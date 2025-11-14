Στ. Παπασταύρου: Η Ελλάδα επιστρέφει στη ΝΑ Ευρώπη - Η Α' εθνική των αμερικανικών εταιριών είναι εδώ

«Η Ελλάδα αξιοποιεί τη γεωγραφική της θέση, τις υποδομές και το παράθυρο που δημιουργήθηκε όταν οι ΗΠΑ και η ΕΕ αποφάσισαν να απεξαρτηθούν από το ρωσικό φυσικό αέριο.

Ο κάθετος διάδρομος ανάπτυξης και σταθερότητας για τη χώρα μας πρέπει να είναι ένα νέο σχέδιο ανάπτυξης και σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή που έχει 100 εκατ. πληθυσμό».

Αυτό επισήμανε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου μιλώντας στο συνέδριο «Greece Talks» και προσέθεσε:

«Η περιοχή αυτή αποτελεί ζωτικό χώρο για την Ελλάδα. Σήμερα είναι το φυσικό αέριο, σύντομα θα είναι δρόμοι και σιδηροδρομικές συνδέσεις. Στη δεκαετία του '90 και του 2000 υπήρχε πολύ μεγάλη διείσδυση κυρίως στον τραπεζικό τομέα και τις τηλεπικοινωνίες. Σήμερα προχωρούμε με την εμπειρία του πρώτου εγχειρήματος, χωρίς μεγαλοϊδεατισμό, με έντονη αυτοπεποίθηση. Η ενεργειακή αναβάθμιση είναι μία από τις αρτηρίες, ώστε η Ελλάδα να αποτελέσει την κεντρική φλέβα ανάπτυξης, πολιτισμού και τουρισμού στην περιοχή».

Αναφερόμενος στις ενεργειακές συμφωνίες που υπεγράφησαν την προηγούμενη εβδομάδα στην Αθήνα, τόνισε ότι επιτρέπουν στην Ελλάδα να πάει σε νέο επίπεδο ενεργειακής ασφάλειας και αυτονομίας. «Οι δύο μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρίες του κόσμου έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον. Η ExxonMobil θα κάνει το 2027 ερευνητική γεώτρηση. Η Chevron ξεκινά γεωφυσικές και σεισμικές έρευνες το 2026. Οι μεγάλες εταιρίες εξαγωγής φυσικού αερίου δραστηριοποιούνται και κάνουν μακροχρόνια συμβόλαια με ελληνικές εταιρίες, πράγμα που θα επιτρέψει να γίνουν οι υποδομές. Η πρώτη εθνική των αμερικανικών εταιριών είναι εδώ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τέλος για την ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο ανέφερε ότι γίνεται μέρος ενός ευρύτερου γεωπολιτικού και ενεργειακού σχεδιασμού στο πλαίσιο του IMEC, δηλαδή της προσπάθειας Ευρώπης και ΗΠΑ να φέρουν την Ινδία πιο κοντά στην Ευρώπη.