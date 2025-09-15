BBC: Μεγάλη κυβερνοεπίθεση σε Gucci, Balenciaga και Alexander McQueen

Το BBC μετέδωσε τη Δευτέρα πως χάκερς υπέκλεψαν τα προσωπικά στοιχεία εκατομμυρίων πελατών από κορυφαία brands, όπως οι Gucci, Balenciaga και Alexander McQueen σε μια επίθεση κατά του ομίλου της Kering.

Η Kering επιβεβαίωσε την παραβίαση σε μια δήλωση χωρίς να κατονομάσει τα εμπορικά σήματα που επηρεάστηκαν, αναφέροντας ότι τον Ιούνιο διαπίστωσε ότι «ένας μη εξουσιοδοτημένος τρίτος απέκτησε προσωρινή πρόσβαση στα συστήματά μας και πρόσβαση σε περιορισμένα δεδομένα πελατών από ορισμένα από τα καταστήματά μας».

Η επίθεση φαίνεται να αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου φαινομένου που επηρεάζει τις μάρκες και τους λιανοπωλητές πολυτελών προϊόντων φέτος.

Παραβιάσεις έχουν επίσης σημειωθεί στην Cartier της Richemont και σε ορισμένες μάρκες της LVMH. Τον Ιούλιο, η αρχή προστασίας της ιδιωτικής ζωής του Χονγκ Κονγκ ανακοίνωσε ότι διερευνά μια διαρροή δεδομένων που επηρεάζει περίπου 419.000 πελάτες της Louis Vuitton της LVMH.

Τα κλεμμένα δεδομένα πελατών περιλαμβάνουν ονόματα, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμούς τηλεφώνου, διευθύνσεις και τα συνολικά ποσά που δαπανήθηκαν στα καταστήματα των μαρκών.

Η Kering δήλωσε ότι δεν εκλάπησαν οικονομικά στοιχεία, όπως αριθμοί πιστωτικών καρτών ή τραπεζικών λογαριασμών.

Οι χάκερ, οι οποίοι αυτοαποκαλούνται «Shiny Hunters» στο BBC, ισχυρίζονται ότι έχουν δεδομένα που συνδέονται με 7,4 εκατομμύρια μοναδικές διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Η Kering δήλωσε ότι οι μάρκες της αμέσως αποκαλύψει την παραβίαση στις αρμόδιες αρχές και ενημέρωσε τους πελάτες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.