Ericsson: Προχωρά σε περικοπή περίπου 1.600 θέσεων εργασίας στη Σουηδία

Η Ericsson σχεδιάζει να προχωρήσει σε περικοπή περίπου 1.600 θέσεων εργασίας στη Σουηδία, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού την Πέμπτη.

Η εταιρεία έχει μειώσει σταθερά το προσωπικό της τα τελευταία τρία χρόνια, προκειμένου να διατηρήσει την κερδοφορία της, καθώς αντιμετωπίζει μείωση των δαπανών για 5G ενώ έχει πληγεί από τις επιπτώσεις των αμερικανικών δασμών στις εισαγωγές.

Στο μεταξύ, δήλωσε ότι η προτεινόμενη μείωση του προσωπικού αποτελεί μέρος των παγκόσμιων πρωτοβουλιών για τη βελτίωση της θέσης της όσον αφορά το κόστος, διατηρώντας παράλληλα τις επενδύσεις που είναι κρίσιμες για την τεχνολογική της υπεροχή.

Η Ericsson υπέβαλε σχετική ειδοποίηση στη Σουηδική Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης και ξεκίνησε διαπραγματεύσεις με τις αρμόδιες συνδικαλιστικές οργανώσεις.

«Οι πρωτοβουλίες για την αύξηση της λειτουργικής αποδοτικότητας θα συνεχιστούν σε ολόκληρο τον όμιλο, αλλά δεν θα ανακοινωθούν ξεχωριστά», ανέφερε σε δήλωσή της.

Στη Σουηδία, όπου εδρεύει η Ericsson, η εταιρεία είχε ήδη ανακοινώσει σχέδια για την απόλυση 1.400 εργαζομένων το 2023 και 1.200 το 2024.