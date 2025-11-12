Citi: Δίνει τιμή στόχο 19 ευρώ για τη ΔΕΗ

Στην αύξηση της τιμής στόχου για τη μετοχή της ΔΕΗ στα 19 ευρώ από 16,5 ευρώ προηγουμένως, προχώρησε η Citi, ενώ διατηρεί τη σύσταση «buy».

Σε ανάλυση της για την εταιρεία αναφέρει πως «αναβαθμίζουμε την τιμή-στόχο μας στα 19 ευρώ ενόψει των αποτελεσμάτων γ’ τριμήνου (18/11) και της Ημέρας Επενδυτών (19/11). Αναμένουμε ανάκαμψη στο γ’ τρίμηνο, με EBITDA €647 εκατ. (+54% σε ετήσια βάση), υποστηριζόμενο από τα υψηλότερα τιμολόγια διανομής και τις βελτιωμένες συνθήκες σε ηλιακή και αιολική παραγωγή.

Η εκτίμησή μας είναι σημαντικά υψηλότερη (κατά 33%) από τη συναίνεση του Bloomberg, και βλέπουμε ισχυρές πιθανότητες αναθεώρησης προς τα πάνω της ετήσιας πρόβλεψης για EBITDA €2 δισ.

Οι αναλυτές της Citi αναμένουν ότι το επιχειρηματικό πλάνο για την περίοδο 2026-2028 θα επεκτείνει το προηγούμενο πακέτο, ενσωματώνοντας ένα πλαίσιο κεφαλαιουχικών δαπανών (capex) ύψους €10 δισ.

Παράλληλα, η έκθεση αναφέρει πως «εκτιμούμε ότι η ισχύς των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) θα φθάσει περίπου τα 12,9 GW έως το 2028, οδηγώντας την πρόβλεψη μας για καθαρή κερδοφορία γύρω στα €900 εκατ., δηλαδή 19% υψηλότερα από τη συναίνεση της αγοράς».