H ισπανική BBVΑ δίνει μέρισμα ρεκόρ για τη συμφωνία εξαγοράς της Sabadell

Η ισπανική BBVA ανακοίνωσε ότι οι μέτοχοί της και εκείνοι της Sabadell που θα προσφέρουν τις μετοχές τους στο πλαίσιο της εχθρικής προσφοράς εξαγοράς θα λάβουν ένα ρεκόρ ενδιάμεσου μερίσματος έναντι των αποτελεσμάτων του 2025.

Οι επενδυτές θα λάβουν ένα ενδιάμεσο ακαθάριστο μέρισμα 0,32 ευρώ ανά μετοχή σε μετρητά στις 7 Νοεμβρίου, μια αύξηση 10,3% σε σύγκριση με το 2024, το οποίο είναι το υψηλότερο ενδιάμεσο μέρισμα στην ιστορία της BBVA, ανακοίνωσε η BBVA αργά τη Δευτέρα.

Οι μέτοχοι της Sabadell που προσέφεραν τις μετοχές τους θα λάβουν επίσης αυτό το μέρισμα, πρόσθεσε η BBVA, καθώς η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας προσφοράς, η οποία ανέρχεται επί του παρόντος σε 16,86 δισεκατομμύρια ευρώ.

Οι επενδυτές έχουν μέχρι τις 10 Οκτωβρίου για να αποδεχθούν την προσφορά της BBVA, η οποία στις 22 Σεπτεμβρίου πρόσφερε μία από τις δικές της μετοχές για κάθε 4,8376 μετοχές της Sabadell, μια αύξηση 10% στα 3,39 ευρώ ανά μετοχή, από την προηγούμενη προσφορά των 3,084 ευρώ ανά μετοχή, με βάση τις τιμές κλεισίματος της 19ης Σεπτεμβρίου και την προηγούμενη αναλογία ανταλλαγής.

Ωστόσο, η προσφορά αντιπροσώπευε μόλις ένα premium 1,6% σε σύγκριση με την ημέρα πριν από την ανακοίνωση των νέων όρων.

Ο διευθύνων σύμβουλος Σέζαρ Γκονζάλες-Μπουένο έχει ήδη δηλώσει ότι το διοικητικό συμβούλιο «πιθανότατα δεν θα συστήσει» τη νέα τιμή, την οποία εξακολουθεί να θεωρεί ανεπαρκή.

Ωστόσο, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στη γνώμη του Μεξικανού Νταβίντ Μαρτίνεζ, του μεγαλύτερου μετόχου στο διοικητικό συμβούλιο της Sabadell με συμμετοχή 3,86% μέσω της Fintech Europe.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, ο Μαρτίνεζ δήλωσε, ως μέρος της γνώμης του διοικητικού συμβουλίου της τράπεζας, μετά την επίσημη υποβολή της μη αναθεωρημένης προσφοράς από την BBVA, ότι η στρατηγική της BBVA ήταν σωστή, αλλά ότι η προσφορά ήταν πολύ χαμηλή.

Αν και συμφώνησε ότι η προσφερόμενη τιμή πρέπει να απορριφθεί, απέφυγε να υποστηρίξει άλλα μέρη της γνώμης του διοικητικού συμβουλίου.

Η συμμετοχή του ανέρχεται σήμερα σε περίπου 639 εκατομμύρια ευρώ.