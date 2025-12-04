Στ. Παπασταύρου στο Fox: Η ενέργεια αλλάζει τη γεωπολιτική αρχιτεκτονική - Κεντρικός πυλώνας η Ελλάδα (vid)

Τον κεντρικό ρόλο της ενέργειας από το Αιγαίο μέχρι τον Ατλαντικό, για τη διαμόρφωση της γεωπολιτικής αρχιτεκτονικής, ανέδειξε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή Varney & Co του αμερικανικού τηλεοπτικού σταθμού Fox Business.

Ερωτηθείς από τον κ. Varney για το αν η Ελλάδα θα γίνει η κύρια πύλη της Ευρώπης για το αμερικανικό LNG, ο κ. Παπασταύρου υπογράμμισε ότι «από το Αιγαίο μέχρι τον Ατλαντικό η ενέργεια αλλάζει τη γεωπολιτική αρχιτεκτονική, και η Ελλάδα είναι ο κεντρικός πυλώνας σε αυτή τη νέα αρχιτεκτονική».

Πρόσθεσε επίσης ότι κατά τη συνάντηση που είχε με τον Υπουργό Εσωτερικών και Επικεφαλής του Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ, κ. Doug Burgum συζητήθηκαν συγκεκριμένα σχέδια για τον πλήρη απεγκλωβισμό της Ευρώπης από το ρωσικό αέριο και την αντικατάστασή του με αμερικανικό LNG: «Και αυτό γίνεται μέσω της Ελλάδας, η οποία διαθέτει την κατάλληλη υποδομή — τη Ρεβυθούσα και το FSRU στην Αλεξανδρούπολη —, έχει την ιδανική γεωγραφική θέση, βρίσκεται στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων, έχει ισχυρή οικονομία και πολιτική σταθερότητα και αποτελεί την πύλη για το αμερικανικό LNG προς την Κεντρική Ευρώπη», επεσήμανε.

Σε ερώτηση αν έχουν υπογραφεί συμβόλαια για την προμήθεια αμερικανικού LNG, ο κ. Παπασταύρου απάντησε καταφατικά: «Ήδη υπάρχουν αμερικανοί εξαγωγείς LNG που έχουν υπογράψει συμφωνίες με ελληνικές εταιρείες, και αυτό το LNG θα φτάσει μέχρι την Ουκρανία».

Υπενθύμισε επίσης, ότι η Ουκρανία έχει υποστεί τεράστιες ζημιές στις ενεργειακές της υποδομές από τη Ρωσία, και πρόσφατα, στο γραφείο του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στην Αθήνα, υπογράφηκε συμφωνία με τον Πρόεδρο Volodymyr Zelenskyy, όπου «η Naftogaz, η ΔΕΠΑ και η ΑΚΤΩΡ συμφώνησαν να φέρουν αμερικανικό LNG για τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο -περίπου 0,3 δισ. κυβικά μέτρα- για να στηρίξουν τον ουκρανικό λαό».

«Και η συμφωνία έγινε παρουσία της Πρέσβειρας των ΗΠΑ, της κυρίας Guilfoyle, η οποία έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο σε αυτή την ενεργειακή αναδιάρθρωση», κατέληξε χαρακτηριστικά.