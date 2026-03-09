Intracom Defense: Σύμφωνα με το Πολεμικό Ναυτικό για επικοινωνίες υψηλής ταχύτητας

Η Intracom Defense ανακοίνωσε ότι την Πέμπτη 5 Μαρτίου, υπεγράφη σύμβαση με τη Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ), που αφορά σε επικοινωνιακά συστήματα ελληνικής ανάπτυξης και τελευταίας τεχνολογίας, για την κάλυψη των αναγκών του Πολεμικού Ναυτικού σε ασφαλείς επικοινωνίες υψηλής ταχύτητας φωνής και δεδομένων.

Στην ανακοίνωση της εταιρείας, αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι η Intracom Defense είναι μια ελληνική εταιρεία με μακροχρόνια διεθνή παρουσία στο χώρο των αμυντικών συστημάτων, που χρησιμοποιεί τεχνολογίες αιχμής στον σχεδιασμό και στην ανάπτυξη προηγμένων προϊόντων στους τομείς των ηλεκτρονικών πυραυλικών συστημάτων, τακτικών συστημάτων επικοινωνιών και πληροφοριών, ολοκληρωμένων λύσεων επιτήρησης, υβριδικών συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας και μη επανδρωμένων συστημάτων.