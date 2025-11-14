Διευκρινίσεις από την Euronext για τη Δημόσια Πρόταση σχετικά με την ΕΧΑΕ

Η Euronext ανακοίνωσε πως έλαβε τις απαραίτητες κανονιστικές εγκρίσεις από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης για την εξαγορά της ΕΧΑΕ.

Όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση, η Euronext, η κορυφαία ευρωπαϊκή υποδομή κεφαλαιαγορών, ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΕΚ), κατά τη συνεδρίασή του στις 13 Νοεμβρίου 2025, ενέκρινε την καταλληλότητα της Euronext και των βασικών μετόχων της σε σχέση με την προτεινόμενη απόκτηση σημαντικής συμμετοχής στην εταιρεία Ελληνικά Χρηματιστήρια – Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών (Όμιλος ATHEX) και στις θυγατρικές της, συμπεριλαμβανομένης της Εταιρείας Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών A.E. και της Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων A.E.

Επιπλέον, η ΕΚ και η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) ενέκριναν την αλλαγή ελέγχου που προκύπτει από τη συμμετοχή του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας A.E. και στην EnEx Clearing House Μονοπρόσωπη Α.Ε.

Οι εγκρίσεις αυτές ικανοποιούν όλες τις Προϋποθέσεις της Δημόσιας Πρότασης, όπως αναφέρονται στην παράγραφο 1.3 σχετικά με τις απαιτήσεις για το Κλείσιμο και ορίζονται περαιτέρω στην Ενότητα 4.2 (“Προϋποθέσεις και Όροι της Δημόσιας Πρότασης”) του Ενημερωτικού Δελτίου που δημοσιεύθηκε στις 6 Οκτωβρίου 2025. Η Δημόσια Πρόταση δεν υπόκειται πλέον σε καμία κανονιστική έγκριση και δεν τελεί πλέον υπό προϋποθέσεις.

Η απόφαση αυτή αποτελεί σημαντικό βήμα στη διαδικασία απόκτησης πλειοψηφικού μεριδίου από την Euronext στον Όμιλο ATHEX, ενισχύοντας τη δέσμευση της Euronext στις ελληνικές κεφαλαιαγορές και στην περαιτέρω ενίσχυση της πανευρωπαϊκής αγοράς κεφαλαιαγορών.

Η περίοδος αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης λήγει στις 17 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 14:00 (ώρα Ανατολικής Ευρώπης). Η Euronext θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα της Δημόσιας Πρότασης στις 19 Νοεμβρίου 2025.