Αιχμές της UBS προς την Ελβετία για το ύψος του επιπλέον κεφαλαίου που πρέπει να διαθέτει

Η UBS ανακοίνωσε την Τρίτη ότι οι προτάσεις της κυβέρνησης για την μεγαλύτερη τράπεζα της Ελβετίας να διατηρήσει περισσότερο κεφάλαιο θα αποδυναμώσουν την τράπεζα, τον ελβετικό χρηματοπιστωτικό τομέα και την οικονομία της χώρας.

Όπως μετέδωσε το Reuters, η τράπεζα υποστηρίζει τους στόχους της ελβετικής κυβέρνησης να αντλήσει διδάγματα από την κρίση της Credit Suisse και να ενισχύσει το ελβετικό ρυθμιστικό πλαίσιο.

«Ωστόσο, τα μέτρα για το κεφάλαιο που προτείνονται επί του παρόντος δεν πληρούν αυτά τα κριτήρια» ανέφερε η UBS στην έντονη απάντησή της σε μια διαβούλευση της κυβέρνησης σχετικά με τα μέτρα.

Ως αποτέλεσμα της εξαγοράς της Credit Suisse που ξεκίνησε από τις αρχές και των προτεινόμενων προσαρμογών, η UBS θα πρέπει να διατηρήσει περίπου 42 δισεκατομμύρια δολάρια επιπλέον κεφαλαίου, ανέφερε η τράπεζα.

Αντίθετα, τα μέτρα θα θέσουν «την UBS σε σημαντικά μειονεκτική θέση σε διεθνές επίπεδο, θα αποδυναμώσουν την ελβετική οικονομία και το χρηματοοικονομικό κέντρο και δεν θα λάβουν επαρκώς υπόψη τα διδάγματα που αντλήθηκαν από την κρίση της Credit Suisse», ανέφερε η τράπεζα.

Η UBS δήλωσε ότι αντιτίθεται στα «ακραία μέτρα κεφαλαίου», τα οποία, όπως ανέφερε, δεν είναι «αναλογικά ούτε εναρμονισμένα σε διεθνές επίπεδο».

Η κυβέρνηση θα εξετάσει τα σχόλια της τράπεζας, των φορέων του κλάδου και των πολιτικών κομμάτων πριν αποφασίσει πώς θα προχωρήσει.

Στο πλαίσιο ενός σχεδίου για τη μείωση του κινδύνου της τράπεζας, η κυβέρνηση δήλωσε τον Ιούνιο ότι η UBS δεν θα πρέπει πλέον να μπορεί να υπολογίζει το λογισμικό και τις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ως μέρος του απαιτούμενου βασικού κεφαλαίου της.