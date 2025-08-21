ESPN: Λανσάρει μια νέα super εφαρμογή με live αγώνες και εξατομικευμένο υλικό

Το ESPN της Disney θα προσφέρει το πλήρες φάσμα των αθλητικών προγραμμάτων του εκτός της συνδρομητικής τηλεόρασης για πρώτη φορά από την Πέμπτη, όταν το δίκτυο θα παρουσιάσει μια εφαρμογή που έχει σχεδιαστεί για να αποτελεί κόμβο για LIVE αγώνες και εξατομικευμένες ειδήσεις, στατιστικά και στιγμιότυπα.

Η εφαρμογή του ESPN αποτελεί μέρος της προσπάθειας της Disney να κερδίσει μερικούς από τους δεκάδες εκατομμύρια πελάτες που το πρωτοποριακό αθλητικό κανάλι έχει χάσει από το 2010 κατά τη διάρκεια της επανάστασης της streaming τηλεόρασης.

Τα στελέχη του ESPN δήλωσαν ότι έχουν προσαρμόσει τη νέα προσφορά, η οποία έχει πολύ μεγαλύτερη γκάμα από την περιορισμένη εφαρμογή ESPN+ που κυκλοφόρησε το 2018, για να καλύψει τις προτιμήσεις των φιλάθλων.

«Γνωρίζουμε ότι οι οπαδοί δεν θέλουν απλώς να παρακολουθούν», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο πρόεδρος του ESPN, Τζίμι Πιτάρο. «Θέλουν μια εμπειρία. Θέλουν να αλληλεπιδρούν».

Η εφαρμογή θα προσφέρει περισσότερες από 47.000 ζωντανές εκδηλώσεις κάθε χρόνο από το NFL, το NBA, το WNBA, το NHL, το κολεγιακό ποδόσφαιρο (ράγκμπι), το τένις, το γκολφ και άλλα αθλήματα και θα κοστίζει 30 δολάρια το μήνα.

Μια εισαγωγική προσφορά θα περιλαμβάνει δωρεάν εκδόσεις των υπηρεσιών streaming Disney+ και Hulu με υποστήριξη διαφημίσεων.

Οι οπαδοί μπορούν να εισάγουν τις αγαπημένες τους ομάδες και αθλήματα για προσαρμογή, όπως μια εξατομικευμένη έκδοση της εκπομπής ειδήσεων και ανακεφαλαίωσης "SportsCenter". Η Τεχνητή Νοημοσύνη θα δημιουργεί αφήγηση με βάση τις φωνές των παρουσιαστών του ESPN.

Οι αναλυτές του κλάδου τη βλέπουν ως μια ευκαιρία για την εταιρεία να προσελκύσει οπαδούς που δεν είναι συνδρομητές στην καλωδιακή τηλεόραση και δεν αναμένουν ότι θα προσελκύσει μάζες από την συνδρομητική τηλεόραση.

Το ESPN ήταν διαθέσιμο σε 100 εκατομμύρια σπίτια μέσω της συνδρομητικής τηλεόρασης το 2010. Τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους, αυτός ο αριθμός ανήλθε σε περίπου 61 εκατομμύρια.

«Είναι ένα ακόμη βήμα στην στροφή της Disney προς (το streaming) και τη σημασία του streaming για την εταιρεία συνολικά», δήλωσε ο αναλυτής της MoffettNathanson, Robert Fishman.