Η Barclays θα αγοράσει την αμερικανική εταιρεία χορήγησης προσωπικών δανείων Best Egg για 800 εκατομμύρια δολάρια, ανακοίνωσε η βρετανική τράπεζα την Τρίτη, στο πλαίσιο της προσπάθειάς της να επεκτείνει τις δραστηριότητές της στον τομέα των προσωπικών τραπεζικών υπηρεσιών στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Η βαθιά και εξελιγμένη αγορά καταναλωτικής πίστης των ΗΠΑ προσφέρει πλούσιες προοπτικές ανάπτυξης για την Barclays», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος, Σ.Σ. Βενκατακρισνάν.

Η Barclays δήλωσε ότι η συμφωνία θα την βοηθήσει να επεκτείνει τις δραστηριότητές της στην αγορά των ΗΠΑ, όπου η παρουσία της στον τομέα των προσωπικών τραπεζικών υπηρεσιών υστερεί σε σχέση με τις πολύ μεγαλύτερες εγχώριες τράπεζες.

Η συμφωνία θα προσθέσει δύο εκατομμύρια πελάτες, σύμφωνα με την Barclays, καθώς και θα διαφοροποιήσει τα έσοδά της, προσθέτοντας περισσότερες αμοιβές υπηρεσιών με χαμηλό κόστος κεφαλαίου, σε αντίθεση με τα έσοδα από τόκους και τις αμοιβές ανταλλαγής.

Η Barclays δήλωσε ότι αναμένει η συμφωνία να ολοκληρωθεί το δεύτερο τρίμηνο του 2026, μετά την ολοκλήρωση της προηγουμένως ανακοινωμένης πώλησης των απαιτήσεων από πιστωτικές κάρτες με την επωνυμία American Airlines.