Η UniCredit ενίσχυσε στο 26% το ποσοστό της στην Commerzbank

Η UniCredit ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι αύξησε τα δικαιώματα ψήφου της στην Commerzbank σε περίπου 26% μετατρέποντας μεγαλύτερο μέρος της συνθετικής της θέσης σε φυσικές μετοχές, ενισχύοντας τη θέση της ιταλικής τράπεζας ως μεγαλύτερου μετόχου της Commerzbank.

Η UniCredit πρόσθεσε ότι η υπόλοιπη συνθετική της θέση θα πρέπει να μετατραπεί σε φυσικές μετοχές σε εύθετο χρόνο, αυξάνοντας το συνολικό ποσοστό συμμετοχής της στη γερμανική τράπεζα σε περίπου 29%.

Η UniCredit, η δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα της Ιταλίας, έγινε ο μεγαλύτερος ιδιωτικός επενδυτής της γερμανικής τράπεζας πριν από ένα χρόνο, αντιμετωπίζοντας σφοδρή αντίθεση από τη Γερμανία στα σχέδια πλήρους εξαγοράς. Τον Ιούλιο, έφτασε σε μερίδιο 20% μετατρέποντας παράγωγα που αντιπροσώπευαν περίπου το 10% του δανειστή.

Η UniCredit, η οποία έλαβε νωρίτερα φέτος την έγκριση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για την απόκτηση συμμετοχής 29,9%, δήλωσε τη Δευτέρα ότι δεν προτίθεται να ζητήσει εκπροσώπηση στο διοικητικό συμβούλιο «προς το παρόν».

Ανέφερε ότι η επένδυσή της «ξεπέρασε τους χρηματοοικονομικούς δείκτες μας, δημιουργώντας έτσι σημαντική αξία για τους μετόχους της UniCredit», προσθέτοντας ότι το συνολικό κόστος της επένδυσης είχε αυξηθεί.

Η τράπεζα ανέφερε ότι ο συνολικός αντίκτυπος στον δείκτη CET1 για το μερίδιο 29% με δικαίωμα ψήφου αυξήθηκε σε περίπου 145 μονάδες βάσης από τις 110 μονάδες βάσης που είχαν ανακοινωθεί προηγουμένως, λόγω της υψηλότερης τιμής της μετοχής και της αναδιάρθρωσης του παράγωγου μέσου αντιστάθμισης κινδύνου (collar derivative) για τη μείωση της μελλοντικής μεταβλητότητας των αποτελεσμάτων.

«Η απόδοση της επένδυσης επιβεβαιώνεται σε περίπου 20%», ανέφερε η τράπεζα.