Η Goldman Sachs βρίσκεται κοντά σε συμφωνία για την αγορά του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της εταιρείας διαχείρισης ταλέντων Excel Sports Management, με αξία περίπου 1 δισεκατομμύριο δολάρια, σύμφωνα με δημοσίευμα της Financial Times την Πέμπτη, το οποίο επικαλείται δύο άτομα που έχουν γνώση του θέματος.

Το Reuters σημείωσε πως οι εμπορικές και χρηματοπιστωτικές συμφωνίες ανέκαμψαν το τρίτο τρίμηνο του 2025, καθώς τα διοικητικά συμβούλια αγνόησαν τις αβεβαιότητες που προέκυψαν από τις αλλαγές στην εμπορική πολιτική και αντιμετώπισαν τη συσσωρευμένη ζήτηση σε συγχωνεύσεις και εξαγορές μέσω αγορών μεγάλου κόστους.

Τα mega deals παγκοσμίως έφτασαν τα 1,26 τρισεκατομμύρια δολάρια κατά το τρίμηνο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου, σημειώνοντας αύξηση 40% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, καταγράφοντας το δεύτερο μεγαλύτερο σύνολο για τρίτο τρίμηνο.

Ο αθλητισμός αποτελεί παραδοσιακά έναν κερδοφόρο τομέα για τις τράπεζες, με τις συναλλαγές στον χώρο αυτό να ξεπερνούν συχνά τους γενικούς δείκτες της αγοράς.

Η Goldman Sachs ίδρυσε μια παγκόσμια μονάδα αθλητικών δικαιωμάτων στο πλαίσιο του τμήματος επενδυτικής τραπεζικής της το 2023, με σκοπό να συνδέσει τους πελάτες με επενδυτικές ευκαιρίες σε αθλητικές ομάδες, στάδια και πρωταθλήματα, παρέχοντας παράλληλα υπηρεσίες χρηματοδότησης αθλητικών δραστηριοτήτων.

Η Excel Sports Management, με έδρα τη Νέα Υόρκη, ιδρύθηκε το 2002 από τον Τζεφ Σουάρτζ και είναι μια εταιρεία παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών διαχείρισης και μάρκετινγκ στον τομέα του αθλητισμού, η οποία εκπροσωπεί ταλέντα από το μπάσκετ, το μπέιζμπολ, το γκολφ και το ποδόσφαιρο. Εκτός από τη Νέα Υόρκη, η Excel έχει επίσης γραφεία σε πόλεις όπως το Λος Άντζελες και το Λονδίνο.