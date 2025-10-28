Γιατί υπάρχουν επενδυτικές ευκαιρίες στις αναδυόμενες αγορές

H ανακοίνωση της FTSE Russell σχετικά με την απόφαση της να αναβαθμίσει την Ελλάδα στα πλαίσια της FTSE Equity Country Classification και να τη μετατάξει από τις Secondary Emerging Markets, (αναδυόμενες αγορές) στις Developed Markets στις 21 Σεπτεμβρίου του 2026, κρίθηκε ως μια ακόμα σημαντική επιτυχία της χώρας, στον απαιτητικό παγκόσμιο επενδυτικό στίβο.

Η Ελλάδα μετά από 13 έτη θα επανέλθει στις αναπτυγμένες αγορές, μετά τον υποβιβασμό της, σαν αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης.

Η Ελλάδα και ειδικότερα το Χρηματιστήριο Αθηνών κατά πολλούς θα πάψει να είναι ένα μεγάλο ψάρι σε μια μικρή λίμνη και θα μετατραπεί σε ένα μικρό ψάρι στον ωκεανό των επενδυτικών κεφαλαίων. Και η αλήθεια είναι ότι το Χρηματιστήριο Αθηνών που διαθέτει μια κεφαλαιοποίηση της τάξης των $95 δισ. διαπραγματευόταν στις αναδυόμενες αγορές που έχουν συνολική κεφαλαιοποίηση στα $30 τρισ. και από τον Σεπτέμβριο του 2026 θα διαπραγματεύεται στις αναπτυγμένες αγορές που έχουν συνολική κεφαλαιοποίηση στα $98 τρισ.

Έτσι το Χρηματιστήριο Αθηνών από εκεί που διεκδικούσε το 0,3% των κεφαλαίων που επενδύονται στις αναδυόμενες αγορές, τώρα θα διεκδικεί λιγότερο από το 0,1% των κεφαλαίων που επενδύονται στις αναπτυγμένες αγορές. Βεβαίως τα κεφάλαια που επιλέγουν τις αναπτυγμένες από τις αναπτυσσόμενες αγορές είναι πολύ περισσότερα, σε απόλυτα μεγέθη.

Αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για τη χώρα μας αυτή η αναβάθμιση; Βεβαίως, αν αναλογιστούμε ότι η Ελλάδα θα κάθεται στο τραπέζι με τα «μεγάλα παιδιά» όπως είναι η Αυστρία, το Βέλγιο, η Γαλλία, η Γερμανία, η Δανία, η Ιρλανδία, η Ισπανία, η Ιταλία, το Λουξεμβούργο, η Νορβηγία, η Ολλανδία, η Πορτογαλία, η Σουηδία και η Φινλανδία, έχοντας αφήσει πίσω της, άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως την Ουγγαρία, την Πολωνία, τη Ρουμανία, τη Σλοβακία, τη Σλοβενία και την Τσεχία.

Ωστόσο εμείς, με την ιδιότητα του επενδυτή εκτός από το γόητρο της συμμετοχής του Χρηματιστηρίου Αθηνών στο Champion League των Κεφαλαιαγορών, θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας και άλλα χαρακτηριστικά.

Για παράδειγμα οι αναδυόμενες αγορές (EM) συνεχίζουν να κλέβουν την παράσταση, με το χρηματιστηριακό τους ράλι να μετρά εννέα συνεχείς μήνες ανόδου. Η αισιοδοξία για τις μετοχές από τη Νότια Κορέα έως τη Νότια Αφρική και από τη Μαλαισία μέχρι το Μεξικό παραμένει ισχυρή, με τις προβλέψεις να ομιλούν για περαιτέρω κέρδη μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα.

Επομένως αξίζει τον κόπο να αναζητήσουμε τους λόγους πίσω από την συγκεκριμένη ανοδική τάση και να επωφεληθούμε ίσως από αυτήν. Με δεδομένο ότι μπορούμε να αγοράσουμε ETFs των αναδυόμενων αγορών με την ίδια ευκολία που αγοράζουμε μετοχές στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Οι αναδυόμενες αγορές δεν είναι υποδεέστερες. Το γεγονός ότι δεν πληρούν τις προδιαγραφές της FTSE Russell για τις ανεπτυγμένες αγορές, δεν σημαίνει ότι δεν έχουν ενδιαφέρον.

Η κατηγοριοποίηση βασίζεται σε έναν Market Quality Matrix, ο οποίος περιλαμβάνει 21 ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά που αξιολογούν την οικονομική ανάπτυξη, τη σταθερότητα, την υποδομή της αγοράς, την πρόσβαση των επενδυτών, το ρυθμιστικό πλαίσιο, την κεφαλαιοποίηση, την ρευστότητα, τον συστημικό κίνδυνο, την ανάπτυξη του χρηματοπιστωτικού τομέα, την διαφάνεια των συναλλαγών, την προστασία των επενδυτών, την ευκολία πρόσβασης στα οικονομικά και λογιστικά δεδομένα των εισηγμένων εταιρειών καθώς και την απουσία υπερβολικών περιορισμών στους ξένους επενδυτές.

Η Κίνα με χρηματιστηριακή κεφαλαιοποίηση στα $12,45 τρισ., η Ινδία με $5,2 τρισ., η Σαουδική Αραβία με $2,42 τρισ., η Ταϊβάν με $2,25 τρισ., η Νότιος Κορέα με $2,1 τρισ., η Ινδονησία με $750 δισ. και η Μαλαισία με $480 δισ. δεν είναι αμελητέες δυνάμεις, παρ’ όλο που ανήκουν στην κατηγορία των αναπτυσσόμενων αγορών.

Ποιος είναι ο κινητήριος μοχλός πίσω από τις αποδόσεις του εξειδικευμένου δείκτη MSCI EM (Emerging Markets); Τα ισχυρά εταιρικά κέρδη, η σταδιακή αποδυνάμωση του δολαρίου και η αυξανόμενη ζήτηση για γεωγραφική διασπορά και διαφοροποίηση των επενδύσεων. Η πρόσφατη μείωση των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) τον Σεπτέμβριο, η πρώτη για το 2025, τροφοδότησε ένα κλίμα «risk-on», δηλαδή ένα κλίμα ανάληψης ρίσκου, ωθώντας τους επενδυτές να αναζητήσουν υψηλότερες αποδόσεις σε πιο ριψοκίνδυνα επενδυτικά προϊόντα, όπως είναι οι μετοχές των αναδυόμενων οικονομιών. Η αισιοδοξία για την πορεία των μετοχών τεχνολογίας και Τεχνητής Νοημοσύνης (AI), μαζί με τις ισχυρές εισροές ξένων κεφαλαίων, ενίσχυσαν περαιτέρω το ράλι, με τον δείκτη MSCI EM να σημειώνει κέρδη της τάξεως του 7% μόνο μέσα στον Σεπτέμβριο.

Πού εμφανίζονται οι μεγαλύτερες ευκαιρίες;

Στην Ασία, οι μετοχές της Νότιας Κορέας και της Κίνας ξεχωρίζουν λόγω της έκθεσής τους στην τεχνολογία και την AI. Στη Νότια Κορέα, το 70% των μετοχών διαπραγματεύεται κάτω από τη λογιστική τους αξία, ενώ οι μεταρρυθμίσεις στην εταιρική διακυβέρνηση και οι προσπάθειες της Κίνας να περιορίσει τον αθέμιτο ανταγωνισμό μεταξύ κρατικών και ιδιωτικών επιχειρήσεων ενισχύουν τις προοπτικές.

Στη Σαουδική Αραβία, η πιθανή χαλάρωση των περιορισμών για τη είσοδο αλλοδαπών επενδυτών στις μετοχές θα μπορούσε να προσελκύσει παθητικές εισροές έως και $10 δισ. σύμφωνα με την Goldman Sachs, δίνοντας ώθηση σε μια αγορά που μέχρι τώρα υπολείπεται των υπολοίπων αναδυόμενων αγορών.

Αντιθέτως, η Ινδία εμφανίζει καθυστέρηση, λόγω υψηλών αποτιμήσεων, αυξημένων δασμών και προβληματισμών στον τεχνολογικό τομέα μετά τις αμερικανικές αποφάσεις σχετικά με τις θεωρήσεις των μεταναστευτικών αδειών (visa) H1B.

Στη Νότια Αφρική, η άνοδος των τιμών του χρυσού ευνοεί τις μεταλλευτικές εταιρείες, ενώ οι χαμηλές αποτιμήσεις και η πιθανή ανάκαμψη της οικονομίας υπόσχονται σημαντικά κέρδη.

Ένας επιπλέον λόγος της ανόδου του MSCI EM, είναι και η ενίσχυση των περιφερειακών νομισμάτων έναντι του δολαρίου. Τα νομίσματα των αναδυόμενων αγορών ξεπέρασαν τις επιδόσεις των νομισμάτων των ανεπτυγμένων οικονομιών, ειδικά με την αποδυνάμωση του δολαρίου. Και η συγκεκριμένη τάση με βάση τους αναλυτές δεν αναμένεται να διακοπεί.

Έτσι βρισκόμαστε μπροστά σε ένα προσοδοφόρο «carry trade», με τους επενδυτές να δανείζονται σε νομίσματα με χαμηλά επιτόκια και να επενδύσουν σε αγορές με υψηλότερα επιτόκια, ενισχύοντας με αυτό τον τρόπο τη ζήτηση για νομίσματα αναδυόμενων οικονομιών.

Σύμφωνα με σχετική έκθεση της Goldman Sachs, προβλέπεται αύξηση των εταιρικών κερδών στις αναδυόμενες αγορές κατά 9% μέσα στο τρέχον έτος και 14% μέσα στο 2026, καθιστώντας τα κέρδη βασικό μοχλό ανόδου των μετοχών.

Οπότε η αύξηση των κερδών, η συνεχιζόμενη νομισματική χαλάρωση από τη Fed και η αποδυνάμωση του δολαρίου δημιουργούν ευνοϊκές συνθήκες για περαιτέρω ανάπτυξη στις συγκεκριμένες οικονομίες.

Με τις αναδυόμενες αγορές να βρίσκονται ακόμα στη φάση της ανάδυσης / ανάπτυξης, ίσως είναι η κατάλληλη στιγμή να εξετάσουν οι επενδυτές τις ευκαιρίες που προσφέρουν, μέχρι να ωριμάσουν και να περάσουν στην ανεπτυγμένη φάση τους.