WINTER OPENING

Το JuJu Bar & Restaurant, το διάσημο εστιατόριο υψηλής γαστρονομίας του Divani Caravel, σας υποδέχεται για μια νέα σεζόν που τιμά τη γοητεία και τη διαχρονικότητα Art Deco, με αφορμή τα 100 χρόνια του ρεύματος των 1920s. Με έμπνευση από τον κινηματογραφικό κόσμο του Fellini αλλά και τη σύγχρονη αισθητική προσέγγιση, το JuJu καλωσορίζει τους θαμώνες σε μια ατμόσφαιρα κομψότητας, θεατρικότητας και refined urban γεύσης.

Ένα ανανεωμένο μενού με σύγχρονη ταυτότητα

Το JuJu Bar & Restaurant παρουσιάζει μια νέα γαστρονομική ταυτότητα που συνδυάζει την ελληνική παράδοση με σύγχρονες τεχνικές και δημιουργικές επιρροές. Τα πιάτα χαρακτηρίζονται από καθαρές γεύσεις, ισορροπία και αισθητική φινέτσα, ενώ η έμφαση στην ποιότητα και την εποχικότητα αναδεικνύει κάθε πρώτη ύλη.

Στο πλαίσιο αυτό, ο σεφ προτείνει τον Μουσακά Surreal with a Twist, μια παιχνιδιάρικη, υψηλής αισθητικής εκδοχή ενός αγαπημένου ελληνικού πιάτου, με αέρινη κροκέτα μπεσαμέλ και δροσερό gazpacho τομάτας σε έναν συνδυασμό που εκπλήσσει με τη φινέτσα του.

Εξίσου εντυπωσιακό είναι το Seafood Ravioli, με χειροποίητα λεπτά ραβιόλια γεμισμένα με καβούρι και γαρίδες, αρωματισμένα με φλοίδες lime και ολοκληρωμένα με βελούδινη σάλτσα καραβίδας — ένα πιάτο που αποτυπώνει τη σύγχρονη γαστρονομική υπογραφή του JuJu. Το αποτέλεσμα είναι ένα μενού που εξελίσσει την κλασική προσέγγιση και προσφέρει μια εμπειρία υψηλής κουζίνας με φρέσκια ματιά.

Νέα επετειακά Art Deco Cocktails

Γιορτάζοντας τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Art Deco στο χώρο που είναι αφιερωμένος σε αυτό, δημιουργήσαμε 4 νέα αποκλειστικά signature cocktails για να σας μεταφέρουν στην εποχή της δεκαετίας του 1920.

Με καθαρές γραμμές γεύσης, premium spirits και ισορροπημένες αρωματικές νότες, τα FELINIS, THE GATSBY AFFAIR, MIDNIGHT EMPIRE και DECO BLOOM σχεδιάστηκαν ώστε να συνοδεύουν ιδανικά το menu του JuJu, διατηρώντας μια εκλεπτυσμένη ταυτότητα που αντανακλά τον κινηματογραφικό χαρακτήρα του JuJu.

Ατμόσφαιρα που εντυπωσιάζει

Από after-office drinks μέχρι ένα gourmet dinner ή μια βραδινή έξοδο με φίλους, κάθε στιγμή αποκτά την κομψότητα και την ατμόσφαιρα που της αξίζει,εδώ η κάθε εμπειρία αποτυπώνεται σαν καρέ από μια καλοσκηνοθετημένη βραδιά.

Σάββατα με live μουσική

Κάθε Σάββατο βράδυ το JuJu πλημμυρίζει με ζωντανές μελωδίες που συμπληρώνουν ιδανικά το ύφος και την ενέργεια του χώρου. Διαχρονικές μελωδίες jazz, bossanova και soul από μοναδικούς ερμηνευτές, δημιουργούν το κατάλληλο περιβάλλον για μια ξεχωριστή βραδιά -δίνοντάς σας έναν ακόμη λόγο για ένα JuJu night out στην πόλη.

Γιορτινό κλίμα για την περίοδο των Χριστουγέννων

Για τις φετινές γιορτές, το JuJu ντύνεται με χριστουγεννιάτικη λάμψη, προσφέροντας ένα ζεστό αλλά και εντυπωσιακό σκηνικό. Απολαύστε ρεβεγιόν την Παραμονή Χριστουγέννων με μενού υψηλής γαστρονομίας και μουσική επένδυση από live ντουέτο, ενώ υποδεχτείτε το Νέο Έτος με κορυφαίες δημιουργίες των σεφ μας όπως σούπα αστακού και φιλέτο Black Angus, μέσα σε μια μουσική και γευστική πανδαισία.

Περισσότερα στο: https://divanicaravelhotel.com/service/julu-bar-restaurant-winter/

FB: https://www.facebook.com/jujubarrestaurant/

IG: https://www.instagram.com/jujubarrestaurant/