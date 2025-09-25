Η Google ίσως λάβει το πρώτο της πρόστιμο από την ΕΕ για παραβίαση της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας

Η Google ίσως δεχθεί το πρώτο της πρόστιμο βάσει των νέων, τεχνολογικών κανόνων - ορόσημο της ΕΕ τους επόμενους μήνες, ενώ παράλληλα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συντάσσει την απόφασή της, δήλωσαν γνώστες του θέματος.

Ενεργώντας ως η αρμόδια αρχή της ΕΕ για την επιβολή των κανόνων ανταγωνισμού, η Επιτροπή επέβαλε στην Google πρόστιμο 2,95 δισ. ευρώ νωρίτερα αυτόν τον μήνα, βάσει παλαιότερης αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας, επειδή ευνοούσε τις διαδικτυακές υπηρεσίες τεχνολογίας προβολής και ενίσχυε τον κεντρικό ρόλο της πλατφόρμας διαφημίσεων AdX εις βάρος των ανταγωνιστών και των διαδικτυακών εκδοτών.

Το επικείμενο νέο πρόστιμο σχετίζεται με κατηγορίες που απαγγέλθηκαν τον Μάρτιο, σύμφωνα με τις οποίες η Google ευνόησε τις κάθετες μηχανές αναζήτησής της, όπως το Google Shopping, το Google Flights και το Google Hotels, έναντι των ανταγωνιστών της.

Η νέα υπόθεση κατά της Google ασκήθηκε βάσει του Νόμου περί Ψηφιακών Αγορών της ΕΕ, ο οποίος καθορίζει μια λίστα με τα πράγματα που πρέπει και δεν πρέπει να κάνουν οι τεχνολογικοί κολοσσοί και ο οποίος τέθηκε σε ισχύ το 2023. Οι κανόνες στοχεύουν στον περιορισμό της ισχύος των μεγάλων εταιρειών, δίνοντας στους αντιπάλους περιθώριο ανταγωνισμού και στους χρήστες περισσότερες επιλογές. Οι παραβιάσεις μπορούν να κοστίσουν στις εταιρείες έως και το 10% των ετήσιων παγκόσμιων πωλήσεών τους.

Η πιο δημοφιλής μηχανή αναζήτησης στον κόσμο έχει υποβάλει αρκετές προτάσεις σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει τις ανησυχίες και να αποτρέψει ένα δεύτερο πρόστιμο, αλλά δεν έχει καταφέρει να καταστείλει την κριτική από ιστότοπους σύγκρισης τιμών, αεροπορικές εταιρείες, ξενοδοχεία και λιανοπωλητές.

Η Google θα μπορούσε να αποφύγει ένα πρόστιμο εάν υποβάλει μια βελτιωμένη πρόταση, αναφέρουν οι πηγές.

Απαντώντας σε ερωτήσεις του Reuters, η Google επισήμανε τα σχόλια που έκανε ο ανώτερος διευθυντής ανταγωνισμού, Όλιβερ Μπέθελ, νωρίτερα φέτος.

«Ενώ έχουμε ζητήσει ανατροφοδότηση καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, τώρα πρέπει να τερματίσουμε αυτή τη συζήτηση χωρίς να δοθεί προτεραιότητα στα συμφέροντα λίγων έναντι των εκατομμυρίων ανθρώπων και επιχειρήσεων στην Ευρώπη που επωφελούνται από την Αναζήτηση», είχε πει.

Οι άνθρωποι που γνωρίζουν το θέμα, δήλωσαν ότι η Επιτροπή δεν βιάζεται να ολοκληρώσει την υπόθεση, δεδομένης της κριτικής από την κυβέρνηση Τραμπ για την καταστολή των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών από την ΕΕ και τις τρέχουσες εμπορικές εντάσεις μεταξύ του μπλοκ των 27 κρατών και των Ηνωμένων Πολιτειών.