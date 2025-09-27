Coffee Island: Μεγαλώνει το αποτύπωμα στην Αίγυπτο – Ισχυροποίηση στην Ινδία

Η νέα φάση ανάπτυξης φέρνει την Coffee Island σε τρεις αγορές κλειδιά για την διεθνή εξέλιξη της. Ο λόγος για την Αίγυπτο, το Ιράκ και την Ινδία. Η εταιρεία δεν κρύβει ότι βλέπει τον εαυτό της ως πρεσβευτή της ελληνικής κουλτούρας του καφέ, αλλά και ως έναν οργανισμό που θέλει να μιλά τη «γλώσσα» κάθε αγοράς, επενδύοντας σε τοπικές υποδομές, συνεργασίες και καταναλωτικές συνήθειες.

Η ιστορία της Coffee Island θυμίζει κινηματογραφικό σενάριο, καθώς από ένα τοπικό καφεκοπτείο στην Πάτρα, πριν από 26 χρόνια, εξελίχθηκε σε έναν διεθνή «παίκτη» στον χώρο του specialty coffee. Mε παρουσία σε τέσσερις ηπείρους, η αλυσίδα μετρά 426 καταστήματα στην Ελλάδα και περισσότερα από 60 στο εξωτερικό, χτίζοντας βήμα–βήμα μια στρατηγική που συνδυάζει ελληνική ταυτότητα και διεθνή προσαρμοστικότητα.

«Η διεθνής ανάπτυξη αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για εμάς. Θέλουμε να μεταφέρουμε το πάθος μας για τον καφέ σε όσο το δυνατόν περισσότερες χώρες, χτίζοντας γέφυρες πολιτισμού και γεύσης. Οι νέες επενδύσεις μας σε Αίγυπτο, Ιράκ και Ινδία είναι μόνο η αρχή ενός ακόμη πιο φιλόδοξου ταξιδιού», τονίζει ο Κωνσταντίνος Κωνσταντινόπουλος, CEO της Coffee Island.

Στρατηγική είσοδος σε τρεις αγορές

Στην Αίγυπτο, η Coffee Island εγκαινιάζει το νέο της flagship store στην ιστορική περιοχή Korba, ανεβάζοντας τον αριθμό των καταστημάτων της στη χώρα σε πέντε. Η κίνηση έρχεται μετά την εντυπωσιακή παρουσία στις Πυραμίδες της Γκίζας, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική στόχευση της εταιρείας σε εμβληματικά σημεία. Να σημειώσουμε ότι η λειτουργία μονάδας καβουρδίσματος στο Κάιρο διευκολύνει την τροφοδοσία του τοπικού δικτύου και προσφέρει ένα σαφές πλεονέκτημα ευελιξίας.

Στο Ερμπίλ του Ιράκ, μια πόλη που μετατρέπεται σε επιχειρηματικό κόμβο της περιοχής, η Coffee Island έκανε την πρώτη της εμφάνιση με κατάστημα στο Boulevard. Η επιλογή δεν είναι τυχαία, καθώς πρόκειται για έναν χώρο που προσελκύει νέους καταναλωτές και επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, δημιουργώντας πρόσφορο έδαφος για την καλλιέργεια brand loyalty.

Στην Ινδία, η εταιρεία προχωρά με ταχείς ρυθμούς. Μέσα σε λιγότερο από έναν χρόνο, το δίκτυο αριθμεί ήδη έξι καταστήματα, με δύο νέες προσθήκες στην Πούνε. Σύμφωνα με τον Senior Business Development Manager, Αχιλλέα Λαζάρου, «Η Ινδία είναι ένα στρατηγικό άνοιγμα. Δεν μεταφέρουμε απλώς ένα concept, αλλά το προσαρμόζουμε με σεβασμό στις ανάγκες του Ινδού καταναλωτή».

Η πρόκληση της διεθνοποίησης

Η Coffee Island χρειάστηκε να βρει τη χρυσή τομή ανάμεσα στη διατήρηση της εταιρικής ταυτότητας και την προσαρμογή σε αγορές με διαφορετικά καταναλωτικά πρότυπα. Αυτό σημαίνει μελέτη των τοπικών συνηθειών, στενή συνεργασία με τοπικούς εταίρους και συνεχή παρουσία ομάδων από την Ελλάδα για εκπαίδευση και υποστήριξη.

Στην περίπτωση της Ινδίας, η στρατηγική ήταν το «χτίσιμο από το μηδέν». Η χώρα, με την πολυπλοκότητα των πολιτισμών της, απαιτούσε λεπτές ισορροπίες, όπως συνδυασμό των διεθνών τάσεων του καφέ με τις τοπικές ιδιαιτερότητες. Το στοίχημα φαίνεται να αποδίδει, καθώς η Coffee Island καταγράφει αυξανόμενη αναγνωρισιμότητα σε μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες αγορές καφέ παγκοσμίως.

Βιομηχανικές επενδύσεις και τεχνολογία

Η διεθνής ανάπτυξη στηρίζεται σε σημαντικές παραγωγικές επενδύσεις. Στην Πάτρα, η Coffee Island τριπλασίασε τη δυναμικότητα της μονάδας παραγωγής την τελευταία τριετία, με επενδύσεις ύψους 2 εκατ. ευρώ. Ενσωματώθηκαν ρομποτικές γραμμές συσκευασίας και παλετοποίησης, που μειώνουν τη σωματική καταπόνηση και αυξάνουν την ταχύτητα, ενώ προστέθηκαν νέες γραμμές για κάψουλες και ελληνικό καφέ.

Το επόμενο στάδιο επενδύσεων, σύμφωνα με τη διοίκηση, θα επικεντρωθεί στη συνέχιση της τεχνολογικής αναβάθμισης και στη διεύρυνση των δυνατοτήτων παραγωγής. Η στρατηγική αυτή αντανακλά τη φιλοσοφία της Coffee Island για διαρκής καινοτομία και επένδυση σε υποδομές που διασφαλίζουν ποιότητα και ανταγωνιστικότητα.

Άξιο αναφοράς ότι η αλυσίδα συνεργάζεται με περισσότερους από 390 επιχειρηματίες μέσω franchise, ενώ παράλληλα, δίνει ευκαιρίες ανάπτυξης σε 1.200 ελληνικές εταιρείες–προμηθευτές, ανακυκλώνοντας αξία στην εγχώρια οικονομία. Επιπρόσθετα, ιδιαίτερη σημασία έχει η Direct Trade συνεργασία με παραγωγούς καφέ. Μέσω αυτής, η Coffee Island επεξεργάζεται 1.900 τόνους καφέ ετησίως, διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα και δίκαιες σχέσεις με τους καλλιεργητές.