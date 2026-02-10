Coca-Cola HBC: Ανεβάζει τον πήχη για το 2026 και ποντάρει στην Αφρική - Αυξάνει το μέρισμα

Με αυξημένο μέρισμα, ισχυρές ταμειακές ροές και καθαρό δανεισμό σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, η διοίκηση της Coca-Cola HBC ανεβάζει τον πήχη για την επόμενη διετία, ποντάροντας στην περαιτέρω ανάπτυξη των ανθρακούχων και των ενεργειακών ποτών. Παράλληλα, θα συνεχίσει να επενδύει στον καφέ, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο άνοιγμα της Αφρικής μέσω του mega deal με την Coca-Cola Beverages Africa.

«Η ισχυρή ανάπτυξη για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά αποδεικνύει ότι η στρατηγική μας αποδίδει», ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος της Coca-Cola HBC, Zoran Bogdanovic, στην ενημέρωση αναλυτών, ενώ εξήγησε ότι το φιλόδοξο guidance για το 2026, όπως αναφέρουμε παραπάνω συμπεριλαμβάνει το mega deal στην Αφρική.

Σύμφωνα με τον κ. Bogdanovic, η επίδοση του 2025 επιβεβαιώνει ότι η Coca-Cola HBC υλοποιεί με συνέπεια τις στρατηγικές της προτεραιότητες, επενδύοντας σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων 24/7 κατανάλωσης, ενισχύοντας τα μερίδιά της σε βασικές κατηγορίες και αξιοποιώντας τις δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία και η ανάλυση δεδομένων.

Ο ίδιος επεσήμανε ότι οι επενδύσεις σε ψηφιακές δυνατότητες, δεδομένα και τεχνητή νοημοσύνη ενισχύουν την εξατομικευμένη υλοποίηση της στρατηγικής στις αγορές, ενώ εμφανίστηκε αισιόδοξος για τις μακροπρόθεσμες προοπτικές, παρά τις γεωπολιτικές και οικονομικές προκλήσεις που παραμένουν στο προσκήνιο.

Ο κ. Bogdanovic επισήμανε ότι «παρά το απαιτητικό μακροοικονομικό και γεωπολιτικό περιβάλλον, η Coca-Cola HBC έχει την άνεση να αμείβει τους μετόχους της», γι’ αυτό εξάλλου προτάθηκε τακτικό μέρισμα ύψους 1,20 ευρώ ανά μετοχή, αυξημένο κατά 17% σε ετήσια βάση.

Η εικόνα στην Ελλάδα

Στις αναπτυγμένες αγορές, και ειδικά στην Ελλάδα, η εικόνα που προκύπτει από τα στοιχεία του 2025 είναι αυτή της ανθεκτικότητας, παρά τη δύσκολη συγκριτική βάση και τις πληθωριστικές πιέσεις που εξακολούθησαν να επηρεάζουν την κατανάλωση. Οι συνολικοί όγκοι πωλήσεων αυξήθηκαν κατά 0,6%, επίδοση που αποκτά μεγαλύτερη σημασία αν ληφθεί υπόψη το υψηλό επίπεδο της προηγούμενης χρονιάς.

Στα ανθρακούχα αναψυκτικά καταγράφηκε οριακή υποχώρηση σε επίπεδο όγκων, ωστόσο η εικόνα δεν είναι ομοιογενής. Η Coke Zero συνέχισε να κινείται με υψηλό μονοψήφιο ρυθμό ανάπτυξης, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική των προϊόντων χωρίς ζάχαρη, ενώ η Sprite κατέγραψε αύξηση μεσαίου μονοψήφιου ποσοστού. Ιδιαίτερα ισχυρή ήταν η επίδοση των ποτών ενέργειας, με υψηλή διψήφια αύξηση, στοιχείο που συνάδει με τη στρατηγική έμφαση του ομίλου στην κατηγορία αυτή.

Στα μη ανθρακούχα αναψυκτικά, οι όγκοι παρέμειναν ουσιαστικά σταθεροί, καθώς η μικρή άνοδος στο εμφιαλωμένο νερό αντισταθμίστηκε από τη χαμηλή μονοψήφια πτώση στους χυμούς. Ξεχωριστή αναφορά αξίζουν τα ποτά για αθλούμενους, τα οποία κατέγραψαν ισχυρή διψήφια ανάπτυξη, έστω και από χαμηλή βάση, ενισχύοντας το αφήγημα διαφοροποίησης του χαρτοφυλακίου.

Η ελληνική αγορά, αν και ώριμη, συνεχίζει να λειτουργεί ως πεδίο εφαρμογής στοχευμένων πρωτοβουλιών revenue growth management, με έμφαση στη βελτίωση του μείγματος και στη δημιουργία αξίας ανά κιβώτιο, περισσότερο παρά στην επιθετική αύξηση όγκων.

Το guidance για το 2026 και τα «σήματα» προς την αγορά

Το guidance που έδωσε η διοίκηση για το 2026 κινείται εντός των μεσοπρόθεσμων στόχων του ομίλου και εκπέμπει ένα μήνυμα συνέχειας και προβλεψιμότητας. Η Coca-Cola HBC αναμένει οργανική αύξηση των καθαρών εσόδων από πωλήσεις στο εύρος 6% με 7% και οργανική αύξηση των λειτουργικών κερδών μεταξύ 7% και 10%, επιδόσεις που, αν επιτευχθούν, θα επιβεβαιώσουν την ικανότητα του ομίλου να αναπτύσσεται ταχύτερα από τις περισσότερες αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται.

Σε επίπεδο παραμέτρων, η διοίκηση εκτιμά ότι η αρνητική επίδραση από συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής θα κυμανθεί μεταξύ 0 και 30 εκατ. ευρώ σε όρους συγκρίσιμων λειτουργικών κερδών. Ο πραγματικός φορολογικός συντελεστής αναμένεται στο 26%-28%, ενώ τα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα εκτιμώνται μεταξύ 25 και 45 εκατ. ευρώ. Σημαντικό είναι το γεγονός ότι, στο παρόν στάδιο, η ανάλυση δεν περιλαμβάνει την ενοποίηση της Coca-Cola Beverages Africa, πλην της ενδιάμεσης συμφωνίας χρηματοδότησης.

Η απουσία σημαντικών εξόδων αναδιάρθρωσης ενισχύει την εικόνα λειτουργικής σταθερότητας, ενώ η διατήρηση ισχυρών ταμειακών ροών αφήνει περιθώριο για συνέχιση των επενδύσεων και της μερισματικής πολιτικής, ακόμη και σε ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας.

Το mega deal στην Αφρική και το στοίχημα του καφέ

Η εξαγορά του 75% της Coca-Cola Beverages Africa, έναντι συνολικού τιμήματος 2,6 δισ. δολαρίων, αποτελεί τη μεγαλύτερη στρατηγική κίνηση του ομίλου τα τελευταία χρόνια και αναμένεται να αλλάξει τον γεωγραφικό και αναπτυξιακό του χάρτη. Με τη συναλλαγή αυτή, που ανακοινώθηκε τον Οκτώβριο του 2025 και αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τα τέλη του 2026, ενώνονται δύο κορυφαίοι εμφιαλωτές στην Αφρική, δημιουργώντας έναν παίκτη με κρίσιμη μάζα σε αγορές με υψηλό δημογραφικό και καταναλωτικό δυναμικό.

Η διοίκηση εμφανίζεται ιδιαίτερα αισιόδοξη για τις μακροπρόθεσμες προοπτικές της ηπείρου, επικαλούμενη τη βαθιά γνώση των τοπικών αγορών, την παρουσία δεκαετιών στη Νιγηρία και την ενίσχυση της θέσης στην Αίγυπτο τα τελευταία χρόνια. Η Αφρική, ήδη, αποτέλεσε βασικό μοχλό ανάπτυξης το 2025, με τις αναδυόμενες αγορές να καταγράφουν οργανική αύξηση εσόδων 13,2% και λειτουργικών κερδών 23,2%.

Παράλληλα, ο όμιλος συνεχίζει να επενδύει συστηματικά στον καφέ, με αιχμή του δόρατος το Costa Coffee και το Caffè Vergnano, εστιάζοντας στο κανάλι της εκτός σπιτιού κατανάλωσης. Η στρατηγική αυτή αποδίδει, καθώς ο καφές ενισχύει τη διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου και εντάσσεται στο αφήγημα της 24/7 κατανάλωσης, που αποτελεί βασικό πυλώνα ανάπτυξης για την Coca-Cola HBC.

Τα ενεργειακά ποτά και ο καφές στο επίκεντρο

Τα ανθρακούχα αναψυκτικά εξακολουθούν να αποτελούν τον βασικό μοχλό ανάπτυξης του ομίλου. Το 2025, η κατηγορία ενισχύθηκε από τη στενή συνεργασία με την The Coca-Cola Company και πρωτοβουλίες όπως η επανεκκίνηση της καμπάνιας «Share a Coke», η επιτάχυνση του Sprite και η ισχυρή πορεία του Coke Zero, το οποίο αναπτύχθηκε σε χαμηλά διψήφια ποσοστά. Παράλληλα, ο όμιλος επενδύει σε νέες γεύσεις και ενεργοποιήσεις για ανθρακούχα ποτά που απευθύνονται σε ενήλικες, αξιοποιώντας βασικές στιγμές κατανάλωσης και ενισχύοντας τη σύνδεση με τον καταναλωτή.

Ιδιαίτερα εντυπωσιακή παραμένει η πορεία της κατηγορίας των ποτών ενέργειας, η οποία κατέγραψε για δέκατη συνεχόμενη χρονιά ισχυρή διψήφια αύξηση όγκου. Με διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο και τμηματοποιημένη προσέγγιση, η κατηγορία συνεισφέρει πλέον περίπου 9% στα έσοδα του ομίλου. Οι καινοτομίες του ενεργειακού ποτού Monster, όπως η συνεργασία με Lando Norris, οι νέες γεύσεις στο Powerade και οι προτάσεις Zero Sugar, καθώς και οι προσιτές επιλογές στις αγορές της Αφρικής, οδήγησαν σε ανάπτυξη άνω του 40% σε ορισμένες χώρες, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της κατηγορίας σε αναδυόμενες αγορές.

Παράλληλα, ο καφές εξελίσσεται σε έναν από τους πιο ενδιαφέροντες στρατηγικούς πυλώνες για την Coca-Cola HBC. Σε συνεργασία με την Costa Coffee, ο όμιλος εστίασε συστηματικά στο κανάλι out-of-home, προσθέτοντας 2.100 νέα σημεία μέσα στο 2025 και χτίζοντας ένα αξιόπιστο και επεκτάσιμο επιχειρηματικό μοντέλο. Η διοίκηση εμφανίζεται βέβαιη για το μεσοπρόθεσμο αναπτυξιακό δυναμικό της κατηγορίας, η οποία ενισχύει τη διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου και εντάσσεται στο ευρύτερο αφήγημα της 24/7 κατανάλωσης.

Επιδόσεις και στρατηγική συνέπεια

Σε επίπεδο ομίλου, το 2025 χαρακτηρίστηκε από ισχυρή οργανική αύξηση εσόδων 8,1% και αύξηση λειτουργικών κερδών 11,5%, με το συγκρίσιμο λειτουργικό περιθώριο να ενισχύεται στις 11,7%. Τα συγκρίσιμα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν στα 2,72 ευρώ, αυξημένα κατά 19,7%, εξέλιξη που αντικατοπτρίζει τόσο τη λειτουργική μόχλευση όσο και τα χαμηλότερα του αναμενόμενου χρηματοοικονομικά έξοδα. Η αύξηση του ROIC στο 19,4% και η διατήρηση ισχυρού ισολογισμού υπογραμμίζουν την πειθαρχημένη διαχείριση κεφαλαίου, ενώ «οι συνεχείς επενδύσεις σε ψηφιακές δυνατότητες, δεδομένα και τεχνητή νοημοσύνη ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα του ομίλου σε ένα περιβάλλον που αλλάζει ταχύτατα», όπως σημείωσε και στην ενημέρωση αναλυτών ο κ. Bogdanovic.