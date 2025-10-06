Η Eli Lilly επενδύει πάνω από 1 δισ. δολάρια στην Ινδία για ενίσχυση της παραγωγής φαρμάκων

Η Eli Lilly ανακοίνωσε ότι θα επενδύσει πάνω από 1 δισ. δολάρια στην Ινδία τα επόμενα χρόνια, προκειμένου να ενισχύσει την παραγωγική της ικανότητα και την αλυσίδα εφοδιασμού μέσω συνεργασιών με τοπικές φαρμακοβιομηχανίες. Στόχος είναι η αύξηση της διαθεσιμότητας βασικών φαρμάκων της εταιρείας για παχυσαρκία, διαβήτη, Αλτσχάιμερ, καρκίνο και αυτοάνοσες παθήσεις.

«Πραγματοποιούμε σημαντικές επενδύσεις για να ενισχύσουμε την παραγωγή και την παγκόσμια διανομή φαρμάκων», δήλωσε ο Πάτρικ Γιόνσον, πρόεδρος της Lilly International, προσθέτοντας ότι η Ινδία αποτελεί «κόμβο ανάπτυξης ικανοτήτων» στο διεθνές δίκτυο της εταιρείας.

Η Lilly, που λανσάρισε φέτος στην Ινδία το φάρμακο απώλειας βάρους Mounjaro, δεν διαθέτει ακόμη δικές της εγκαταστάσεις παραγωγής στη χώρα, η οποία φιλοξενεί πολυάριθμες εταιρείες που αναπτύσσουν και παράγουν πολύπλοκα φάρμακα και ενέσιμα για λογαριασμό μεγάλων πολυεθνικών.

Η εταιρεία επιβεβαίωσε ότι συνεργάζεται ενεργά με Ινδούς υπεργολάβους, χωρίς ωστόσο να αποκαλύπτει λεπτομέρειες.

Η επένδυση αυτή έρχεται σε μια περίοδο όπου πολλές διεθνείς φαρμακοβιομηχανίες επιδιώκουν να ενισχύσουν την παραγωγή τους στις ΗΠΑ, μετά την επιβολή δασμού 100% από την κυβέρνηση Τραμπ στις εισαγωγές επώνυμων και κατοχυρωμένων φαρμάκων από την 1η Οκτωβρίου.

Τον περασμένο μήνα, η Lilly ανακοίνωσε επένδυση 5 δισ. δολαρίων για νέα μονάδα στη Βιρτζίνια, στο πλαίσιο πενταετούς σχεδίου 27 δισ. δολαρίων για τη δημιουργία τεσσάρων νέων εργοστασίων στις ΗΠΑ.

Παράλληλα, η κυκλοφορία του Mounjaro στην Ινδία, μαζί με το Wegovy της Novo Nordisk, έχει αυξήσει σημαντικά την ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από τις θεραπείες παχυσαρκίας, σε μια χώρα που εκτιμάται ότι μέχρι το 2050 θα έχει τον δεύτερο μεγαλύτερο αριθμό παχύσαρκων παγκοσμίως.

Οι πωλήσεις και των δύο φαρμάκων διπλασιάστηκαν μέσα σε λίγους μήνες από την κυκλοφορία τους.

Η Lilly προετοιμάζεται επίσης για αυξημένο ανταγωνισμό από τις ινδικές εταιρείες γενόσημων, οι οποίες ετοιμάζονται να λανσάρουν φθηνότερες εκδοχές του Wegovy, όταν η πατέντα του δραστικού συστατικού semaglutide λήξει το επόμενο έτος.

Παράλληλα, η εταιρεία δημιουργεί νέο κέντρο παραγωγής και ποιοτικού ελέγχου στην πόλη Χαϊντεραμπάντ, επεκτείνοντας έτσι την παρουσία της πέρα από το υπάρχον παγκόσμιο κέντρο επιχειρησιακής υποστήριξης.

Το νέο κέντρο θα εποπτεύει το δίκτυο υπεργολάβων παραγωγής της Lilly στην Ινδία και θα παρέχει τεχνικές και αναλυτικές υπηρεσίες.

Η πρόσληψη προσωπικού για το νέο συγκρότημα θα ξεκινήσει άμεσα, με στόχο την πρόσληψη μηχανικών, χημικών, επιστημόνων αναλυτικού ελέγχου, ειδικών διασφάλισης ποιότητας και διοικητικών στελεχών.





