πλαίσιο της προσπάθειάς της να επεκτείνει την ομάδα συγχωνεύσεων και εξαγορών που εξυπηρετεί τον τομέα των επιχειρηματικών υπηρεσιών. Και όπως δήλωσε κορυφαίο στέλεχος της τράπεζας στο Reuters, η διαδικασία των προσλήψεων δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί — καθώς η JPMorgan στοχεύει σε θεαματική αύξηση των εσόδων από προμήθειες.

Ο Τζον Ρίχερτ, επικεφαλής του τομέα επενδυτικής τραπεζικής μεσαίας κεφαλαιοποίησης της JPMorgan, ανέφερε ότι ελπίζει να πενταπλασιάσει τα έσοδα του ομίλου επιχειρηματικών υπηρεσιών στα 500 εκατομμύρια δολάρια μέσα στα επόμενα τρία έως πέντε χρόνια. Όπως είπε, οι προσλήψεις θα κινηθούν με τον ίδιο ρυθμό.

«Θα ήθελα να πενταπλασιάσω και τον αριθμό των ανώτερων στελεχών μέσα στα επόμενα δύο με τρία χρόνια. Το ονομάζω “η δύναμη των πέντε”», δήλωσε, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τους επιμέρους στόχους.



Ο τομέας των επιχειρηματικών υπηρεσιών απασχολεί 22,5 εκατομμύρια άτομα στις ΗΠΑ, από ηλεκτρολόγους και υδραυλικούς μέχρι εταιρείες catering και καθαριότητας γραφείων. Ένας κλάδος που παλαιότερα κυριαρχούνταν από μικρές, ιδιωτικές επιχειρήσεις βρίσκεται πλέον σε φάση ενοποίησης, καθώς οι εταιρείες αναθέτουν όλο και περισσότερο σε εξωτερικούς συνεργάτες λειτουργίες όπως HVAC (κλιματισμός και εξαερισμός), καθαριότητα και διαμόρφωση τοπίου, προκειμένου να μειώσουν το κόστος και να βελτιώσουν την αποδοτικότητα.

Ένας «ανθεκτικός» τομέας

Η JPMorgan επιδιώκει να αξιοποιήσει έναν τομέα σε μεγάλο βαθμό προστατευμένο τόσο από τους δασμούς όσο και από την απειλή της τεχνητής νοημοσύνης.

«Ακόμη κι αν είσαι κατασκευαστής ενδυμάτων που επηρεάζεται από δασμούς, κάποιος πρέπει να καθαρίζει την εγκατάσταση τη νύχτα», σχολίασε ο Ρίχερτ.



Η αφθονία ρευστότητας στα ιδιωτικά κεφάλαια — η οποία έφτασε σε ιστορικό τριμηνιαίο υψηλό 310 δισ. δολαρίων σε συμφωνίες το τρίτο τρίμηνο — λειτουργεί ως ισχυρό κίνητρο για νέες εξαγορές και συγχωνεύσεις. Οι κλάδοι επιχειρηματικών υπηρεσιών, που συχνά αποτελούνται από μικρούς τοπικούς παρόχους, προσελκύουν έντονο ενδιαφέρον από τα private equity funds, τα οποία επιδιώκουν να δημιουργήσουν ενοποιημένες πλατφόρμες με σταθερά, επαναλαμβανόμενα έσοδα.

«Πραγματοποιούμε αρκετές συναντήσεις με επενδυτές ιδιωτικών κεφαλαίων κάθε εβδομάδα, οι οποίοι μας ζητούν να τους δείξουμε όλα όσα διαθέτουμε στον τομέα των συστημάτων HVAC, στην αποκατάσταση ή στην αρχιτεκτονική τοπίου», είπε ο Ρίχερτ.



Η JPMorgan σχεδιάζει να αξιοποιήσει τις σχέσεις της με τις 11.000 εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης που εξυπηρετούνται από τον εμπορικό τραπεζικό της βραχίονα, για να ενισχύσει τη δραστηριότητα συγχωνεύσεων και εξαγορών.

Ο Ρίχερτ επιδιώκει να αναπαράγει στον τομέα των επιχειρηματικών υπηρεσιών το μοντέλο ανάπτυξης που ακολούθησε το τμήμα Mid-Cap Investment Banking, το οποίο από τότε που ανέλαβε πριν από επτά χρόνια, έχει αυξηθεί από 30 άτομα σε 250 τραπεζίτες, με τα ετήσια έσοδα να εκτοξεύονται από 150 εκατ. δολάρια σε πάνω από 1 δισ. δολάρια.

Τα νέα στελέχη

Ο Έρικ Κάρνεαλ αναλαμβάνει αντιπρόεδρος μετά από 14 χρόνια στη Deutsche Bank, όπου ειδικευόταν σε συμφωνίες στους τομείς επαγγελματικών, εκπαιδευτικών και εμπορικών υπηρεσιών. Με περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας στην επενδυτική τραπεζική, θα συμβάλει και στην ανάπτυξη και καθοδήγηση νεότερων τραπεζιτών.



Ο Ντέιβιντ Σουίτ, πρώην επικεφαλής του τομέα εμπορικών και οικιστικών υπηρεσιών στη Deutsche Bank, εντάσσεται στην ομάδα ως διευθύνων σύμβουλος, με επίκεντρο τους πελάτες μεσαίας και μεγάλης κεφαλαιοποίησης. Διαθέτει σχεδόν 20 χρόνια εμπειρίας στον χώρο.



Η Γιε Σια αναλαμβάνει εκτελεστική διευθύντρια, με στόχο να επεκτείνει την κάλυψη στους τομείς των βιομηχανικών και εμπορικών υπηρεσιών, των ψηφιακών υποδομών και των επαγγελματικών υπηρεσιών. Προέρχεται από τη Goldman Sachs, ενώ έχει διατελέσει και σε θέσεις στις Guggenheim και Rothschild & Co.



Οι τρεις νέες προσθήκες θα έχουν έδρα τη Νέα Υόρκη και θα αναφέρονται στον Τζον Ρίχερτ.

Νωρίτερα φέτος, η JPMorgan είχε προσθέσει και τον Τζόναθαν Σλότερ ως αντιπρόεδρο επιχειρηματικών υπηρεσιών στο Λονδίνο.

Η Ντέινα Γουάινσταϊν θα συνεχίσει να ηγείται του τομέα επιχειρηματικών υπηρεσιών, ενώ ο Ρίχερτ θα αναλάβει παγκόσμιος επικεφαλής επενδυτικής τραπεζικής κάλυψης επιχειρηματικών υπηρεσιών μετά τη συνταξιοδότησή της το επόμενο έτος.