Ιαπωνία: Το Τόκιο καταγράφει ρεκόρ δέκα συνεχόμενων ημερών με θερμοκρασία 35° Κελσίου ή υψηλότερη

Το Τόκιο καταγράφει σήμερα, Τετάρτη, τη δέκατη συνεχόμενη ημέρα με θερμοκρασίες 35° Κελσίου ή υψηλότερες, γεγονός άνευ ιστορικού προηγουμένου, ανακοίνωσε η ιαπωνική μετεωρολογική υπηρεσία (JMA), καθώς η κλιματική αλλαγή προκαλεί κύματα καύσωνα σε όλο τον κόσμο.

Αυτή η ακολουθία ημερών με τόσο υψηλές θερμοκρασίες διαπιστώνεται «για πρώτη φορά αφότου άρχισαν να τηρούνται χρονικά» το 1875, τόνισε η JMA στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Tokyo Reaches 35 C in Morning, Setting Record for 10th Consecutive Day of Intense Heat https://t.co/KoI2t6maKJ — The Japan News (@The_Japan_News) August 27, 2025

Ρεκόρ δασικών πυρκαγιών στην Ευρώπη: Κάηκαν πάνω από 1 εκατομμύριο εκτάρια γης

Από την άλλη, σημειώνεται ότι δασικές πυρκαγιές έχουν κάψει περισσότερα από ένα εκατομμύριο εκτάρια γης στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι στιγμής φέτος, το υψηλότερο ποσοστό από οποιοδήποτε έτος από τότε που ξεκίνησαν τα επίσημα αρχεία το 2006, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΕ.

Συνολικά 1.028.000 εκτάρια στην ΕΕ είχαν καταστραφεί από τις φλόγες έως την Τρίτη – μια περιοχή μεγαλύτερη από την Κύπρο και υψηλότερη από κάθε άλλο έτος που έχει καταγραφεί, σύμφωνα με στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών για τις Δασικές Πυρκαγιές (EFFIS), τα οποία ανέλυσε το Reuters.

Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν το 2017, όταν η καμένη έκταση ανερχόταν περίπου σε 998.000 εκτάρια.

Η Ισπανία και η Πορτογαλία έχουν πληγεί περισσότερο, αντιπροσωπεύοντας μαζί περίπου τα δύο τρίτα της καμένης έκτασης στην ΕΕ. Τα δεδομένα του EFFIS έδειξαν απότομη αύξηση των πυρκαγιών από τις 5 έως τις 19 Αυγούστου – περίοδος που συνέπεσε με ένα 16ήμερο κύμα καύσωνα στην Ιβηρική χερσόνησο.

Ο καύσωνας έληξε την περασμένη εβδομάδα, έχοντας τροφοδοτήσει φωτιές που σκότωσαν τουλάχιστον οκτώ ανθρώπους στις δύο χώρες και ανάγκασαν σε διακοπές σιδηροδρομικών δρομολογίων και κλείσιμο δρόμων.

Ωστόσο, δέκα πυρκαγιές εξακολουθούσαν να μαίνονται την Τρίτη στην ισπανική περιφέρεια Καστίλλη και Λεόν, όπου περίπου 700 άνθρωποι έχουν εκκενωθεί, ενώ φωτιές συνέχιζαν να καίνε και στις βόρειες περιοχές της Γαλικίας και της Αστούριας.

Στην Πορτογαλία, χαμηλότερες θερμοκρασίες έφεραν κάποια ανακούφιση και μια φωτιά στο Πιόδαο κατασβέστηκε τη Δευτέρα, έπειτα από 12 ημέρες. Με περισσότερα από 60.000 εκτάρια καμένα, πρόκειται για τη μεγαλύτερη πυρκαγιά στην ιστορία της χώρας.

Η κλιματική αλλαγή καθιστά τις δασικές πυρκαγιές, τους καύσωνες και τις ξηρασίες συχνότερους και πιο έντονους – αν και τα μέτρα πρόληψης, όπως η απομάκρυνση της ξηρής βλάστησης, έχουν παίξει σημαντικό ρόλο στον περιορισμό των πυρκαγιών.

Οι δασικές πυρκαγιές στην ΕΕ έχουν εκπέμψει μέχρι στιγμής φέτος 38 εκατομμύρια τόνους διοξειδίου του άνθρακα, σύμφωνα με το EFFIS. Αυτό είναι περισσότερο από κάθε άλλο έτος στην ίδια χρονική περίοδο, βάζοντας το 2025 σε τροχιά να ξεπεράσει το ετήσιο ρεκόρ των 41 εκατομμυρίων τόνων.