Auterion για Rheinmetall: Θα συμβάλει στην αύξηση του χαρτοφυλακίου μας - Ισχυρή συνεγασία, όχι εξαγορά

Ο CEO της Auterion, Lorenz Meier, δήλωσε ότι η συμμετοχή της γερμανικής εταιρείας άμυνας Rheinmetall ως «σημαντικού» μετόχου στην αμερικανική εταιρεία λογισμικού για drones θα συμβάλει στην αύξηση του χαρτοφυλακίου παραγγελιών της, προσθέτοντας όμως ότι αυτό δεν θα οδηγήσει σε πλήρη εξαγορά.

Η Auterion παρέχει ήδη λογισμικό για ορισμένα drones της Rheinmetall και η άμεση επένδυση, η οποία ανακοινώθηκε αυτή την εβδομάδα, αποτελεί έναν τρόπο ενίσχυσης της συνεργασίας, δήλωσε ο Meier στο Reuters.

Πάντως, δεν αποκάλυψε το ακριβές μέγεθος της συμμετοχής της Rheinmetall, η οποία, αν και «σημαντική», δεν αποτελεί μειοψηφία που μπορεί να εμποδίσει τη λήψη αποφάσεων.

«Είμαστε εξαιρετικά ευχαριστημένοι με αυτή την τιμή, ειδικά στην γερμανική αγορά», δήλωσε ο Meier, προσθέτοντας ότι οι στενότερες σχέσεις μεταξύ των δύο εταιρειών μπορούν να βοηθήσουν την Auterion να κερδίσει περισσότερες συμβάσεις.

«Ισχυρή συνεργασία, όχι εξαγορά»

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Rheinmetall, Armin Papperger, δήλωσε στους αναλυτές την Τρίτη ότι η αμυντική βιομηχανία αγόρασε μετοχές της Auterion, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο Meier δήλωσε ότι η Rheinmetall, η οποία θεωρεί τις συγχωνεύσεις και τις εξαγορές ως βασικό μέσο για την ταχεία επέκταση των δραστηριοτήτων της προκειμένου να ανταποκριθεί στη ζήτηση, δεν επιδιώκει εξαγορά με αυτή την κίνηση και ότι η Auterion είναι σε θέση να παραμείνει ανεξάρτητη για άλλα 30 χρόνια.

Η Auterion διερευνά επί του παρόντος την αγορά για την απόκτηση περισσότερων λειτουργιών λογισμικού, πρόσθεσε.

Η Rheinmetall και η Auterion, οι οποίες υπέγραψαν μακροπρόθεσμη συμφωνία συνεργασίας τον Δεκέμβριο του 2024, συνεργάζονται στον τομέα των εξαρτημάτων drone με στόχο τη δημιουργία ενός βιομηχανικού προτύπου για τον έλεγχο και τη λειτουργία τους σε διάφορα περιβάλλοντα.

Η Auterion ιδρύθηκε το 2018 και έγινε κερδοφόρα φέτος. Έχει ετήσια έσοδα περίπου 100 εκατ. ευρώ και 160 υπαλλήλους, τα οποία ο Meier αναμένει να αυξηθούν.

Ο Meier δήλωσε ότι η Auterion παρέχει λογισμικό για τα drones που κατασκευάζει η Rheinmetall, προκειμένου να εκπληρώσει παραγγελίες για πυρομαχικά που αιωρούνται πάνω από τους στόχους πριν χτυπήσουν.

Η Auterion, η οποία έχει ήδη πελάτες στις ΗΠΑ και την Ουκρανία, καθώς και στην Ολλανδία, τη Βρετανία και την Ταϊβάν, αναμένει να κερδίσει μια παραγγελία από τη Γερμανία, μετά την επίδειξη ενός συστήματος ελέγχου σμήνους drones πριν από τρεις μήνες, δήλωσε ο Meier.

Η Rheinmetall σχεδιάζει να αναδιαρθρωθεί από το επόμενο έτος για να ανταποκριθεί στις αλλαγές στις προτεραιότητες, συμπεριλαμβανομένης μιας νέας μονάδας αεροπορικής άμυνας με μεσοπρόθεσμο δυναμικό πωλήσεων από 3 έως 4 δισ. ευρώ.

Ο διευθύνων σύμβουλός της, Papperger, δήλωσε ότι η ζήτηση οφείλεται κυρίως στο ενδιαφέρον της Ευρώπης ενόψει των επαναλαμβανόμενων εισβολών drone.