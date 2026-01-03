ΗΠΑ: «Stop» του Τραμπ στην εξαγορά της HieFo Corp από την Emcore - Οι λόγοι της κίνησης

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μπλόκαρε την Παρασκευή την εξαγορά αξίας 3 εκατ. δολαρίων της αμερικανικής εταιρείας φωτονικής HieFo Corp από την Emcore, εταιρεία με έδρα το Νιου Τζέρσεϊ που ειδικεύεται στον τομέα της αεροδιαστημικής και της άμυνας, επικαλούμενος λόγους εθνικής ασφάλειας και ανησυχίες σχετικά με την Κίνα.

Σε μια εντολή από τον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ δήλωσε ότι η HieFo «ελέγχεται από πολίτη της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας» και ότι η εξαγορά των επιχειρήσεων της Emcore το 2024 οδήγησε τον πρόεδρο να πιστέψει ότι ενδέχεται να «αναλάβει δράση που απειλεί να βλάψει την εθνική ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών».

Η εντολή δεν ανέφερε το όνομα του ατόμου ούτε περιγράφει λεπτομερώς τις ανησυχίες του Τραμπ.

«Η συναλλαγή απαγορεύεται», δήλωσε ο Τραμπ, διατάζοντας την HieFo να «εκχωρήσει όλα τα συμφέροντα και τα δικαιώματα στα περιουσιακά στοιχεία της Emcore, όπου και αν βρίσκονται», εντός 180 ημερών.

Η Επιτροπή Ξένων Επενδύσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες εντόπισε κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια κατά την έρευνα της συναλλαγής, σύμφωνα με δήλωση του Υπουργείου Οικονομικών μετά την εντολή του Τραμπ.

Η δήλωση δεν διευκρίνισε τον κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια.

Η Emcore, η οποία ήταν εισηγμένη στο χρηματιστήριο κατά τη στιγμή της συναλλαγής και αργότερα μετατράπηκε σε ιδιωτική εταιρεία, δήλωσε ότι η HieFo αγόρασε την επιχείρηση τσιπ και τις δραστηριότητες κατασκευής πλακιδίων φωσφιδίου ινδίου για 2,92 εκατ. δολάρια.

Η HieFo δήλωσε τότε ότι συνιδρύθηκε από τον Genzao Zhang, πρώην αντιπρόεδρο μηχανικής της Emcore, και τον Harry Moore, ο οποίος στο προφίλ του στο LinkedIn περιγράφεται ως πρώην ανώτερος διευθυντής πωλήσεων της Emcore.