Eurobank Equities: Τι βλέπει για τη συμφωνία ΟΠΑΠ & Allwyn – Ποια η αξία για τους μετόχους

Η συμφωνία ανάμεσα στον ΟΠΑΠ και την Allwyn, που προβλέπει τη συγχώνευση των δύο εταιρειών υπό έναν κοινό όμιλο, σηματοδοτεί για την Eurobank Equities τη μετάβαση του ιστορικού ελληνικού οργανισμού σε ένα νέο, πιο φιλόδοξο μοντέλο. Μια συμφωνία που, σύμφωνα με τον επικεφαλής ανάλυσης Σταμάτη Δραζιώτη, «αναδιαμορφώνει εκ βάθρων» το επενδυτικό προφίλ του ΟΠΑΠ, οδηγώντας τον από τη σιγουριά των υψηλών μερισμάτων σε μια φάση διεθνούς ανάπτυξης και μεγαλύτερου ρίσκου.

Η χρηματιστηριακή διατηρεί σύσταση «διακράτησης» για τη μετοχή και τιμή-στόχο τα 19,30 ευρώ, έναντι τρέχουσας τιμής 20,12 ευρώ (στις 10 Οκτωβρίου), με αναμενόμενη συνολική απόδοση 3,3% και μερισματική απόδοση 7,4%.

Από την απόδοση στη μεγέθυνση

Η Eurobank θεωρεί ότι η προτεινόμενη συγχώνευση δεν αποτελεί απλώς ένα οργανωτικό βήμα, αλλά μια στρατηγική επιλογή που μεταφέρει τον όμιλο από ένα «αμυντικό» επενδυτικό προφίλ σε ένα μοντέλο ανάπτυξης διεθνών διαστάσεων. Ο ΟΠΑΠ, γνωστός για τη σταθερότητα των κερδών και τις γενναιόδωρες διανομές μερισμάτων που προσέλκυαν θεσμικούς επενδυτές τύπου «income funds», περνά πλέον σε ένα σχήμα που δίνει έμφαση στην επέκταση, την τεχνολογία και τη γεωγραφική διαφοροποίηση.

Το νέο σχήμα θα έχει συνολική κεφαλαιοποίηση περίπου 16 δισ. ευρώ, δημιουργώντας τον δεύτερο μεγαλύτερο εισηγμένο όμιλο παγκοσμίως στον χώρο των λοταριών και του gaming. Η συγχώνευση θα πραγματοποιηθεί μέσω ανταλλαγής μετοχών και απόσχισης δραστηριοτήτων, με στόχο την ολοκλήρωση το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Παγκόσμιο αποτύπωμα και νέα εταιρική ταυτότητα

Ο νέος όμιλος θα φέρει το όνομα Allwyn και θα έχει καταστατική έδρα στην Ελβετία, ενώ η κύρια εισαγωγή θα παραμείνει στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Σύμφωνα με το σχέδιο, εξετάζεται και δευτερεύουσα εισαγωγή σε διεθνή αγορά, είτε στο Λονδίνο, είτε στη Νέα Υόρκη, ώστε να ενισχυθεί η διεθνής προβολή και η πρόσβαση σε επενδυτικά κεφάλαια.

Η Allwyn, που ήδη ελέγχει το 51,8% του ΟΠΑΠ, θα κατέχει το 78,5% του ενοποιημένου ομίλου, ενώ οι μέτοχοι μειοψηφίας του ΟΠΑΠ θα διατηρήσουν το 21,5%. Για όσους διαφωνήσουν με τη συναλλαγή, προβλέπεται δικαίωμα εξόδου στα 19,04 ευρώ ανά μετοχή, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα το ασκήσει πάνω από το 5% του μετοχικού κεφαλαίου.

Διεθνοποίηση και ψηφιακή επιτάχυνση

Η ενοποιημένη Allwyn θα δραστηριοποιείται σε επτά αγορές λοταριών και στοιχηματισμού, ενώ περισσότερο από το ήμισυ των εσόδων της θα προέρχεται από ψηφιακές δραστηριότητες. Σύμφωνα με την ανάλυση της Eurobank, περίπου το 55% του καθαρού gaming revenue θα προέρχεται από online κανάλια, προσφέροντας σημαντική έκθεση στις παγκόσμιες τάσεις ψηφιοποίησης και στο ταχέως αναπτυσσόμενο οικοσύστημα του διαδικτυακού στοιχηματισμού.

Στο χαρτοφυλάκιο του ομίλου περιλαμβάνονται πλατφόρμες όπως η Betano και η Novibet, ενώ επίκειται η ολοκλήρωση της εξαγοράς της PrizePicks στις ΗΠΑ. Ο νέος όμιλος εκτιμάται ότι θα καταγράφει καθαρά έσοδα ύψους 5,2 δισ. ευρώ και προσαρμοσμένο EBITDA 1,9 δισ. ευρώ.

Τι σημαίνει για τους μετόχους

Η συμφωνία προβλέπει ότι οι μέτοχοι του ΟΠΑΠ θα λάβουν ενδιάμεσο μέρισμα 0,50 ευρώ τον Νοέμβριο του 2025 και επιπλέον 0,80 ευρώ με την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Από το 2026 και εφεξής, η διοίκηση δεσμεύεται σε ελάχιστο ετήσιο μέρισμα 1 ευρώ ανά μετοχή, διατηρώντας ουσιαστικά τη σημερινή πολιτική διανομών, αλλά με χαμηλότερη απόδοση σε σχέση με τα προηγούμενα έτη (7,4% έναντι άνω του 12% το 2023).

Η Eurobank υπολογίζει ότι η αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων της Allwyn αντιστοιχεί σε πολλαπλασιαστή περίπου 13 φορές τον δείκτη EV/EBITDA, επίπεδο που θεωρείται δίκαιο για έναν όμιλο με διεθνή δραστηριότητα και υψηλό ρυθμό ανάπτυξης. Δεν προβλέπεται premium για καμία πλευρά, γεγονός που καταδεικνύει ότι πρόκειται για συμφωνία ισορροπημένων αποτιμήσεων.

Το νέο επενδυτικό αφήγημα

Στην ανάλυσή της, η Eurobank τονίζει ότι η συναλλαγή εξυπηρετεί πρωτίστως τον στόχο της Allwyn να αποκτήσει όχημα δημόσιας εισαγωγής και διεθνή αναγνωρισιμότητα. Για τους μειοψηφούντες μετόχους του ΟΠΑΠ, η αξία της συμφωνίας εντοπίζεται στη συμμετοχή σε έναν ευρύτερο, τεχνολογικά εξελιγμένο όμιλο, με διαφοροποίηση εκτός Ελλάδας, ιδίως καθώς το σημερινό πλεονέκτημα του προπληρωμένου GGR, που αποφέρει περί τα 235 εκατ. ευρώ EBITDA ετησίως, εκτιμάται ότι θα εκλείψει μετά το 2030.

Ωστόσο, η Eurobank υπογραμμίζει ότι το νέο σχήμα μεταβάλλει ριζικά τη φύση του ΟΠΑΠ ως επένδυσης. Ο ΟΠΑΠ συνεχίζει να επωφελείται από το μειωμένο gaming duty έως το 2030, στοιχείο που προσωρινά «φουσκώνει» τα EBITDA, χωρίς να αντανακλάται σε διαρκή βελτίωση κερδοφορίας.

Με τις προβλέψεις της χρηματιστηριακής, το EBITDA για το 2025 εκτιμάται στα 844 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη φτάνουν τα 520 εκατ. ευρώ. Ο δείκτης P/E υπολογίζεται στις 14 φορές και η συνολική αναμενόμενη απόδοση στην περιοχή του 3,3%, γεγονός που δικαιολογεί τη στάση «διακράτησης».