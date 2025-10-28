«Μήνυμα» προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν χαρακτήρισε η Βρετανία τη συμφωνία 10,7 δισ. δολαρίων για την πώληση 20 μαχητικών αεροσκαφών Eurofighter Typhoon στην Τουρκία.

Πρόκειται δε για τη μεγαλύτερη συμφωνία της Βρετανίας για μαχητικά αεροσκάφη εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες και την πρώτη αγορά μαχητικών αεροσκαφών από την Τουρκία από χώρα άλλη από τις ΗΠΑ.

«Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό μήνυμα για τη δύναμη της Ευρώπης και του ΝΑΤΟ», δήλωσε ο Στάρμερ στο Bloomberg. «Η Τουρκία είναι ζωτικής σημασίας για τη νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ και, ως εκ τούτου, στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα στον Πούτιν ότι το ΝΑΤΟ είναι ισχυρότερο από ποτέ».

Για την Τουρκία, η συμφωνία αποτελεί έναν τρόπο ενίσχυσης της αεροπορικής της δύναμης και μείωσης της εξάρτησής της από τις ΗΠΑ, μετά τον αποκλεισμό της από το πρόγραμμα των αεροσκαφών F-35 της Lockheed Martin, στο οποίο βασιζόταν στο παρελθόν.

Τι σημαίνει για τη Βρετανία

Η συμφωνία είναι η τελευταία σύμβαση που υπογράφει η κυβέρνηση Στάρμερ για την αύξηση των βρετανικών εξαγωγών στον τομέα της άμυνας, καθώς αναζητά τρόπους για την τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης.

Τον Αύγουστο, το Ηνωμένο Βασίλειο εξασφάλισε συμφωνία ύψους 10 δισ.λιρών για την προμήθεια φρεγατών τύπου 26 στο νορβηγικό ναυτικό.

Η βρετανική κυβέρνηση δήλωσε ότι η συμφωνία για τα Eurofighter θα συμβάλει στη δημιουργία 20.000 θέσεων εργασίας στη βορειοδυτική Αγγλία κατά την επόμενη δεκαετία.

Το deal και η Τουρκία

Εν μέσω καθυστερήσεων στις παραδόσεις των αεροσκαφών F-16 — και μετά τον αποκλεισμό της από το πρόγραμμα F-35 — η συμφωνία επιτρέπει στην Τουρκία να αυξήσει την αεροπορική της δύναμη, καθώς αναπτύσσει το δικό της μαχητικό αεροσκάφος Kaan.

Η Τουρκία παράλληλα επεκτείνει επίσης την εγχώρια παραγωγή drones, έναν τομέα στον οποίο έχει καταστεί παγκόσμιος εξαγωγέας.