Η Amazon θα πληρώσει 2.5 δισ. σε πρόστιμα και αποζημιώσεις για εξαπάτηση συνδρομητών του Prime

Η Amazon θα καταβάλει 2,5 δισ. δολάρια σε πρόστιμα και αποζημιώσεις σε συνδρομητές της Prime για να διευθετήσει τους ισχυρισμούς της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Εμπορίου ότι εξαπάτησε τους πελάτες της για να δημιουργήσει συνδρομές, δήλωσε την Πέμπτη η FTC.

Περίπου 35 εκατ. πελάτες της Prime θα δικαιούνται αποζημίωση από ένα ταμείο 1,5 δισ. δολαρίων, δήλωσε η FTC. Η Amazon θα καταβάλει πρόστιμα 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων στη FTC. Η εταιρεία δεν παραδέχτηκε ότι διέπραξε κάποιο αδίκημα στο πλαίσιο του διακανονισμού.

Οι μετοχές της Amazon παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητες μετά την είδηση.

Οι πελάτες που εγγράφηκαν στο Prime μεταξύ 23 Ιουνίου 2019 και 23 Ιουνίου 2025 μέσω προσφορών που η FTC χαρακτήρισε παραπλανητικές και δεν χρησιμοποίησαν περισσότερα από τρία οφέλη του Prime, όπως το Prime Video, κατά το έτος μετά την εγγραφή τους, θα λάβουν αυτόματα μια πληρωμή 51 δολαρίων, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα.

Ο διακανονισμός επιτρέπει επίσης στους πελάτες να υποβάλουν αξιώσεις πληρωμής εάν προσπάθησαν να ακυρώσουν την Prime και απέτυχαν κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Η Amazon ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι η συμφωνία της επιτρέπει να προχωρήσει και να επικεντρωθεί στους πελάτες.

«Εργαζόμαστε απίστευτα σκληρά για να καταστήσουμε σαφές και απλό για τους πελάτες τόσο την εγγραφή όσο και την ακύρωση της συνδρομής τους στο Prime, και να προσφέρουμε ουσιαστική αξία στα πολλά εκατομμύρια πιστά μέλη μας στο Prime σε όλο τον κόσμο», δήλωσε η εταιρεία.

Στο πλαίσιο του διακανονισμού, η Amazon συμφώνησε να δημιουργήσει ένα «σαφές και εμφανές» κουμπί που θα επιτρέπει στους πελάτες να απορρίπτουν μια συνδρομή Prime και θα διευκολύνει την ακύρωση. Η Amazon συμφώνησε επίσης να αποκαλύπτει με μεγαλύτερη σαφήνεια τους όρους μιας συνδρομής κατά τη διαδικασία εγγραφής και να πληρώνει έναν ανεξάρτητο, τρίτο επόπτη για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης.

Η FTC ανακοίνωσε τις ημέρες διακανονισμού για τη δίκη στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Σιάτλ, όπου ο οργανισμός υποστήριξε ενώπιον ενόρκων ότι η Amazon επιδίωξε να εγγράψει μέλη ανεξάρτητα από το αν ήθελαν την υπηρεσία ή όχι .

Η FTC δήλωσε ότι η έρευνά της έδειξε ότι στελέχη και υπάλληλοι της Amazon συζήτησαν την εγγραφή και την ακύρωση με σχόλια όπως «η ώθηση στις συνδρομές είναι ένας λίγο σκιώδης κόσμος» και ότι η οδήγηση των καταναλωτών σε ανεπιθύμητες συνδρομές είναι «ένας ανείπωτος καρκίνος».

Ο ιδρυτής της Amazon, Τζεφ Μπέζος, είπε κάποτε ότι ήθελε να κάνει το Prime τόσο ελκυστικό ώστε οι καταναλωτές να αισθάνονται ότι «είναι ανεύθυνοι» αν δεν είναι μέλη. Η Amazon παρουσίασε το Prime το 2005 για 79 δολάρια ετησίως και αύξησε σταθερά τα τέλη συνδρομής, πιο πρόσφατα στα 139 δολάρια το 2022. Το πρόγραμμα βοήθησε στην αύξηση των εσόδων από συνδρομές κατά 23,9 δισεκατομμύρια δολάρια το πρώτο εξάμηνο του 2025, καθιστώντας το βασικό μοχλό ανάπτυξης για την εταιρεία.

Η Amazon προσέλκυσε αυτούς τους πελάτες, δήλωσε η FTC, προσφέροντας δωρεάν δοκιμές στον ιστότοπό της χρησιμοποιώντας προτάσεις όπως: «Λάβετε ΔΩΡΕΑΝ παράδοση την ίδια ημέρα». Ωστόσο, η FTC δήλωσε ότι η Amazon δεν είχε αποκαλύψει σαφώς στους πελάτες ότι η επιλογή αυτής της επιλογής θα τους εγγράψει στο Prime και τελικά θα είχε ως αποτέλεσμα μηνιαίες χρεώσεις συνδρομής.

Η FTC ξεκίνησε να ερευνά τις πρακτικές συνδρομής της Amazon κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και η υπόθεση κατατέθηκε κατά τη διάρκεια της προεδρίας του Τζο Μπάιντεν.

Ο διακανονισμός είναι το δεύτερο μεγαλύτερο ποσό αποζημίωσης που έχει καταβληθεί ποτέ για δράση της FTC, δήλωσαν αξιωματούχοι της υπηρεσίας, και αντιπροσωπεύει μια σημαντική νίκη για την αυστηρή ατζέντα της FTC σχετικά με την τεχνολογία, η οποία ξεκίνησε κατά τη διάρκεια της πρώτης κυβέρνησης Τραμπ.