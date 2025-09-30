Υεμένη: Χτίστηκε το πρώτο μεγάλης κλίμακας ηλιακό εργοστάσιο εν μέσω έλλειψης ηλεκτρικής ενέργειας

Το πρώτο μεγάλης κλίμακας ηλιακό εργοστάσιο της Υεμένης βοηθά στην άμβλυνση των ελλείψεων ηλεκτρικής ενέργειας στη νότια πόλη - λιμάνι του Άντεν, φέρνοντας κάποια ανακούφιση στους κατοίκους και τις επιχειρήσεις που υφίστανται απώλειες, ιδιαίτερα όταν χτυπά η έντονη καλοκαιρινή ζέστη.

Χρηματοδοτούμενο από τα γειτονικά Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και σε λειτουργία από τον Ιούλιο του 2024, το ηλιακό εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας στο Άντεν σηματοδοτεί μια σημαντική στροφή προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε μια χώρα που ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας κατατάσσει ως τη λιγότερο ηλεκτροδοτούμενη χώρα της Μέσης Ανατολής.

Η Υεμένη αντιμετωπίζει σχεδόν 30 χρόνια κρίσης ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ελλείψεων καυσίμων και ενός πολέμου που προκάλεσε σοβαρές ζημιές στις εθνικές υποδομές ηλεκτρικής ενέργειας.

Βρίσκεται βόρεια του Άντεν - της προσωρινής έδρας της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Υεμένης - το εργοστάσιο των 120 μεγαβάτ παρέχει ηλεκτρική ενέργεια σε 150.000 έως 170.000 σπίτια καθημερινά, σύμφωνα με τον Σάμπρι αλ-Μααμάρι, τεχνικό του εργοστασίου.

«Οι διακοπές ρεύματος προκαλούσαν ζημιές σε αγαθά και όταν επιστρέφαμε τα κατεστραμμένα είδη στους προμηθευτές, δεν τα παραλάμβαναν, αφήνοντας εμάς, τους εμπόρους, να επωμιστούμε την απώλεια», δήλωσε ο Μουμπάρακ Κάιντ, ο οποίος διατηρεί ένα σούπερ μάρκετ στην πόλη.

Ενώ η ηλιακή ενέργεια αντιπροσώπευε μόνο το 10,4% της συνολικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της Υεμένης το 2023, σύμφωνα με τον IEA, αυτό αναμένεται να αυξηθεί με μια δεύτερη φάση του ηλιακού σταθμού παραγωγής ενέργειας στο Άντεν που έχει προγραμματιστεί για το 2026 για να διπλασιάσει τη χωρητικότητά του.