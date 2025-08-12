Τεχνητή Νοημοσύνη

Σημαντικές πιέσεις δέχεται το τελευταίο χρονικό διάστημα η μετοχή της τεχνολογικής NiCE στο αμερικανικό χρηματιστήριο, στον απόηχο της εξαγοράς της γερμανικής Cognigy.

Σημειώνεται πως η NiCE ανακοίνωσε στις 28 Ιουλίου πως κατέληξε σε συμφωνία για την απόκτηση της εταιρείας που ειδικεύεται στα συστήματα δημιουργικής Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η συμφωνία έκλεισε κοντά στα 813 εκατ. ευρώ (ή περίπου 955 εκατ. δολάρια) και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του τέταρτου τριμήνου του 2025, μετά και τις σχετικές εγκρίσεις από τις ρυθμιστικές αρχές.

Το deal χαρακτηρίστηκε από πολλούς ως η μεγαλύτερη ευρωπαϊκή εξαγορά στον κλάδο της ΑΙ, σύμφωνα με το investing.com.

Στη σχετική ανακοίνωση σημειωνόταν πως η πλατφόρμα Cognigy.AI επιτρέπει στις επιχειρήσεις να αναπτύσσουν AI agents που παρέχουν υπηρεσίες παρόμοιες με αυτές των ανθρώπων, σε περισσότερες από 100 γλώσσες και σε πολλαπλά κανάλια.

Μεταξύ άλλων, η γερμανική εταιρεία έχει συνεργαστεί με «κολοσσούς», όπως η Mercedes-Benz, η Nestle και η Lufthansa.

Ο CEO της NiCE, Σκοτ Ράσελ, είχε κάνει λόγο για «μια στρατηγική κίνηση που επιταχύνει το πρόγραμμα καινοτομίας μας στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης και θέτει ένα νέο πρότυπο για την εμπειρία πελατών στην εποχή της AI».

Οι μετοχές

Παρά την επέκταση της NiCE στην ευρωπαϊκή αγορά, οι μετοχές της στο αμερικανικό χρηματιστήριο δέχονται σημαντικές πιέσεις.

Το «χαρτί» της εταιρείας έκλεισε με απώλειες 2,7% τη Δευτέρα, στα 144,65 δολάρια και πέφτει άνω του 2,5% πριν από το άνοιγμα της συνεδρίασης της Τρίτης στην Wall Street.

Το τελευταίο εξάμηνο, οι μετοχές της στο αμερικανικό χρηματιστήριο έχουν υποχωρήσει άνω του 15%.

Ωστόσο, η επενδυτική Citizens JMP -σε πρόσφατο report της- είχε εμφανιστεί αισιόδοξη για τη μελλοντική πορεία της NiCE, δίνοντας τιμή-στόχο στα 300 δολάρια.

Σημειώνεται πως η κεφαλαιοποίησή της NiCE ξεπερνά τα 9 δισ. δολάρια, στο κλείσιμο της Δευτέρας.