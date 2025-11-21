Χρυσή πεντάδα διακρίσεων για την 5άστερη εμπειρία Divani

Χρυσές διακρίσεις σε 5 κατηγορίες απέσπασαν τα Divani Collection Hotels στα Greek Hospitality Awards 2025, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή δέσμευση του Ομίλου στην αυθεντική ελληνική φιλοξενία.

Best Greek Hotel Brand – Divani Collection Hotels

Η διάκριση αυτή τιμά τη διαχρονική πορεία του Ομίλου, ο οποίος παραμένει οικογενειακά διοικούμενος για πάνω από έξι δεκαετίες, διατηρώντας αναλλοίωτη τη δέσμευσή του στην αυθεντική ελληνική φιλοξενία. Με 7 εμβληματικά ξενοδοχεία σε κομβικές τοποθεσίες, ο Όμιλος συνεχίζει να εξελίσσεται, συνδυάζοντας παράδοση και σύγχρονες υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Η βράβευση, η οποία έρχεται για τέταρτη συνεχή χρονιά, επιβεβαιώνει τη σταθερή εμπιστοσύνη του κοινού και των επαγγελματιών του κλάδου.

Best Greek Wellness Resort – Divani Apollon Palace & Thalasso

Το Divani Apollon Palace & Thalasso ξεχωρίζει για το μοναδικό του περιβάλλον, όπου η ηρεμία της Αθηναϊκής Ριβιέρας συναντά την ευεξία κορυφαίου επιπέδου. Η βράβευση αναδεικνύει για ακόμη μια φορά τη δυναμική του κέντρου ευεξίας —του μεγαλύτερου στη χώρα— το οποίο προσφέρει εξειδικευμένες θεραπείες, ολιστικές εμπειρίες και εξατομικευμένα wellness journeys. Η διάκριση αυτή, που έχουμε ξαναλάβει, αποτελεί επιβεβαίωση της διαρκούς επένδυσης μας στην ποιότητα και την καινοτομία στον χώρο της ευεξίας.

Best Greek Hotel Restaurant – Acropolis Secret Bar Restaurant

Το Acropolis Secret Bar Restaurant τιμήθηκε για δεύτερη συνεχή χρονιά για την υψηλή γαστρονομική του ταυτότητα, η οποία συνδυάζει σύγχρονες τεχνικές, εκλεκτές ελληνικές πρώτες ύλες και δημιουργικότητα στο πιάτο. Η μοναδική θέα στην Ακρόπολη -σαν ζωντανό καρτ ποστάλ- δημιουργεί ένα σκηνικό που αναβαθμίζει την εμπειρία, μετατρέποντας κάθε γεύμα σε ξεχωριστή στιγμή.

Με τη νέα του εμφάνιση, αποτέλεσμα της πρόσφατης συνολικής ανανέωσης του, το εστιατόριο παρουσιάζει μια αναβαθμισμένη αισθητική και μια εξελιγμένη γαστρονομική προσέγγιση. Αυτή η ανανέωση, σε συνδυασμό με τη σταθερή προσήλωσή του στην ποιοτική ελληνική κουζίνα και στη φιλοσοφία του elevated Greek dining, έχει οδηγήσει το Acropolis Secret Bar Restaurant στη κορυφή.

Best Greek MICE City Hotel – Divani Caravel

Το Divani Caravel αναγνωρίστηκε εκ νέου για την κορυφαία παρουσία του στον τομέα των συνεδρίων και επαγγελματικών εκδηλώσεων, έναν χώρο στον οποίο διαθέτει πολυετή εξειδίκευση. Με ευέλικτους συνεδριακούς χώρους, υψηλή τεχνολογική υποδομή και άψογη υποστήριξη από την εξειδικευμένη ομάδα του, το ξενοδοχείο αποτελεί σημείο αναφοράς για το επιχειρηματικό κοινό της Αθήνας. Η επαναλαμβανόμενη διάκριση επιβεβαιώνει τη σταθερή ποιότητα και την αξιοπιστία των υπηρεσιών MICE του Ομίλου.

Best Greek Hotel Website – Divani Collection Hotels

Η διάκριση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς είναι η πρώτη φορά που τα Divani Collection Hotels λαμβάνουν το συγκεκριμένο βραβείο. Αντικατοπτρίζει την επένδυση του Ομίλου στον ψηφιακό μετασχηματισμό, που αποτελεί αιχμή του δόρατος το σχεδιασμό και λανσάρισμα ολοκαίνουριων websites για τον Όμιλο και τα επιμέρους 7 ξενοδοχεία. Το νέο website, με ανανεωμένη αισθητική, φιλική πλοήγηση και λειτουργικότητα που ανταποκρίνεται στις ανάγκες του σύγχρονου επισκέπτη, αποτελεί κομβικό βήμα στην ψηφιακή στρατηγική του Ομίλου την οποία αυτή η αναγνώριση επιβραβεύει.