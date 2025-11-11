Cepal: Στρατηγική επένδυση στην εταιρεία fintech Finclude

Την υπογραφή συμφωνίας συμμετοχής με ποσοστό 51% στο μετοχικό κεφάλαιο της Finclude, μιας πρωτοπόρου fintech εταιρείας regulated από την Τράπεζα της Ιρλανδίας, που αξιοποιεί πραγματικές τραπεζικές συναλλαγές και open banking analytics, για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας βασισμένη στην πραγματική οικονομική συμπεριφορά των δανειοληπτών ανακοίνωσε σήμερα η Cepal, ένας από τους μεγαλύτερους ανεξάρτητους servicers στη ΝA Ευρώπη με ηγετική θέση στον χώρο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και της διαχείρισης απαιτήσεων, ανακοινώνει

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, πρόκειται για μια σημαντική επένδυση που επιβεβαιώνει τον στρατηγικό προσανατολισμό της Cepal στην τεχνολογία και τη διεύρυνση των προσφερόμενων υπηρεσιών του ομίλου Cepal προς θεσμικούς πελάτες με λύσεις που βασίζονται σε δεδομένα και ανάλυση - ενισχύοντας, έτσι, την αξιοπιστία, τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα των χρηματοοικονομικών αποφάσεων για την αγορά και τους επενδυτές.

Η τεχνογνωσία και τα προϊόντα της Finclude, που αναμένεται να συνεχίσει την αυτόνομη πορεία της εντός Ομίλου Cepal, θα ενισχύουν περαιτέρω το οικοσύστημα των Data & Analytics της Cepal, ενσωματώνοντας επιπλέον δυνατότητες αξιοποίησης τεχνολογιών πρόβλεψης. Στόχος είναι η διεύρυνση των προσφερόμενων υπηρεσιών για την υποστήριξη του στρατηγικού σχεδίου της για την επέκταση στον κλάδο των Reperforming Δανείων και τη Διαχείριση Early Arrears.

Ο Θοδωρής Αθανασόπουλος, CEO της Cepal, δήλωσε σχετικά: «Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί μία νέα εποχή στον τρόπο που ο κλάδος αξιοποιεί τα δεδομένα για την αξιολόγηση χρηματοοικονομικού κινδύνου - και είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που η Cepal βρίσκεται στην αιχμή αυτής της αλλαγής.

Με την Finclude, επιβεβαιώνουμε τη στρατηγική μας εστίαση στην τεχνολογία και στη χρήση δεδομένων για τη λήψη αποφάσεων, ενώ διευρύνουμε τις προσφερόμενες υπηρεσίες και ενισχύουμε την παρουσία του ομίλου και τα προϊόντα του προς Θεσμικούς Επενδυτές και Τράπεζες εκτός του "παραδοσιακού" NPL Servicing. Στη Cepal θα συνεχίσουμε να επενδύουμε συστηματικά στην καινοτομία, διευρύνοντας περαιτέρω αυτή τη δυναμική και συμβάλλοντας ενεργά στη διαμόρφωση ενός πιο δίκαιου και σύγχρονου πλαισίου αξιολόγησης στην ευρωπαϊκή αγορά».