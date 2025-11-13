Η Cosmos Business Systems AEBE εντάσσεται στον ΣΕΤΠΕ – Ενισχύοντας τη φωνή της τεχνολογίας στην Β. Ελλάδα

Η Cosmos Business Systems με την ευκαιρία της ένταξής της στον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Βορείου Ελλάδος (ΣΕΤΠΕ), επεκτείνει την συμμετοχή της στην κοινή προσπάθεια για την διεύρυνση και εμβάθυνση της αγοράς μαζί με εκλεκτούς συναδέλφους.

Με εμπειρία πάνω από 35 χρόνια στην αγορά της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών, ο Όμιλος Cosmos απασχολεί περισσότερους από 300 εργαζόμενους και καταγράφει ετήσιο κύκλο εργασιών που υπερβαίνει τα 100 εκατομμύρια ευρώ, αποδεικνύοντας τη σταθερή του ανάπτυξη και την εμπιστοσύνη που απολαμβάνει στην αγορά. Στην αγορά της Βορείου Ελλάδος και συγκεκριμένα στην Θεσσαλονίκη, ο Όμιλος έχει ενεργή παρουσία από το 1989.

Ο Όμιλος Cosmos αποτελείται από τις εταιρείες:

Cosmos Business Systems AEBE, με έδρα την Αθήνα και υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη,

Cosmos Consulting AEBE, με εξειδίκευση στις συμβουλευτικές υπηρεσίες και την ανάπτυξη λογισμικού,

CBS IT Systems Cyprus Ltd, με έδρα τη Λευκωσία,

CBS.LAN, σε συνεργασία με τη LANCOM, με αντικείμενο το Cyber Security & SOC,

NovelCosmos, σε συνεργασία με τη Novelcore, με επίκεντρο τις λύσεις Τεχνητής Νοημοσύνης (AI).

Παράλληλα, ο Όμιλος διαθέτει το ηλεκτρονικό κατάστημα www.ecosmos.gr, με πλήρη γκάμα προϊόντων Πληροφορικής και Τεχνολογίας, ενώ δραστηριοποιείται σε 7 Επιχειρησιακές Μονάδες: IT Infastructure, Networking & Telecoms, Cyber & ICT Security, Software & Consulting, Managed Services, Printing & Digitalization, Artificial Intelligence.

Ο Όμιλος Cosmos απευθύνεται σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, παρέχοντας λύσεις υψηλής τεχνολογίας που υποστηρίζουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την ασφάλεια και την καινοτομία.

Η ένταξη της Cosmos Business Systems AEBE στον ΣΕΤΠΕ υπογραμμίζει τη στρατηγική δέσμευση του Ομίλου να ενισχύει τη συνεργασία και τη συνεννόηση μεταξύ των ηγετικών εταιρειών του τεχνολογικού οικοσυστήματος, συμβάλλοντας ενεργά στην ανάπτυξη και την εξωστρέφεια του κλάδου.

O Δημήτρης Δάφνης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Cosmos, ανέφερε σχετικά:

«Η συμμετοχή μας στον ΣΕΤΠΕ αποτελεί ένα ακόμη βήμα στην πορεία διασύνδεσης των επιχειρήσεων τεχνολογίας της Βόρειας Ελλάδας με τον ευρύτερο ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο. Ο Όμιλος Cosmos συμμετέχει ενεργά στις πρωτοβουλίες που προάγουν την καινοτομία και την ανάπτυξη της Ψηφιακής Ελλάδας.»

Με αυτή την εξέλιξη, ο Όμιλος Cosmos επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά την προσήλωση του στην αγορά της Βορείου Ελλάδος και τις προοπτικές της, ενισχύοντας την παρουσία του σε όλο το φάσμα της τεχνολογικής αλυσίδας, από τις υποδομές και την κυβερνοασφάλεια έως την τεχνητή νοημοσύνη και τις υπηρεσίες συμβουλευτικής.