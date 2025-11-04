Aramco: Αύξηση 19% στα κέρδη του γ΄τριμήνου - Στα 28 δισ. δολάρια τα καθαρά έσοδα

Τα καθαρά κέρδη της Aramco στο γ' τρίμηνο ανήλθαν σε 101,02 δισ. ριάλ, σημειώνοντας μείωση από τα 103,4 δισ. ριάλ του προηγούμενου έτους, αλλά αύξηση κατά 19% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Σε προσαρμοσμένη βάση, εξαιρουμένων των μη επαναλαμβανόμενων στοιχείων, τα καθαρά έσοδα ανήλθαν σε 28 δισ. δολάρια, ξεπερνώντας τις προσδοκίες της εταιρείας για 26,5 δισ.δολάρια.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος Amin Nasser δήλωσε σε ανακοίνωση ότι η Aramco έχει σημειώσει «ασυνήθιστη επέκταση στον τομέα του φυσικού αερίου» στο έργο Jafurah, ένα βασικό πυλώνα της προσπάθειας της Σαουδικής Αραβίας να αναπτύξει τις φιλοδοξίες της στον τομέα του φυσικού αερίου. Η Aramco δήλωσε ότι το έργο έχει προσελκύσει «σημαντικό ενδιαφέρον από παγκόσμιους επενδυτές». Ως αποτέλεσμα, η συνολική παραγωγή φυσικού αερίου και συναφών υγρών αναμένεται να φθάσει τα 6 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα.

Η Aramco αύξησε επίσης τον στόχο αύξησης της παραγωγικής ικανότητας φυσικού αερίου για το 2030 σε περίπου 80% σε σχέση με τα επίπεδα του 2021. Προηγουμένως είχε θέσει ως στόχο αύξηση άνω του 60%.

Στο μεταξύ, η Aramco επιβεβαίωσε ότι θα καταγράψει συνολικά μερίσματα ύψους 21,3 δισ. δολαρίων για το γ' τρίμηνο, περίπου 1/3 χαμηλότερα σε ετήσια βάση.

Αυτά τα μερίσματα είναι κρίσιμα για την οικονομία της Σαουδικής Αραβίας, η οποία προσπαθεί επί του παρόντος να μειώσει τη μακροχρόνια εξάρτησή της από τα έσοδα από το πετρέλαιο.