ΟΠΑΠ - Allwyn: Τι φέρνει το mega deal σε οικονομία, κοινωνία και τυχερά παιχνίδια

Η ανακοίνωση της επιχειρηματικής συνένωσης μεταξύ ΟΠΑΠ Α.Ε. και Allwyn International AG σηματοδοτεί ένα από τα πιο καθοριστικά βήματα στην ιστορία των τυχερών παιγνίων. Η συμφωνία, που αποτιμά τη νέα οντότητα στα 16 δισ. ευρώ, αποτελεί μια κίνηση στρατηγικού επαναπροσδιορισμού για τον κλάδο, με σημαντικές προεκτάσεις για την ελληνική οικονομία, την κοινωνία και τους επενδυτές.

Η σχέση των δύο πλευρών δεν είναι νέα. Η KKCG, μητρική εταιρεία της Allwyn, εισήλθε για πρώτη φορά στη μετοχική σύνθεση του ΟΠΑΠ το 2013, αποκτώντας σταδιακά το 51,78%. Έκτοτε, η Allwyn συνέβαλε στην τεχνολογική αναβάθμιση του οργανισμού, στην ψηφιακή του μετάβαση και στη διεθνοποίηση του brand.

Η νέα συνένωση αποτελεί το «φυσικό επόμενο βήμα» αυτής της μακροχρόνιας σχέσης. Η Allwyn απορροφά πλήρως τον ΟΠΑΠ, διαμορφώνοντας μια παγκόσμια δύναμη με παρουσία στην Ευρώπη, τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες αγορές. Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η συνενωμένη εταιρεία θα παραμείνει εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ενώ εξετάζεται παράλληλη εισαγωγή σε διεθνές χρηματιστήριο, όπως του Λονδίνου ή της Νέας Υόρκης.

Το μέγεθος της νέας οντότητας

Με βάση τα οικονομικά στοιχεία, η νέα Allwyn–ΟΠΑΠ καθίσταται ο δεύτερος μεγαλύτερος εισηγμένος φορέας εκμετάλλευσης τυχερών παιγνίων παγκοσμίως, μετά την Flutter Entertainment (ιδιοκτήτρια της Betfair, PokerStars και FanDuel). Το pro forma EBITDA για το δωδεκάμηνο ως τον Ιούνιο του 2025 ανήλθε στα 1,92 δισ. ευρώ, με προβλεπόμενη διψήφια ετήσια αύξηση (CAGR) έως το 2026.

Η εταιρεία στοχεύει σε ένα οικοσύστημα τυχερών παιγνίων και διασκέδασης με κεντρικό πυλώνα τα αριθμοπαίγνια, αλλά και ισχυρή επέκταση στο online στοίχημα, στα VLTs και στις πλατφόρμες καζίνο. Η διαφοροποίηση προϊόντων και αγορών αναμένεται να μειώσει τους κινδύνους και να ενισχύσει τη σταθερότητα των εσόδων.

Ψηφιακός μετασχηματισμός και τεχνητή νοημοσύνη

Η Allwyn έχει ήδη θέσει την τεχνολογία στο επίκεντρο του επιχειρηματικού της μοντέλου. Με τη συνένωση, ο ΟΠΑΠ αποκτά πλήρη πρόσβαση σε ιδιόκτητες πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης (AI), αποκλειστικό περιεχόμενο και προηγμένα εργαλεία ψηφιοποίησης. Αυτή η τεχνολογική υπεροχή μειώνει την εξάρτηση από τρίτους προμηθευτές, επιταχύνει την καινοτομία και ενισχύει τη δυνατότητα παροχής προσωποποιημένων εμπειριών στους παίκτες.

Η μετάβαση αυτή δεν αφορά μόνο τα παιχνίδια, αλλά και το πώς λειτουργεί η εταιρεία. Η Allwyn επενδύει στην ανάλυση δεδομένων, στην υπεύθυνη συμμετοχή παικτών και στην προστασία καταναλωτών, συνδέοντας την ανάπτυξη με τη διαφάνεια και τη συμμόρφωση με τις ευρωπαϊκές ρυθμίσεις.

Η ελληνική διάσταση

Αν και ο ΟΠΑΠ περνάει πλήρως υπό τον έλεγχο της Allwyn, το στοιχείο της ελληνικής ταυτότητας παραμένει καθοριστικό. Η συνενωμένη εταιρεία θα εξακολουθήσει να έχει έντονη παρουσία στην Ελλάδα και την Κύπρο, όπου ο ΟΠΑΠ κατέχει αποκλειστικά δικαιώματα σε αριθμοπαίγνια, επίγειο στοίχημα και VLTs.

Το brand «ΟΠΑΠ» πρόκειται να αντικατασταθεί από το Allwyn μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2026, σε μια κίνηση που αποσκοπεί στη διεθνή ενοποίηση της εταιρικής ταυτότητας. Παρά ταύτα, ο Jan Karas, CEO του ΟΠΑΠ, τόνισε ότι η ελληνική κληρονομιά και η τοπική σύνδεση με την κοινωνία «θα παραμείνουν στον πυρήνα της νέας Allwyn».

Η Ελλάδα διατηρεί, έτσι, τον ρόλο της ως κέντρο επιχειρησιακών δραστηριοτήτων και πύλη προς τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ενώ το Χρηματιστήριο Αθηνών ενισχύεται με μια εταιρεία-κολοσσό, πιθανόν τη μεγαλύτερη σε κεφαλαιοποίηση.

Οφέλη για τους μετόχους

Για τους μετόχους του ΟΠΑΠ, η συνένωση προσφέρει σημαντικά οικονομικά πλεονεκτήματα. Πέρα από τη συμμετοχή σε έναν παγκόσμιο όμιλο με αυξημένη κερδοφορία, η συμφωνία συνοδεύεται από εξασφαλισμένη πολιτική μερισμάτων.

Οι μέτοχοι θα λάβουν:

· Προμέρισμα €0,50 ανά μετοχή το Νοέμβριο 2025.

· Ειδικό μέρισμα €0,80 ανά μετοχή μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

· Ελάχιστο ετήσιο μέρισμα €1,00 ανά μετοχή από τη χρήση του 2026 και εξής, με δυνατότητα scrip option (επανεπένδυση μερίσματος).

Ο CFO του ΟΠΑΠ, Pavel Mucha, δήλωσε ότι τα «εξαιρετικά οικονομικά χαρακτηριστικά της συνενωμένης εταιρείας» θα επιτρέψουν τη συνέχιση της γενναιόδωρης μερισματικής πολιτικής, ενώ παράλληλα θα χρηματοδοτούνται νέες εξαγορές και επενδύσεις.

Η νέα εταιρική δομή

Η δομή της συναλλαγής είναι πολύπλοκη και περιλαμβάνει μια σειρά εταιρικών βημάτων:

1. Ο ΟΠΑΠ αποσχίζει τις δραστηριότητές του σε νέες θυγατρικές με έδρα την Ελλάδα.

2. Μεταφέρει την καταστατική του έδρα στο Λουξεμβούργο, δημιουργώντας τη λεγόμενη LuxCo.

3. Η Allwyn εισφέρει όλα τα περιουσιακά της στοιχεία (εκτός των μετοχών του ΟΠΑΠ) στην LuxCo, λαμβάνοντας κοινές και προνομιούχες μετοχές.

4. Η LuxCo μεταφέρει την έδρα της στην Ελβετία και μετονομάζεται σε Allwyn.

Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η Allwyn θα κατέχει περίπου 78,5% της νέας εταιρείας, ενώ οι υπόλοιποι μέτοχοι του ΟΠΑΠ θα διατηρήσουν 21,5%. Ο όμιλος KKCG, μέσω της συμμετοχής του, θα ελέγχει περίπου 85% των δικαιωμάτων ψήφου.

Διοίκηση και κατεύθυνση

Ο Robert Chvátal παραμένει CEO της συνενωμένης Allwyn, με τον Kenneth Morton ως CFO. Η ελληνική ομάδα του ΟΠΑΠ συνεχίζει να έχει ρόλο-κλειδί, καθώς ο Jan Karas και ο Pavel Mucha διατηρούν τη διοίκηση των δραστηριοτήτων στην Ελλάδα και Κύπρο.

Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου θα είναι ο Karel Komárek, ιδρυτής της KKCG, ενώ το Δ.Σ. θα αποτελείται κατά 50% από ανεξάρτητα μέλη, διασφαλίζοντας σύγχρονη εταιρική διακυβέρνηση.

Η Allwyn έχει ήδη παρουσία στο Ηνωμένο Βασίλειο (ως ανάδοχος της Εθνικής Λοταρίας), στην Ιταλία, την Αυστρία, την Τσεχία και τις ΗΠΑ. Οι πρόσφατες εξαγορές των PrizePicks και Novibet (τελούν υπό έγκριση) ενισχύουν την παγκόσμια στρατηγική διαφοροποίησης και ψηφιακής ανάπτυξης.

Η είσοδος στο χρηματιστήριο μέσω της ελληνικής αγοράς λειτουργεί ως μοχλός πρόσβασης σε διεθνή κεφάλαια και ενίσχυσης της διαφάνειας. Η Allwyn φιλοδοξεί να γίνει ο κορυφαίος παγκόσμιος πάροχος ψυχαγωγίας μέσω τυχερών παιγνίων, με έμφαση στην τεχνολογία και στην κοινωνική υπευθυνότητα.

Κυριάκος Πιερρακάκης: «Η συνένωση ΟΠΑΠ – Allwyn αντανακλά τη δυναμική της ελληνικής οικονομίας»

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών δήλωσε: «Η συνένωση του ΟΠΑΠ με την Allwyn αποτελεί ένα εμβληματικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο οι ελληνικές επιχειρήσεις μπορούν να εξελιχθούν σε διεθνείς πρωταθλητές, μέσα από στρατηγικές συνεργασίες, συγχωνεύσεις και εξαγορές που ενισχύουν την εξωστρέφεια και τη δυναμική τους.

Η συμφωνία αποτελεί ένα ισχυρό μήνυμα εμπιστοσύνης προς την Ελλάδα και τις προοπτικές της οικονομίας της. Η νέα ενοποιημένη εταιρεία, από τις κορυφαίες σε κεφαλαιοποίηση, θα παραμείνει εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, γεγονός που ενισχύει περαιτέρω το κύρος, την αξιοπιστία και τη διεθνή ακτινοβολία της ελληνικής κεφαλαιαγοράς. Η συγκυρία αυτή συμπίπτει με την αναβάθμιση του Χρηματιστηρίου από τον οίκο FTSE Russell σε ανεπτυγμένη αγορά, εξέλιξη που επιβεβαιώνει ότι η χώρα έχει πλέον γυρίσει σελίδα και μπορεί να πρωταγωνιστήσει στη νέα ευρωπαϊκή οικονομική πραγματικότητα.

Ταυτόχρονα, αντανακλά την επιτυχία των στοχευμένων μεταρρυθμίσεων που έχουμε υλοποιήσει σε πολλούς τομείς. Το ξεκάθαρο και προβλέψιμο νομοθετικό πλαίσιο για τους εταιρικούς μετασχηματισμούς, με όρους απόλυτης διαφάνειας, ενισχύει την εμπιστοσύνη των επενδυτών και αποτελεί σαφή επιβεβαίωση της στρατηγικής που εφαρμόζουμε με συνέπεια και τόλμη, προκειμένου να διασφαλίσουμε την συνεχιζόμενη αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής οικονομίας.

Επενδύσεις όπως αυτή, που συνδυάζουν τεχνογνωσία, καινοτομία και κεφάλαια από το εξωτερικό, βρίσκονται στον πυρήνα του νέου αναπτυξιακού μοντέλου που οικοδομούμε. Η Ελλάδα έχει πλέον τη δυναμική να προσελκύει, να στηρίζει και να φιλοξενεί διεθνείς επιχειρηματικούς ομίλους, μετατρέποντας την οικονομική πρόοδο σε ευημερία για την κοινωνία».