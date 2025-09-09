Η Πειραιώς υποστηρίζει τη συναυλία «Mare Nostrum», σε μουσική διεύθυνση Jordi Savall, με τη Διαπολιτισμική Ορχήστρα της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού

Μία μοναδική συναυλία με τίτλο Mare Nostrum, αφιερωμένη στις μουσικές της Μεσογείου, σε καλλιτεχνική επιμέλεια των Jordi Savall και Χάρη Λαμπράκη, παρουσιάζεται από την Εθνική Λυρική Σκηνή (ΕΛΣ) στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού, την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025.

Η συναυλία πραγματοποιείται με τη συμμετοχή των φημισμένων μουσικών συνόλων Hespèrion XXI και της Διαπολιτισμικής Ορχήστρας της ΕΛΣ, σε μια παραγωγή των Εκπαιδευτικών & Κοινωνικών Δράσεων της ΕΛΣ, με την υποστήριξη της Τράπεζας Πειραιώς. Το πρόγραμμα της συναυλίας Mare Nostrum είναι ένα μουσικό ταξίδι που αναδεικνύει τη Μεσόγειο ως κοινό τόπο συνάντησης πολιτισμών, θρησκειών και παραδόσεων. Σεφαραδίτικες μελωδίες, αραβοανδαλουσιανοί ήχοι, βυζαντινοί ύμνοι, οθωμανικές και χριστιανικές παραδόσεις δημιουργούν ένα πολύχρωμο ηχητικό μωσαϊκό, αναδεικνύοντας τη σημασία της θάλασσας αυτής ως διαχρονικού κόμβου πολιτισμών.