Στ. Παπασταύρου: Στόχος μας μέχρι τέλος Ιανουαρίου να έχει υπογραφεί η σύμβαση με τη Chevron

«Στόχος μας είναι μέχρι τέλος Ιανουαρίου να έχει υπογραφεί η σύμβαση με τη Chevron και να έλθει στη Βουλή για κύρωση, προκειμένου να ξεκινήσουν σεισμικές έρευνες νοτίως της Κρήτης το 2026», τόνισε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου.

Για την ExxonMobil, υπογράμμισε ότι «σε 12 με 15 μήνες από τώρα θα έχουμε για πρώτη φορά υπεράκτια ερευνητική γεώτρηση στην Πατρίδα μας μετά από 40 χρόνια. Προχωράμε στην ανάπτυξη του τομέα υδρογονανθράκων.

Σχετικά με το κόστος της ενέργειας, ο Υπουργός ανέφερε ότι «υπάρχει μια σταθερότητα» στα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος και σημείωσε πως «γίνεται προσπάθεια ώστε το κόστος της ενέργειας να παραμένει σε επίπεδα σαφώς αποκλιμακωμένα σε σχέση με πριν από έναν χρόνο». Εν συνεχεία, τόνισε ότι «θα έχουμε το πορτοκαλί τιμολόγιο για τις επιχειρήσεις από τον Φεβρουάριο και από τον Απρίλιο για τα νοικοκυριά που θα δώσει ακόμα μεγαλύτερη ευελιξία σε επιχειρήσεις και σε νοικοκυριά που μπορούν να προγραμματίζουν τη χρήση της ενέργειας».

Παράλληλα, ο κ. Παπασταύρου αναφέρθηκε στον πρωτογενή τομέα και στο ζήτημα του αγροτικού ρεύματος, επισημαίνοντας ότι «η πρόθεση της κυβέρνησης είναι, μέσα στα λογισμένα δημοσιονομικά όρια, να στηρίξει τον πρωτογενή τομέα», Υπογράμμισε, ωστόσο, ότι «αυτό προϋποθέτει την ύπαρξη διαλόγου». «Διάλογος με έναν δεν γίνεται», είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι «είναι η ώρα της ευθύνης και για τους αγρότες, ώστε να καθίσουν στο τραπέζι και να βρεθεί η βέλτιστη λύση».

Αναφορικά με τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα, τόνισε πως «ο Μαδούρο ήταν δικτάτορας. Δεν ήταν εκφραστής της νομιμότητας. Ήταν ο παραβιάζων τη νομιμότητα. Είχε καταλύσει τη συνταγματική νομιμότητα στη Βενεζουέλα», τόνισε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι «είχε φυλακίσει τους πολιτικούς του αντιπάλους και είχε παραβιάσει κάθε έννοια Δημοκρατίας». Στο πλαίσιο αυτό, ο Υπουργός έθεσε ξεκάθαρα το πολιτικό διακύβευμα: «Το πραγματικό δίλημμα στη σύλληψη Μαδούρο είναι αν είσαι με τη δικτατορία και την καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή με τη Δημοκρατία και τη λαϊκή κυριαρχία του λαού της Βενεζουέλας». Και συμπλήρωσε «αυτό είναι η επιλογή και τολμώ να πω ότι υπάρχει μια δυσθεώρητη απόσταση μεταξύ της σύλληψης ενός δικτάτορα, ο οποίος δεν αναγνωρίζεται από τη Δύση και έχει καταλύσει τη συνταγματική νομιμότητα, και από την παράνομη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, σε μια χώρα δηλαδή με διεθνώς αναγνωρισμένα σύνορα».

«Κανείς δεν θα χύσει δάκρυα για την σύλληψη Μαδούρο, εκτός από τους συμπαθούντες του Μαδούρο και του καθεστώτος του στην Ελλάδα και τους λίγους συμμάχους. Ποιος ήταν από τους πιο στενούς συμμάχους του; Ο κύριος Ερντογάν και οι τουρκικές εταιρείες είχαν έντονη εμπορική δραστηριότητα στη Βενεζουέλα», τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι δεκάδες τόνοι χρυσού του λαού της Βενεζουέλας μεταφέρθηκαν στην Τουρκία, καθώς και ότι για το καθεστώς Μαδούρο «υπάρχουν στον ΟΗΕ και στην Διεθνή Αμνηστία καταγγελίες για ακρωτηριασμούς, για δολοφονίες, για βασανιστήρια. Συγγνώμη, το δίλημμα είναι δικτατορία ή Δημοκρατία; Η Ελλάδα είναι με τη Δημοκρατία».