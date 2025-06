BAT Hellas: Υπεύθυνος μετασχηματισμός και πρωτοπόρες δράσεις βιωσιμότητας

Τα τελευταία χρόνια, η καπνοβιομηχανία βρίσκεται σε ένα ταξίδι ριζικού μετασχηματισμού, εστιάζοντας στην ανάπτυξη νέων προϊόντων με στόχο τη μείωση της βλάβης. Παράλληλα με αυτή την ουσιαστική και βαθιά μετάβαση σε ένα μέλλον χωρίς τον καπνό του τσιγάρου, εντείνεται η εστίαση προς την υπευθυνότητα γύρω από τους άξονες ESG (Περιβάλλον, Κοινωνία, Διακυβέρνηση) σε όλη την αλυσίδα αξίας. Από τα προϊόντα και την παραγωγή, τη λειτουργία και τη δεοντολογία, ως τις πρωτοβουλίες και τις δεσμεύσεις που πρέπει να λαμβάνονται απέναντι στον άνθρωπο και το φυσικό περιβάλλον.

Η BAT Hellas, από τις κορυφαίες εταιρείες στην ελληνική αγορά, και μέρος ενός από τους σημαντικότερους πολυεθνικούς Ομίλους, επενδύει στρατηγικά σε αυτή τη μετάβαση.

Πρόκειται για έναν μετασχηματισμό που δεν περιορίζεται μόνο στην τεχνολογία, την επιστήμη και την πρόοδο γύρω από τα προϊόντα στις Νέες Κατηγορίες, αλλά δίνει έμφαση στην εξωστρεφή εταιρική υπευθυνότητα και την καλλιέργεια ενδοεταιρικής κουλτούρας που θέτει στο επίκεντρο την καινοτομία, την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και την κοινωνική προσφορά.

Με συνεπή συνεισφορά στην ελληνική οικονομία και κοινωνία, σημαντικές διακρίσεις σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, εταιρικής ευθύνης και απασχόλησης και με έμφαση σε καινοτόμες πρωτοβουλίες, η BAT Hellas αναδεικνύεται σε κινητήριο μοχλό της υπεύθυνης μετάβασης της καπνοβιομηχανίας, και στην Ελλάδα.

Η εταιρεία ανήκει στην British American Tobacco plc, έναν διεθνή Όμιλο που λειτουργεί από το 1902, απασχολεί περισσότερους από 50.000 εργαζόμενους και δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 170 αγορές.





Το Καλύτερο Αύριο ξεκινά από το υπεύθυνο σήμερα

Εντάσσοντας τους στόχους βιώσιμης και κοινωνικά υπεύθυνης ανάπτυξης στον πυρήνα των προϊόντων, των δραστηριοτήτων και του ανθρώπινου δυναμικού της, σκοπός της BAT Hellas είναι να δημιουργήσει ένα Καλύτερο Αύριο - A Better Tomorrow™ - για τους ενήλικες καταναλωτές, για τους ανθρώπους της εταιρείας, για την κοινωνία και το περιβάλλον.

Η εταιρεία επενδύει σταθερά στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, στηρίζοντας δυναμικά την ελληνική οικονομία και κοινωνία.

Συμβάλλει στη δημιουργία νέων ευκαιριών απασχόλησης, παρέχει στήριξη στο λιανεμπόριο και ταυτόχρονα αναλαμβάνει σημαντικές πρωτοβουλίες στον τομέα του ESG -Περιβάλλον-Κοινωνία-Διακυβέρνηση- με ευρύ κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο.

«Στη BAT Hellas, η έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης δεν είναι απλώς μια στρατηγική επιλογή, αλλά αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητάς μας» εξηγεί στο Liberal.gr η κ. Κατερίνα Σιπητάνου, Head of Corporate & Regulatory Affairs, BAT Hellas.

«Με όραμα τη δημιουργία ενός Καλύτερου Αύριο, επενδύουμε σταθερά σε δράσεις που αφήνουν θετικό αποτύπωμα. Από πρωτοβουλίες περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και κυκλικής οικονομίας, μέχρι κοινωνικά προγράμματα με μετρήσιμη επίδραση, λειτουργούμε υπεύθυνα και καινοτόμα, δημιουργώντας μακροπρόθεσμη αξία στην ελληνική κοινωνία».

Πρόσφατα η εταιρεία παρουσίασε μια σειρά καινοτόμων δράσεων, που έρχονται να προστεθούν στη μακρά λίστα με τα υπεύθυνα προγράμματα τα οποία υλοποιεί, δημιουργώντας μακροπρόθεσμη αξία στην ελληνική κοινωνία.





Επανένταξη και ψυχοκοινωνική ενδυνάμωση ευαίσθητων κοινωνικά ομάδων

Πριν από λίγο καιρό η BAT Hellas ανακοίνωσε και υλοποίησε έναν κύκλο στοχευμένων δράσεων με δύο βασικούς άξονες και μετρήσιμο θετικό κοινωνικό αποτύπωμα, σε συνεργασία με τον Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό Odyssea.

Η εταιρεία μαζί με τους ανθρώπους της συνέλλεξαν 750 κιλά με είδη πρώτης ανάγκης, τα οποία διανεμήθηκαν σε οικογένειες που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, ή αντιμετωπίζουν πρόσθετες δυσκολίες, όπως χρόνια προβλήματα υγείας.

Μέσα από το κοινό πρόγραμμα με τη ΜΚΟ Odyssea για τη συλλογή και διανομή ειδών πρώτης ανάγκης, η BAT Hellas πρόσφερε ουσιαστική στήριξη και ανακούφιση σε περισσότερους από 200 ωφελούμενους.





Ο δεύτερος άξονας του προγράμματος αφορά την υποστήριξη για τη δημιουργία και εγκατάσταση ενός σύγχρονου συμβουλευτικού booth στην Ακαδημία Odyssea στην Αθήνα, παρέχοντας ένα ασφαλές και τεχνολογικά εξοπλισμένο περιβάλλον για επαγγελματική καθοδήγηση.

Ο χώρος που δημιουργήθηκε στοχεύει στην είσοδο ή επανένταξη ευάλωτων ατόμων στην αγορά εργασίας, με ικανότητα να φιλοξενεί περίπου 1.800 συνεδρίες ετησίως, προσφέροντας συμβουλευτική, κατάρτιση και ψυχοκοινωνική ενδυνάμωση.

Με ΑΙ και δορυφορικά συστήματα για έναν κόσμο χωρίς αποτσίγαρα

Τα τελευταία χρόνια υλοποιείται από την BAT Hellas, σε συνεργασία με τον οργανισμό Aegean Rebreath, η περιβαλλοντική πρωτοβουλία «Μικρές Πράξεις, Μεγάλα Εγκλήματα».

Πρόκειται για ένα τεχνολογικά καινοτόμο πρόγραμμα, διεθνών προδιαγραφών, που στοχεύει στην πρόληψη και καταστολή της αλόγιστης απόρριψης αποτσίγαρων, ενθαρρύνοντας την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση του κοινού.

Η εφαρμογή του ξεκίνησε από τη Ραφήνα, ενώ πλέον έχει επεκταθεί στο νησί της Νάξου και υλοποιείται σε συνεργασία με τους Δήμους Ραφήνας - Πικερμίου, καθώς και Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πληθώρα δράσεων, όπως ειδικά σχεδιασμένους συλλεκτήρες σε κεντρικά σημεία για τη σωστή απόρριψη των αποτσίγαρων, αλλά και ειδική σηματοδότηση ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του κοινού για το ζήτημα.





Επιπλέον, χρησιμοποιείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα ένα καινοτόμο δορυφορικό πρόγραμμα, το οποίο χαρτογραφεί τις περιοχές και «υποδεικνύει» τα σημεία που είναι περισσότερο επιβαρυμένα περιβαλλοντικά, με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI).

Τα αποτελέσματα της ενέργειας είναι πραγματικά εντυπωσιακά. Από την έναρξή του, το πρόγραμμα έχει επιτύχει αξιοσημείωτη μείωση της απόρριψης αποτσίγαρων, που αγγίζει το 64% στη Ραφήνα και το 54% στη Νάξο.

Ταυτόχρονα, στους ειδικούς συλλεκτήρες έχουν συγκεντρωθεί περισσότερα από 536.500 αποτσίγαρα συνολικά στις δύο περιοχές στις οποίες εκτείνεται η δράση.

Στο μηδέν η ρύπανση από τις λειτουργικές δραστηριότητες

Η BAT Hellas από τον Σεπτέμβριο του 2024 συνεργάζεται με την Polygreen σε μια πρωτοβουλία διαχείρισης αποβλήτων που ονομάζεται “Just Go Zero” και η οποία στοχεύει στη μετατροπή των γραφείων της εταιρείας σε έναν χώρο μηδενικών αποβλήτων.

Πιο συγκεκριμένα, μέσω των προηγμένων συστημάτων διαλογής, ανακύκλωσης και διάθεσης αποβλήτων της Polygreen, η BAT Hellas δεσμεύεται να ελαχιστοποιήσει τα απόβλητα, καθώς και να προωθήσει πρακτικές κυκλικής οικονομίας για ένα πιο βιώσιμο μέλλον.

Για την επίτευξη του συγκεκριμένου σκοπού η BAT Hellas διοργανώνει συχνά στοχευμένα προγράμματα εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης με τη συνδρομή της Polygreen, με σκοπό την ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης στους ανθρώπους της εταιρείας.

Υπό αυτό το πρίσμα, μέσα στους πρώτους επτά μήνες διεξαγωγής της ενέργειας το ανθρώπινο δυναμικό της BAT Hellas έχει καταφέρει να συγκεντρώσει περίπου 1,2 τόνους απορριμμάτων τα οποία δεν κατέληξαν σε χώρους υγειονομικής ταφής, αλλά ανακυκλώθηκαν βάσει αυστηρών προτύπων.

Ανακύκλωση χρησιμοποιημένων συσκευών

Η εταιρεία, ακόμη, τα τελευταία χρόνια έχει αναπτύξει περιβαλλοντική δράση ανακύκλωσης για τα προϊόντα ατμίσματος και τις συσκευές θέρμανσης.

Η BAT Hellas έχει τοποθετήσει ειδικούς κάδους σε περίπου 5.000 σημεία πώλησης. Προωθώντας δράσεις ανακύκλωσης στη Μικρή Λιανική σε όλη την Ελλάδα, καλεί, παράλληλα, τους καταναλωτές να απορρίψουν υπεύθυνα τη χρησιμοποιημένη συσκευή τους.

Μόνο μέσα στο 2024, ανακυκλώθηκαν περίπου 14,5 τόνοι συσκευών, περιορίζοντας σημαντικά το περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Στο διαρκές ταξίδι βιωσιμότητάς της, η ΒΑΤ στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει διακριθεί με περισσότερα από 60 βραβεία για ενέργειες σχετικά με τον χώρο εργασίας, το περιβάλλον και τις καινοτόμες κοινωνικές δράσεις της.

«Η βιωσιμότητα είναι για εμάς οδηγός που καθορίζει το πώς αναπτυσσόμαστε, πώς καινοτομούμε και πώς συνεισφέρουμε σε έναν κόσμο πιο δίκαιο, πιο πράσινο και πιο συμπεριληπτικό» καταλήγει η κ. Σιπητάνου συνοψίζοντας το θετικό «μετασχηματιστικό» αποτύπωμα της BAT Hellas στον κλάδο, στην οικονομία, την κοινωνία, το περιβάλλον και τον ίδιο τον άνθρωπο.