Στο «περίμενε» οι τιμές του πετρελαίου, μετά τους δασμούς των ΗΠΑ στην Ινδία

Στασιμότητα καταγράφεται για την Τετάρτη οι τιμές του πετρελαίου, με τις αγορές να συνεχίζουν να έχουν στραμμένη την προσοχή τους στραμμένη στις εξελίξεις γύρω από τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία, που αποτελούν σημείο αναφοράς το τελευταίο χρονικό διάστημα για τη ζήτηση του «μαύρου χρυσού».

Μετά τις 09:00 της Τετάρτης (ώρα Ελλάδας), τα συμβόλαια του Brent -παράδοσης Νοεμβρίου- υποχωρούσαν 0,13% στα 66,61 δολάρια ανά βαρέλι.

Τα συμβόλαια του αμερικανικού αργού -παράδοσης Οκτωβρίου- έχαναν 0,08% στα 63,19 δολάρια ανά βαρέλι.

Τα συμβόλαια του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου στο Χρηματιστήριο Ενέργειας του Άμστερνταμ έπεφταν 0,9% στα 33,15 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Οι αμερικανικοί δασμοί στην Ινδία

Στο επίκεντρο της προσοχής για το πετρέλαιο βρίσκονται οι δασμοί των ΗΠΑ στην Ινδία, την τρίτη μεγαλύτερη καταναλώτρια χώρα αργού στον κόσμο.

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε επιπλέον δασμό 25% στις ινδικές εισαγωγές, διπλασιάζοντας τον συνολικό δασμό στο 50%, αποσκοπώντας στον περιορισμό των σχέσεων της Ινδίας με τη Ρωσία εν μέσω του πολέμου στην Ουκρανία.