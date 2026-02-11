Heineken: Περικόπτει έως και 6.000 θέσεις εργασίας μέχρι το 2028

Η Heineken ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι θα προχωρήσει σε περικοπή έως και 6.000 θέσεων εργασίας από το παγκόσμιο εργατικό δυναμικό της και θα θέσει χαμηλότερες προσδοκίες για την αύξηση των κερδών το 2026 σε σχέση με το προηγούμενο έτος, καθώς η ολλανδική ζυθοποιία και οι ομοειδείς εταιρείες της αντιμετωπίζουν χαμηλή ζήτηση για μπύρες.

Η δεύτερη μεγαλύτερη ζυθοποιία στον κόσμο σε όρους αγοραίας αξίας έχει υποσχεθεί να επιτύχει υψηλότερη ανάπτυξη με λιγότερους πόρους, στο πλαίσιο μιας νέας στρατηγικής που θα καλύψει την περίοδο έως το 2030.

Αυτή η προσπάθεια αύξησης της παραγωγικότητας θα οδηγήσει σε σημαντικές εξοικονομήσεις και θα μειώσει το παγκόσμιο προσωπικό της κατά 5.000 έως 6.000 θέσεις εργασίας τα επόμενα δύο χρόνια, πρόσθεσε.

Η είδηση έρχεται καθώς η εταιρεία των Tiger και Amstel, παράλληλα με την ομώνυμη lager, ανέφερε επίσης ετήσια οργανικά λειτουργικά κέρδη που ξεπέρασαν τις προβλέψεις, τα οποία αυξήθηκαν κατά 4,4% το 2025 έναντι των προσδοκιών των αναλυτών για αύξηση 4%.

Ωστόσο, μείωσε τις προβλέψεις της για την ανάπτυξη το 2026 σε σχέση με το προηγούμενο έτος, αναφέροντας ότι αναμένει αύξηση των κερδών μεταξύ 2% και 6%, αντί για 4% έως 8% που είχε προβλέψει για το 2025.