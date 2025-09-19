Εργασιακή ευεξία: Πώς το work-life balance αποτελεί επένδυση που θα κεφαλαιοποιηθεί σε αύξηση παραγωγικότητα

Ο όρος Work Life Balance αναφέρεται σε μία διαδικασία εξισορρόπησης των απαιτήσεων της προσωπικής και εργασιακής ζωή ενός ατόμου.

Το ισόποσο μοίρασμα των υποχρεώσεων δεν είναι συχνά εφικτό καθώς είναι δύσκολο να μοιραστεί ακριβώς ίσα ο χρόνος που αφιερώνουν σε κάθε έναν από αυτούς τους τομείς της ζωής τους οι εργαζόμενοι.

Ωστόσο, όλο και περισσότερες είναι οι εταιρείες, οι οποίες, τα τελευταία χρόνια δείχνουν αυξανόμενο ενδιαφέρον για την επίτευξη εργασιακής και προσωπικής ισορροπίας. Μία τέτοια πολιτική εξισορρόπησης που σέβεται τους ανθρώπους της εταιρείας, τους πελάτες και τις επιχειρησιακές ανάγκες μπορεί να αποφέρει οφέλη σε όλους. Όσο μάλιστα το αίτημα για Work-Life Balance από την πλευρά των εργαζομένων, επεκτείνεται με γοργούς ρυθμούς στην εποχή μας, τόσο περισσότερο προετοιμασμένα θα πρέπει να είναι τα στελέχη του ανθρώπινου δυναμικού για να το διαχειριστούν.

Το πρώτο κύμα των προγραμμάτων αυτών αφορούσε κυρίως την υποστήριξη των εργαζόμενων μητέρων. Σήμερα τα προγράμματα Work-Life Balance είναι λιγότερο προσανατολισμένα στο φύλο και αναγνωρίζουν ότι τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες είναι επιφορτισμένοι με οικογενειακές και άλλες υποχρεώσεις.

Επιπλέον, το Work-Life Balance δεν αφορά μόνο τους ανθρώπους που επιθυμούν να περνούν περισσότερο χρόνο με τις οικογένειές τους ή έχουν την ευθύνη για τη φροντίδα άλλων ατόμων (π.χ. ηλικιωμένων συγγενών). Η εξισορρόπηση εργασιακής και προσωπικής ζωής, αφορά όλους τους ανθρώπους που επιθυμούν να διατηρούν μία ισορροπία μεταξύ της αμειβόμενης εργασίας τους και της ζωής τους εκτός εργασίας, ανεξάρτητα από το αν αυτή περιλαμβάνει τη φροντίδα των παιδιών ή/και ηλικιωμένων συγγενών, τις οικιακές εργασίες, την αναψυχή ή την αυτό-ανάπτυξη (self-development).

Όπως διαπιστώνεται, από έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί κατά καιρούς, το WLB βοηθά στη βελτίωση της παραγωγικότητας και των επιχειρηματικών αποτελεσμάτων, στην αύξηση της εργασιακής δέσμευσης, της ικανοποίησης που αισθάνονται τα άτομα από την εργασία τους, της παραμονής στους στον ίδιο εργοδότη κτλ.

Μάλιστα, όπως προέκυψε από την έρευνα της εταιρείας The Balancing Act, πάνω από 80% των βρετανών εργαζομένων όλων των επιπέδων πιστεύει ότι η καλή ισορροπία μεταξύ εργασιακής και προσωπικής ζωής έχει θετική επίδραση τόσο στην παραγωγικότητα όσο και στην ικανότητα της επιχείρησης να προσελκύει και να διατηρεί ταλέντα.

Επιπρόσθετα, όπως προκύπτει από τις ίδιες έρευνες οι εργαζόμενοι που διαχειρίζονται ευέλικτα τις ώρες εργασίας τους, είναι πιο πιθανό να παραμείνουν στην επιχείρηση για τουλάχιστον ένα χρόνο ακόμα.

Οι εργοδότες που εισάγουν την ιδέα του WLB και τη διαχειρίζονται αποτελεσματικά, διαπιστώνουν ότι μπορούν να βελτιώσουν την πρόσληψη και διατήρηση των ανθρώπων τους, να αυξήσουν την αφοσίωση και τα κίνητρα, να επιτύχουν καλύτερη παραγωγικότητα και να μειώσουν τα επίπεδα του στρες.

Φυσικά, στα πλεονεκτήματα της ευελιξίας και της επίτευξης Work-Life Balance συγκαταλέγονται και οι μειωμένες απουσίες και τα ποσοστά ασθενειών, που κατ’ επέκταση βελτιώνουν την επιχειρηματική αποδοτικότητα. Ακόμα, οι επιχειρήσεις που λειτουργούν με ευέλικτες πρακτικές εργασίας, είναι συχνά καλύτερα προετοιμασμένες για να αντιμετωπίσουν τις διακυμάνσεις του οικονομικού κλίματος.

Πολλές είναι οι έρευνες που επιβεβαιώνουν τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στην παραγωγικότητα, την ανάπτυξη και τις ευέλικτες πολιτικές που επιτρέπουν στους εργαζόμενους να έχουν έναν πιο ισορροπημένο τρόπο ζωής. Περαιτέρω έρευνες από το Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD) επιβεβαιώνουν τέτοιου είδους ευρήματα όπως επίσης και το γεγονός ότι τα άτομα που εργάζονται σε μία εταιρεία που υιοθετεί πολιτικές για το Work-life Balance, αισθάνονται περισσότερο δεσμευμένα προς αυτή και για αυτό είναι πιο πιθανό να προσπαθήσουν περισσότερο και να προσφέρουν κάτι περισσότερο.