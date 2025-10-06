Η Aston Martin αναμένει πτώση πωλήσεων έως και 9% για το 2025

Η Aston Martin προειδοποίησε τη Δευτέρα για ζημίες για ολόκληρο το έτος που θα είναι μεγαλύτερες από τις προβλέψεις της αγοράς, επικαλούμενη τη μείωση των πωλήσεων και τις οικονομικές πιέσεις που προέρχονται από τους δασμούς και το νέο σύστημα ποσοστώσεων που εφαρμόστηκε πρόσφατα.

Η βρετανική κατασκευάστρια αυτοκινήτων αναμένει πλέον ότι οι συνολικές χονδρικές πωλήσεις της για το 2025 θα μειωθούν κατά ένα ποσοστό της τάξης του 5-9% σε σχέση με τις 6.030 μονάδες του περασμένου έτους.

Οι αναλυτές ανέμεναν ότι η Aston Martin θα καταγράψει λειτουργικές ζημίες ύψους 110 εκατομμυρίων λιρών (147,83 εκατομμύρια δολάρια), σύμφωνα με εκτιμήσεις που δημοσίευσε η ίδια η AM.

Η εταιρεία δήλωσε ότι δεν αναμένει πλέον θετική δημιουργία ελεύθερων ταμειακών ροών κατά το δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους.

