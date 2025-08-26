Παλλήνη: Συνελήφθη μόνιμος υπάλληλος του Δήμου για αλλεπάλληλους εμπρησμούς

Μόνιμος υπάλληλος του Δήμου Παλλήνης συνελήφθη σήμερα από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), ως υπαίτιος τεσσάρων πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν τον Ιούνιο και τον Ιούλιο του 2025 σε περιοχές πλησίον ευαίσθητων δομών της Παλλήνης.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε κατόπιν εντάλματος της Τακτικής Ανακρίτριας του 3ου Τμήματος Πρωτοδικείου Αθηνών, μετά από έρευνα της Δ.Α.Ε.Ε. που διήρκησε περισσότερο από δύο μήνες. Η σχετική δικογραφία είχε ήδη διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Ποινικής Δίωξης, η οποία εξέδωσε το ένταλμα, όπως αναφέρει το iRafina.gr.

Ο 48χρονος κατηγορείται για εμπρησμό από πρόθεση κατ’ εξακολούθηση, σε μικρή απόσταση από δασική έκταση. Οι πυρκαγιές είχαν σημειωθεί στις 18 και 19 Ιουνίου 2025, καθώς και στις 14 Ιουλίου 2025, μέσα σε ακτίνα περίπου 200 μέτρων από κρίσιμες δομές: το Μουσικό Γυμνάσιο Παλλήνης, το ΚΔΑΠ ΑμεΑ Παλλήνης και τη δομή ψυχικής υγείας ανηλίκων και εφήβων (Κο.Κε.Ψ.Υ.Π.Ε.).

Σύμφωνα με την έρευνα, οι τέσσερις πυρκαγιές φέρουν κοινά χαρακτηριστικά δράσης. Εκδηλώνονταν απογευματινές ώρες, μεταξύ 15:58 και 19:17, σε απερίφρακτους ή περιφραγμένους οικοπεδικούς χώρους. Ο δράστης, κινούμενος με όχημα κοντά στα σημεία, έβαζε φωτιά σε ξηρά χόρτα είτε με χρήση αναπτήρα είτε εκτοξεύοντας φλεγόμενα αντικείμενα, όπως χαρτί ή ύφασμα.

Κινούνταν με λευκό όχημα τύπου βαν, ιδιαίτερα ευδιάκριτο, γεγονός που συνέβαλε στην ταυτοποίησή του.

Η επόμενη μέρα

Ο 48χρονος οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ οι έρευνες της Δ.Α.Ε.Ε. συνεχίζονται για να διαπιστωθεί αν εμπλέκεται και σε άλλα περιστατικά. Η υπόθεση προκαλεί σοβαρά ερωτήματα για το πώς ένας δημοτικός υπάλληλος βρέθηκε κατηγορούμενος για αλλεπάλληλους εμπρησμούς σε τόσο ευαίσθητα σημεία.