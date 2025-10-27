Βιοτεχνολογία

Η ελβετική Novartis ανακοίνωσε την Κυριακή ότι συμφώνησε να εξαγοράσει την αμερικανική εταιρεία βιοτεχνολογίας Avidity Biosciences για περίπου 12 δισεκατομμύρια δολάρια σε μετρητά, καθώς η επιδιώκει να ενισχύσει το χαρτοφυλάκιο θεραπειών της για σπάνιες μυϊκές διαταραχές.

Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας, οι μέτοχοι της Avidity θα λάβουν 72 δολάρια ανά μετοχή σε μετρητά, που αντιπροσωπεύει premium 46% σε σχέση με το κλείσιμο της εταιρείας την Παρασκευή.

Η Novartis έχει προχωρήσει φέτος σε προληπτικές συμφωνίες για να αντιμετωπίσει την επικείμενη λήξη των πατεντών για ορισμένα από τα επιτυχημένα φάρμακά της, όπως το Entresto για την καρδιακή ανεπάρκεια, το Xolair για το άσθμα και το Cosentyx για τις αυτοάνοσες ασθένειες.

Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας, η Avidity θα διαχωρίσει τα προγράμματα καρδιολογίας ακριβείας που βρίσκονται σε αρχικό στάδιο σε μια νέα εταιρεία με την ονομασία Spinco, η οποία αναμένεται να είναι μια εισηγμένη στο χρηματιστήριο εταιρεία, σύμφωνα με ξεχωριστή ανακοίνωση της Avidity.

Σπάνιες ασθένειες

Με αυτή την εξαγορά, η Novartis επεκτείνεται σε τομείς με περιορισμένες θεραπευτικές επιλογές, ενισχύοντας παράλληλα την παρουσία της στον τομέα των σπάνιων ασθενειών.

Η Avidity, μια εταιρεία κλινικής φάσης με έδρα το Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνια, αναπτύσσει θεραπείες για διάφορες μυϊκές διαταραχές και προωθεί διάφορα υποψήφια φάρμακα πρώτης κατηγορίας.

Το κύριο φάρμακό της, το Del-zota, βρίσκεται σε πρώιμο έως μεσαίο στάδιο ανάπτυξης ως πιθανή θεραπεία για μια σπάνια μορφή μυϊκής δυστροφίας Duchenne, ενώ η εταιρεία εργάζεται επίσης σε δύο άλλα φάρμακα για σοβαρές μυϊκές παθήσεις.

Η Avidity, η οποία έχει κεφαλαιοποίηση αγοράς σχεδόν 6,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων, εργάζεται σε τρία πειραματικά υποψήφια φάρμακα που στοχεύουν στη θεραπεία σπάνιων νευρομυϊκών διαταραχών. Αυτά τα υποψήφια φάρμακα, τα οποία αναμένεται να λάβουν έγκριση έως το 2026, χρησιμοποιούν μια ειδική τεχνολογία που έχει σχεδιαστεί για να μεταφέρει θεραπείες RNA απευθείας στον μυϊκό ιστό.

Η Κάθλιν Γκάλαχερ, η οποία είναι επί του παρόντος διευθύντρια προγραμμάτων της Avidity, θα αναλάβει την ηγεσία της Spinco μετά την απόσχιση, σύμφωνα με την Avidity.

Η συμφωνία βοηθά τη Novartis να εδραιώσει την παρουσία της στην αγορά των ΗΠΑ εν μέσω της απειλής επιβολής υψηλών δασμών στα φαρμακευτικά προϊόντα από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Σε απάντηση στις προτάσεις για δασμούς που υπέβαλε η κυβέρνηση Τραμπ, μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες όπως η Johnson & Johnson, η Roche και η Sanofi έχουν δεσμευτεί να επενδύσουν δισεκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ, καθώς προσπαθούν να προσαρμοστούν στις αβέβαιες εμπορικές πολιτικές.