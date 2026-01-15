Στ. Παπασταύρου: Εγκρίθηκαν οι συμβάσεις με Chevron-Helleniq Energy - Παίρνουν τον δρόμο για τη Βουλή

Την έγκριση από το Ελεγκτικό Συμβούλιο των 4 συμβάσεων που αφορούν στους διαγωνισμούς υδρογονανθράκων της κοινοπραξίας Chevron-HelleniqEnergy και την προώθησή τους προς έγκριση στη Βουλή, ανακοίνωσε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου.

Ο κ. Παπασταύρου τόνισε σε δηλώσεις του στον ΑΝΤ1 ότι η όλη διαδικασία κινείται εντός των προβλεπόμενων χρονικών πλαισίων, με απώτερο στόχο οι γεωφυσικές και σεισμικές έρευνες να ξεκινήσουν εντός του 2026.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Υπουργός στα αποτελέσματα της πρόσφατης επίσκεψής του στη Σαουδική Αραβία, κατά την οποία συζητήθηκε σημαντική πρωτοβουλία που αφορά στη δημιουργία του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης μεταξύ της χώρας αυτής και της Ελλάδας, με το οποίο θα συνδεθεί η Μέση Ανατολή με την Ευρώπη.

Όπως είπε ο Υπουργός, Σαουδική Αραβία και Ελλάδα έχουν διμερείς σχέσεις εδώ και 100 χρόνια, οι οποίες από το 2022 έχουν αναβαθμιστεί σε σχέσεις στρατηγικές. «Η Σαουδική Αραβία είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγός πετρελαίου στον κόσμο και ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς φυσικού αερίου. Ο στόχος της είναι από το 2030 ένα μείγμα αυτής της ενέργειας να είναι από ανανεώσιμες πηγές. Αυτή η ενέργεια φιλοδοξούμε να έρχεται στην Ευρώπη, με την ηλεκτρική διασύνδεση Σαουδικής Αραβίας-Ελλάδος μέσω του καλωδίου Σαουδικής Αραβίας-Ελλάδος. Αυτή τη στιγμή γίνονται οι τεχνικές μελέτες και μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2026 Σαουδική Αραβία και Ελλάδα, μέσω του ελληνικού ΑΔΜΗΕ και του αντίστοιχου σαουδαραβικού National Grid, θα έχουμε την μελέτη βιωσιμότητας και την προτεινόμενη χάραξη για το πώς θα έρχεται η ηλεκτρική ενέργεια στην Ελλάδα και μέσω της Ελλάδας στην Ευρώπη», ανέφερε σχετικά ο κ. Παπασταύρου. Με την εξέλιξη αυτή, όπως είπε, η χώρα μας θα αποτελέσει πύλη εισόδου για την Ευρώπη για φυσικό αέριο από τις ΗΠΑ και ηλεκτρική ενέργεια από τη Σαουδική Αραβία.

Όσον αφορά στο πώς θα επηρεάσουν οι εξελίξεις αυτές την καθημερινότητα των Ελλήνων πολιτών, ο κ. Παπασταύρου επεσήμανε ότι στόχος είναι η αξιοποίηση αυτών για τη βελτίωση της ζωής του Έλληνα πολίτη. «Το όφελος για την πατρίδα μας, πέρα από την αναβάθμιση της γεωστρατηγικής της θέσης, είναι η αύξηση των δημοσίων εσόδων. Γιατί αν οι έρευνες υδρογονανθράκων από τις αμερικανικές εταιρείες αποδώσουν, αυτό θα φέρει πιο πολλά χρήματα στα δημόσια ταμεία. Αυτό θα μας επιτρέψει όλοι οι Έλληνες και Ελληνίδες να έχουν ένα καλύτερο επίπεδο ζωής», τόνισε μεταξύ άλλων.

Σε ερώτηση -με αφορμή τη συνάντηση που είχε με τον εκτελεστικό αντιπρόεδρο του Trump Organization, Έρικ Τραμπ στο Ριάντ- αν υπάρχει επενδυτικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα ο κ. Παπασταύρου είπε χαρακτηριστικά: «Δραστηριοποιούνται πάρα πολύ στη Μέση Ανατολή. Κάνουν πολύ μεγάλα έργα και εκδήλωσαν το ενδιαφέρον να επεκταθούν και στην Ευρώπη. Και προφανώς η Ελλάδα είναι ένας σημαντικός επενδυτικός προορισμός».

Τέλος, ο κ. Παπασταύρου ρωτήθηκε για την πρόσφατη δικαστική απόφαση για τη Novartis, απαντώντας ότι με αυτή κλείνει μια μαύρη σελίδα, με την οποία επιχειρήθηκε η ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής. «Στοχοποιήθηκαν πολιτικοί αντίπαλοι και οι οικογένειές τους, επιχειρήθηκε ουσιαστικά η παραχάραξη της δικαστικής εξουσίας. Νομίζω η απόφαση δείχνει τη δύναμη της Δημοκρατίας, δείχνει τη δύναμη της δικαστικής εξουσίας και θέλω να ελπίζω ότι η υπόθεση αυτή θα αποτελεί πάντα σημείο αναφοράς για αποφυγή στο μέλλον». Και κατέληξε: «Νομίζω υπάρχουν ηθικοί αυτουργοί. Και δεν πρέπει να μιλάμε με όρους παρελθόντος, πρέπει όλοι να αναγνωρίσουμε πόσο τέτοιες ενέργειες δηλητηριάζουν το μέλλον μας. Ζούμε σε περίοδο η οποία έχει έντονες ανακατατάξεις. Η διχόνοια πάντα στο παρελθόν μάς οδήγησε σε δυσάρεστες εξελίξεις. Είναι εποχή ενότητας. Η ενότητα δεν σημαίνει συμφωνία. Η ενότητα δεν σημαίνει δεν διαφωνώ. Η ενότητα σημαίνει δεν σε βλέπω σαν εχθρό. Δεν θέλω να σε εξαφανίσω. Σημαίνει ότι δεν υπάρχει τοξικότητα. Υπάρχει διαφωνία, υπάρχει πολιτική αντίθεση και σίγουρα δεν υπάρχει προσπάθεια ποινικοποίηση πολιτικής ζωής».