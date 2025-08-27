ΗΠΑ: Αυξάνει στο 50% τους δασμούς στην Ινδία - Οι επιπτώσεις στην ινδική οικονομία

Οι επιπρόσθετοι τελωνειακοί δασμοί των ΗΠΑ σε προϊόντα της Ινδίας, που ανέρχονταν στο 25% στην αρχή του τρέχοντα μήνα, αυξήθηκαν από σήμερα στο 50%, εν είδει τιμωρίας από την κυβέρνηση του ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σε βάρος αυτής του ομοσπονδιακού πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι επειδή ο ασιατικός γίγαντας συνεχίζει να αγοράζει πετρέλαιο από τη Ρωσία.

Η Ινδία συγκαταλέγεται στους κυριότερους αγοραστές ρωσικού αργού, όπως και η Κίνα· ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγορεί το Νέο Δελχί πως βοηθά έτσι τη Μόσχα να χρηματοδοτεί τον πόλεμο που διεξάγει στην Ουκρανία.

Οι νέοι δασμοί δεν αφορούν πάντως παρά μόνο μέρος των ινδικών αγαθών που εισάγονται στην αμερικανική αγορά, η εμβέλειά τους είναι –συγκριτικά– περιορισμένη.

Οι αναλυτές προειδοποιούν ότι οι υψηλότεροι δασμοί των ΗΠΑ κινδυνεύουν να μειώσουν σημαντικά την ελκυστικότητα των ινδικών εξαγωγών προς τις ΗΠΑ, σε σύγκριση με τους περιφερειακούς ομολόγους τους.

«Η ελκυστικότητα της Ινδίας ως αναδυόμενου κόμβου μεταποίησης θα υπονομευθεί σε μεγάλο βαθμό», δήλωσε σε σημείωμα ο Σίλαν Σαχ αναπληρωτής επικεφαλής οικονομολόγος αναδυόμενων αγορών στην Capital Economics και εκτίμησε ότι οι δαπάνες των ΗΠΑ αποτελούν περίπου το 2% του ΑΕΠ της Ινδίας και ο επιπλέον δασμός 25% είναι «αρκετά μεγάλος για να έχει ουσιαστικό αντίκτυπο».

Ο δασμός 50% στα ινδικά προϊόντα μπορεί να οδηγήσει σε πλήγμα 0,6 ποσοστιαίων μονάδων στο ΑΕΠ της χώρας, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Goldman Sachs.

Οι κύριες εξαγωγές της Ινδίας προς τις ΗΠΑ είναι μηχανικά και ηλεκτρονικά είδη, φάρμακα και φαρμακευτικά προϊόντα, πολύτιμοι λίθοι και κοσμήματα, σύμφωνα με τα κυβερνητικά στοιχεία.