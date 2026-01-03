Γιαναρίκας (Canaccord Genuity): Κρίσιμο το 2026 για την Tesla

Ο αναλυτής της Canaccord Genuity, Τζορτζ Γιαναρίκας, δήλωσε ότι το 2026 διαμορφώνεται ως ένα κρίσιμο έτος για την Tesla, λόγω της εμφάνισης μιας σειράς νέων προϊόντων και της αναδιάρθρωσης της αγοράς ηλεκτρικών οχημάτων στις ΗΠΑ, η οποία, κατά την άποψή του, τελικά ευνοεί την εταιρεία.

Ο Γιαναρίκας περιέγραψε το 2026 ως ένα έτος-σταθμό («bountiful year»), θέτοντας την τιμή-στόχο για τη μετοχή στα $551.

Συγκεκριμένα, δήλωσε ότι η Tesla αναμένεται να επωφεληθεί από την αναμενόμενη επέκταση των προγραμμάτων CyberCab και Optimus Gen 3, παράλληλα με την πιθανή επιτάχυνση της παραγωγής Semitruck.

Επιπλέον, επισήμανε τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη στον τομέα της αποθήκευσης ενέργειας, η οποία υποστηρίζεται από την κυκλοφορία του Megapack 3, περιγράφοντας το 2026 ως ένα έτος με πολλαπλούς καταλύτες νέων προϊόντων.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η λήξη των ομοσπονδιακών επιδοτήσεων για τα ηλεκτρικά οχήματα έχει επηρεάσει αρνητικά τη βραχυπρόθεσμη ζήτηση, αλλά αναγκάζει την αγορά να εισέλθει σε μια πιο υγιή και βιώσιμη φάση. Η πρόσφατη αδυναμία αντανακλά μια παύση που είναι τυπική των μεγάλων τεχνολογικών μεταβάσεων και όχι μια δομική αναστροφή στην υιοθέτηση των ηλεκτρικών οχημάτων.

Ο Γιαναρίκας δήλωσε ότι η ζήτηση για ηλεκτρικά οχήματα, η οποία προηγουμένως ενισχύθηκε από γενναιόδωρες φορολογικές ελαφρύνσεις, επαναπροσδιορίζεται σε μια μικρότερη αλλά πιο βασισμένη στα θεμελιώδη μεγέθη αγορά.

Παράλληλα, τόνισε ότι η Tesla ξεχωρίζει στις ΗΠΑ ως η μόνη αυτοκινητοβιομηχανία με πλήρως κλιμακωμένη και ολοκληρωμένη franchise ηλεκτρικών οχημάτων, με την Rivian να αναδύεται ως ο μόνος αξιόπιστος μακροπρόθεσμος ανταγωνιστής στη μαζική αγορά.

«Το 2026 διαμορφώνεται ως μια ευνοϊκή χρονιά για την Tesla, με την αναμενόμενη αύξηση της παραγωγής των CyberCab και Optimus (Gen 3), παράλληλα με την πιθανή επιτάχυνση της παραγωγής Semi και τη συνεχιζόμενη επέκταση στην αποθήκευση ενέργειας που οδηγείται από την κυκλοφορία του Megapack 3. Νέα προϊόντα σε αφθονία», κατέληξε.