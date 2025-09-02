Σημαντικό «άνοιγμα» στην αγορά του αθλητισμού φαίνεται πως πραγματοποιεί η Apollo Global Management, καθώς ετοιμάζεται επενδύσεις 5 δισ. δολαρίων στον κλάδο, όπως μετέδωσαν οι Financial Times την Τρίτη.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Apollo θα προσλάβει νέους υπαλλήλους για να ηγηθούν της στρατηγικής, η οποία θα επικεντρωθεί στη χορήγηση δανείων σε αθλητικές λίγκες και ομάδες και στην αγορά μεριδίων σε συλλόγους.

Σημειώνεται πως το fund διαχειρίζεται assets αξίας άνω των 800 δισ. δολαρίων.

Όπως είχε μεταδώσει το Reuters τον Ιούλιο, η Apolle είχε επαφές για το ενδεχόμενο επένδυσης στην ισπανική Ατλέτικο Μαδρίτης.