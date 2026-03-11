Ταμείο Ανάκαμψης: Ρεκόρ της Ελλάδας στην ενεργειακή μετάβαση και αποθήκευση

Η ταχύτητα και η αποτελεσματικότητα υλοποίησης των έργων ενέργειας στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) αποτελεί «ηράκλειο άθλο» για τη βελτίωση της καθημερινής ζωής των πολιτών μέσω της αύξησης της ενεργειακής ανθεκτικότητας και αποδοτικότητας. Αυτό επισήμανε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, στην εκδήλωση παρουσίασης των έργων ενέργειας του RRF.

Όπως ανέφερε, το 32% των συνολικών κονδυλίων του RRF αφορά έργα ενέργειας, συμβάλλοντας καθοριστικά στον «μαραθώνιο» ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Όπως εξήγησε σήμερα, η χώρα έχει μειώσει τη χρήση λιγνίτη από 69% σε κάτω από 10%, ενισχύοντας τη μετάβαση σε καθαρή ενέργεια, ενώ αποδεικνύει την ανθεκτικότητά της στις διεθνείς ενεργειακές αναταράξεις, καθώς ήταν η 4η φτηνότερη στην Ευρώπη στη χονδρική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας. «Παρά τη διεθνή κρίση, διαθέτουμε άμυνες που ενισχύουν την ανθεκτικότητά μας», τόνισε ο υπουργός, υπογραμμίζοντας την σημασία της στρατηγικής της κυβέρνησης για το διαφοροποιημένο ενεργειακό μείγμα με ισχυρή ανάπτυξη των ΑΠΕ.

Σημαντική παράμετρος στη στρατηγική είναι και η ανάπτυξη συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες, που θα επιτρέψουν καλύτερη αξιοποίηση της πράσινης παραγωγής και θα ενισχύσουν τη σταθερότητα του συστήματος. Το RRF έθεσε τους όρους για την ανάπτυξη της αποθήκευσης, επιτρέποντας την επιτάχυνση των έργων, σημείωσε ο υπουργός. Η απανθρακοποίηση θα προσφέρει φτηνότερες τιμές για όλους, ενώ οι διασυνδέσεις των νησιών παραμένουν κορυφαία προτεραιότητα πρόσθεσε και εξέφρασε ικανοποίηση για την πρωτοβουλία του ΑΔΜΗΕ να προχωρήσει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου για τη χρηματοδότηση των διασυνδέσεων. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η απανθρακοποίηση δεν θα γίνει σε βάρος της ανταγωνιστικότητας ή του κόστους ενέργειας, αλλά θα λειτουργήσει ως μοχλός για πιο οικονομική και βιώσιμη ενέργεια.

Δήλωση Ν. Παπαθανάση στο ΑΠΕ-ΜΠΕ: Πολύ σύντομα θα υποβάλουμε το όγδοο αίτημα πληρωμής

Βιώνουμε μία γεωπολιτική και ενεργειακή αστάθεια και, για αυτό, έχει μεγάλη σημασία η Ελλάδα να συνεχίσει την αναπτυξιακή της πολιτική, δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Νίκος Παπαθανασης, στο περιθώριο της εκδήλωσης.

Βεβαίως, συνέχισε ο ίδιος, άμεσα η ελληνική κυβέρνηση αντέδρασε με μέτρα για να προστατεύσει τους καταναλωτές. Από την άλλη πλευρά, η αναπτυξιακή μας πολιτική, με ένα μεγάλο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων -- εντός του οποίου βρίσκεται και το πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης -- προχωρά κανονικά.

Ο αναπληρωτής υπουργός πρόσθεσε: «Έχουμε πετύχει στόχους και ορόσημα και βρισκόμαστε στην τελευταία φάση του σχεδίου. Είμαστε αισιόδοξοι, δεν έχουμε δικαίωμα να χάσουμε ούτε 1 ευρώ από το πρόγραμμα. Επομένως, προχωράμε και πολύ σύντομα θα υποβάλουμε το όγδοο αίτημα πληρωμής. Και βεβαίως, με την αναθεώρηση που έρχεται -- άλλωστε βρίσκονται αυτή την εποχή εδώ στην Αθήνα και τα στελέχη της Κοινοτικής Επιτροπής -- για να ολοκληρώσουμε με το ένατο αίτημα, το οποίο θα κλείσει με την υποβολή μας στο τέλος Σεπτεμβρίου.

Η Ελλάδα προχωρά και βρίσκεται στις πρώτες θέσεις απορρόφησης, όχι μόνο του Ταμείου Ανάκαμψης αλλά και του ΕΣΠΑ, και πιστεύουμε ότι στο τέλος θα διατηρήσουμε διπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης, όπως πετύχαμε και το 2025, έτσι και το 2026, για να μπορέσουμε να μειώσουμε περαιτέρω την ανεργία και να προσφέρουμε στους συμπολίτες μας ένα καλύτερο μέλλον».

Στο μεταξύ στο πλαίσιο της ομιλίας του ο αναπληρωτής υπουργός ανέφερε ότι, μέχρι τώρα, με το έβδομο αίτημα πληρωμής, έχουμε ολοκληρώσει το 68% των έργων μας και το όγδοο αίτημα πληρωμής θα υποβληθεί τον Απρίλιο.

Το RRP έχει φέρει σημαντικές αλλαγές, τόνισε, ειδικά στον ενεργειακό τομέα και στις μεταρρυθμίσεις, και μας έχει διδάξει να απλοποιούμε διαδικασίες, να είμαστε πιο αποτελεσματικοί, να μειώνουμε τη γραφειοκρατία και να ενισχύουμε την ανταγωνιστικότητα, χωρίς να ξεχνάμε την συνοχή της Ευρώπης.

«Παρά τις πολιτικές και οικονομικές προκλήσεις, είμαι βέβαιος ότι θα εκπληρώσουμε όλες τις απαιτήσεις και θα επιτύχουμε τους στόχους του σχεδίου» κατέληξε ο κ. Παπαθανάσης.

Η ελληνική ενεργειακή αγορά έχει σημειώσει τεράστια πρόοδο την τελευταία δεκαετία

Στην εκδήλωση, ο Δρ. Γιοχάνες Λούμπκινγκ , υψηλόβαθμο στέλεχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με ειδικό ρόλο στην υλοποίηση του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) μίλησε για την εξαιρετική συνεργασία με την ελληνική κυβέρνηση και τους αρμόδιους υπουργούς -- Σταύρο Παπασταύρου και Νίκο Παπαθανάση -- αλλά και για την ομάδα συντονισμού του ελληνικού σχεδίου. Ανέδειξε τη σημασία της ενεργειακής ανθεκτικότητας, της αποθήκευσης και των ΑΠΕ, και υπογράμμισε ότι οι επενδύσεις του RRF στην Ελλάδα είναι μέρος ενός ευρύτερου ευρωπαϊκού σχεδίου για πράσινη και βιώσιμη ανάκαμψη, που συνδυάζει επενδύσεις με μεταρρυθμίσεις για να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα και την οικονομική βιωσιμότητα.

Όπως υπογράμμισε, η ελληνική ενεργειακή αγορά έχει σημειώσει τεράστια πρόοδο την τελευταία δεκαετία. Η συμμετοχή των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας έχει αυξηθεί σημαντικά, ενώ η Ελλάδα έχει μετατραπεί από καθαρό εισαγωγέα σε καθαρό εξαγωγέα ηλεκτρικής ενέργειας και μέσω ενισχυμένων διασυνδέσεων, οι γειτονικές χώρες βασίζονται πλέον στην ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται στην Ελλάδα.

Η απανθρακοποίηση, όπως τόνισε, όχι μόνο ενισχύει τη βιωσιμότητα, αλλά οδηγεί και σε χαμηλότερες τιμές ενέργειας. Οι χώρες με μεγαλύτερο μερίδιο ΑΠΕ και χαμηλότερο ποσοστό άνθρακα εμφανίζουν σήμερα χαμηλότερες τιμές στο μείγμα ηλεκτρισμού, καθώς οι ανανεώσιμες πηγές και οι μπαταρίες δεν έχουν κόστος λειτουργίας, ενώ τα ορυκτά καύσιμα παραμένουν ακριβά.

Το RRF, υπογράμμισε, συνδυάζει επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις ώστε οι επενδύσεις να είναι βιώσιμες και η ανάπτυξη διατηρήσιμη. Τα στοχευμένα έργα περιλαμβάνουν έργα για την αύξηση ισχύος των ΑΠΕ κατά 7,5 GW, αρκετή για να καλύψει το 40% των ελληνικών νοικοκυριών, σε συνδυασμό με μεταρρυθμίσεις στις αδειοδοτήσεις που μείωσαν τον χρόνο από πέντε χρόνια σε 14 μήνες. Περιλαμβάνουν έργα για συστήματα αποθήκευσης ενέργειας, προστατεύοντας την αγορά από αιχμές ζήτησης και διακυμάνσεις τιμών και για τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας και διασύνδεσης των νησιών.

Τέλος, ο κ. Λούμπκινγκ υπογράμμισε το στρατηγικό ρόλο της χώρας στην ενεργειακή ασφάλεια και τον στόχο για φθηνότερη και βιώσιμη ενέργεια για όλους τους πολίτες, με έμφαση στους κατοίκους των νησιών. «Είμαστε πολύ χαρούμενοι που ήμαστε μαζί με την Ελλάδα σε αυτό το έργο τα τελευταία πέντε-έξι χρόνια και που τώρα βλέπουμε τόσο σημαντική πρόοδο», κατέληξε.