Η Rheinmetall ανοίγει το μεγαλύτερο εργοστάσιο πυρομαχικών της Ευρώπης, μετά από μια μικρή καθυστέρηση, καθώς οι συζητήσεις για τις εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία εντείνονται και η Γερμανία προχωρά σε μαζική επέκταση του στρατού της.

Σύμφωνα με το Bloomberg, ο Διευθύνων Σύμβουλος Άρμιν Πάπεργκερ, ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών και Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Λαρς Κλίνγκμπεϊλ, ο υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε αναμένεται να παραστούν στην επίσημη έναρξη λειτουργίας του εργοστασίου στο Ουντερλούες, κοντά στο Ανόβερο, την Τετάρτη.

Η Rheinmetall ξεκίνησε την κατασκευή του εργοστασίου στις αρχές του 2024, παρουσία του πρώην καγκελαρίου της Γερμανίας Όλαφ Σολτς. Η έναρξη λειτουργίας του ήταν προγραμματισμένη για τα τέλη της άνοιξης ή τις αρχές του καλοκαιριού του τρέχοντος έτους.

Το εργοστάσιο πυρομαχικών ξεκίνησε τη δοκιμαστική λειτουργία του το δεύτερο τρίμηνο του 2025 και θα έχει παραγωγική ικανότητα έως 350.000 βλήματα ετησίως, όταν θα είναι πλήρως λειτουργικό από το 2027 και μετά.

Η μονάδα αποτελείται από δύο κτίρια, ένα για την παραγωγή πυρομαχικών 155 mm και ένα για τη φόρτωση, τη συναρμολόγηση και τη συσκευασία.

Ο όγκος των επενδύσεων ανέρχεται σε περίπου 500 εκατομμύρια ευρώ και θα δημιουργηθούν περισσότερες από 500 θέσεις εργασίας στο εργοστάσιο. Η Rheinmetall σχεδιάζει επίσης να παράγει πυραύλους στο εργοστάσιο από το 2026.