Ασία: Έβδομος συνεχόμενος μήνας κερδών για τις αγορές – Ρεκόρ 35ετίας για τον Nikkei

Οι ασιατικές αγορές οδεύουν για έβδομο συνεχόμενο μήνα κερδών την Παρασκευή, μετά τα καλύτερα του αναμενομένου κέρδη της Amazon και της Apple που ενίσχυσαν τα futures της Wall Street, ενώ το δολάριο κυμάνθηκε κοντά στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων τριών μηνών, λόγω της αβεβαιότητας σχετικά με περαιτέρω μειώσεις των επιτοκίων από τη Fed.

Ο ιαπωνικός Nikkei σημείωσε άνοδο 2,1% την Παρασκευή, αυξάνοντας τα εβδομαδιαία και μηνιαία κέρδη του σε 6% και 16,4% αντίστοιχα.

Αυτή ήταν η μεγαλύτερη μηνιαία άνοδος από το 1990, ενισχυμένη από τις ελπίδες για επιθετικά δημοσιονομικά μέτρα τόνωσης υπό τη νέα πρωθυπουργό Σανάε Τακαΐτσι.

Ο ευρύτερος δείκτης MSCI για τις μετοχές της Ασίας-Ειρηνικού εκτός Ιαπωνίας παρέμεινε αμετάβλητος την Παρασκευή, επηρεασμένος από τις απώλειες των κινεζικών αγορών. Ωστόσο, ο δείκτης οδεύει για εβδομαδιαία άνοδο 1% και μηνιαία άνοδο 4%.

Οι κινεζικές blue chips στον CSI300 υποχώρησαν 1,47% και ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ έπεσε 1,27% μετά την ανακοίνωση στοιχείων που έδειξαν ότι η βιομηχανική δραστηριότητα της Κίνας συρρικνώθηκε με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων έξι μηνών τον Οκτώβριο.

Οι μετοχές της Panasonic Holdings έπεσαν πάνω από 8% την Πέμπτη, μειώνοντας τις προβλέψεις για τα ετήσια λειτουργικά κέρδη κατά 13,5%.

Ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας σημείωσε άνοδο 0,22% μετά από το νέο ρεκόρ που κατέγραψε την Πέμπτη. Ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq σημείωσε άνοδο 0,47%.

Οι μετοχές τεχνολογίας της Νότιας Κορέας ανέκαμψαν μετά την ανακοίνωση της αμερικανικής εταιρείας κατασκευής μικροεπεξεργαστών Nvidia ότι συνεργάζεται με την κυβέρνηση της Νότιας Κορέας για την επέκταση της υποδομής τεχνητής νοημοσύνης της χώρας, χρησιμοποιώντας πάνω από 250.000 GPU της Nvidia.

Η Hyundai σημείωσε άνοδο 9,6% μετά την ανακοίνωση της Nvidia ότι θα εμβαθύνει τη συνεργασία της με την αυτοκινητοβιομηχανία στους τομείς των αυτόνομων οχημάτων, των έξυπνων εργοστασίων και της ρομποτικής, με ένα νέο εργοστάσιο τεχνητής νοημοσύνης που θα τροφοδοτείται από τους τελευταίους AI επεξεργαστές Blackwell.

Οι δύο εταιρείες σχεδιάζουν να εγκαταστήσουν 50.000 GPU Blackwell της Nvidia και να επενδύσουν περίπου 3 δισ. δολάρια σε υποδομές Tεχνητής Nοημοσύνης στη Νότια Κορέα.

Ο αυστραλιανός S&P/ASX 200 παρέμεινε αμετάβλητος (-0,04%).