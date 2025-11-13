Σιάμισιης: Τα μηνύματα της Helleniq Energy για κέρδη, νέες αγορές, Enerwave και υδρογονάνθρακες

«Ήταν ένα πολύ καλό τρίμηνο και συνολικά 9 εξαιρετικοί μήνες για τον όμιλο» ανέφερε χαρακτηριστικά ο CEO της Helleniq Energy, Α. Σιάμισιης κατά το σημερινό conference call του ομίλου με τους αναλυτές, τονίζοντας πως βρίσκεται σε πορεία επίτευξης του στόχου για λειτουργικά κέρδη ύψους 1 δισ. ευρώ το 2025.

Το 2025 θα είναι η 4η συνεχή χρονιά που τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA του Ομίλου θα ξεπεράσουν τα €1 δισ., όπως αναμένεται.

Η Helleniq Energy κατέγραψε ισχυρές λειτουργικές επιδόσεις στο Γ’ Τρίμηνο 2025, με τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA να ανέρχονται σε €365 εκατ., οδηγώντας τα μεγέθη του εννεαμήνου στα €766 εκατ.

Νέα επέκταση

Ο επικεφαλής του ομίλου τόνισε πως η HelleniQ Energy βάζει πλώρη για νέες διεθνείς αγορές, καθώς ο όμιλος σκοπεύει να αξιοποιήσει και να κεφαλαιοποιήσει ευκαιρίες τόσο στις πέντε χώρες όπου έχει ήδη παρουσία όσο και πέρα από αυτές. Η μονάδα trading της Γενεύης αποδίδει ήδη ουσιαστικά, αναλαμβάνοντας τη διαχείριση συναλλαγών του ομίλου αλλά και τρίτων, ενώ σύντομα ο όμιλος θα μπορεί να εισάγει αργό μέσω Σουέζ, μειώνοντας αισθητά κόστος και χρόνους μεταφοράς.

Παράλληλα, προγραμματίζεται προληπτική παύση λειτουργίας για εργασίες στο διυλιστήριο Ασπροπύργου μέσα στο Α’ τρίμηνο του 2026.

Περαιτέρω, όπως αναφέρθηκε στην ενημέρωση των αναλυτών, αποδείχθηκε πολύ σωστή στρατηγικά η απόφαση της Διοίκησης να επισπεύσει το shut down στο διυλιστήριο της Ελευσίνας την περίοδο από τον Απρίλιο έως και τον Ιούνιο του 2025, όταν τα διεθνή περιθώρια διύλισης κινούνταν χαμηλά. Ακολούθως, η σημαντική βελτίωση των διεθνών περιθωρίων διύλισης κατά το Γ’ Τρίμηνο - στο υψηλότερο των τελευταίων δύο ετών - σε συνδυασμό με την πλήρη αξιοποίηση της Ελευσίνας και τη βέλτιστη λειτουργική απόδοση συνολικά όλων των διυλιστηρίων του Ομίλου, ενίσχυσε την παραγωγή και οδήγησε σε ιστορικό ρεκόρ στις πωλήσεων προϊόντων, με τα κέρδη EBITDA να ξεπερνούν το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Η Enerwave και η καθετοποίηση στην ενέργεια

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στην πλήρη ενσωμάτωση της Enerwave στις δραστηριότητες του ομίλου, της νέας, δηλαδή, «Elpedison».

Η καινούργια εταιρική ταυτότητα της εταιρείας ως Enerwave σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο στη στρατηγική πορεία μετασχηματισμού της. Στο πλαίσιο της νέας της στρατηγικής, η Enerwave θα προχωρήσει σε ανασχεδιασμό τής εμπορικής της πολιτικής με νέα προϊόντα, σε βελτίωση της επικοινωνίας με τους πελάτες, αλλά και σε συνεργασία με τις υπόλοιπες δραστηριότητες του Ομίλου στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ο ίδιος τόνισε ότι βασικός στόχος αυτήν τη στιγμή για την Enerwave είναι ο διπλασιασμός ισχύος και μεριδίων στην αγορά μέσα στα επόμενα 2-3 χρόνια με την εταιρεία να ετοιμάζεται να ξεδιπλώσει ένα νέο πακέτο κινήσεων που στοχεύει να αλλάξει τις ισορροπίες σε ηλεκτρισμό και φυσικό αέριο.

Η ολοκλήρωση της εξαγοράς της πρώην ELPEDISON θυμίζουμε ότι πραγματοποιήθηκε στις 15 Ιουλίου 2025 με την εταιρεία πλέον να ενσωματώνεται πλήρως στις δραστηριότητες ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, δημιουργώντας ένα καθετοποιημένο σχήμα παραγωγής και διάθεσης ενέργειας με κεφάλαιο €1 δισ.

Στο τρίμηνο, η συνεισφορά του κλάδου ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου ανήλθε σε €32 εκατ., έναντι €13 εκατ. πέρσι.

Η αναβίωση του αγωγού πετρελαίου στη Βόρεια Μακεδονία

Ιδιαίτερη μνεία έκανε ο επικεφαλής του ομίλου και στην επαναλειτουργία του αγωγού πετρελαίου που συνδέει τη Θεσσαλονίκη με τη θυγατρική της εταιρείας ΟΚΤΑ στα Σκόπια, για πρώτη φορά έπειτα από 13 χρόνια.

Ο κ. Σιάμισιης εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι η λειτουργία του αγωγού αναμένεται να ξεκινήσει από τα τέλη του έτους σε μια χρονική περίοδο, κατά την οποία η Ελλάδα προσπαθεί να αξιοποιήσει τον χώρο που ανοίγεται στα Βαλκάνια από την αποχώρηση των ρωσικών εταιρειών.

H επαναλειτουργία του αγωγού Θεσσαλονίκης-Σκοπίων θα αξιοποιηθεί ως πύλη εξαγωγής ενεργειακών προϊόντων προς τα Βαλκάνια και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Οι εξελίξεις στους υδρογονάνθρακες

Φυσικά, αναφέρθηκε και στο κομμάτι των υδρογονανθράκων και στις πρόσφατες συμφωνίες με τις αμερικανικές εταιρείες Chevron και Exxon Mobil, εξηγώντας ότι οι ανακαλύψεις στον θαλάσσιο χώρο μπορεί να εξασφαλίσουν στην Ελλάδα μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία.

Μάλιστα, σχετικά με τη Chevron ανέφερε πως και εκεί οι εξελίξεις τρέχουν με ταχείς ρυθμούς και είναι κοντά στην ολοκλήρωση νέων βημάτων το επόμενο διάστημα.

Για την συμφωνία – ορόσημο που πραγματοποιήθηκε μόλις λίγες ημέρες πριν μεταξύ της HELLENiQ ENERGY, της Energean και της ExxonMobil στο Block 2 στο ΒΔ Ιόνιο τόνισε πως τόνισε πως η HELLENiQ ENERGY θα διατηρήσει ποσοστό συμμετοχής 10%.

Η κοινοπραξία προγραμματίζει να προβεί σε ερευνητική γεώτρηση εντός του 2027, σηματοδοτώντας το επόμενο σημαντικό βήμα για την αξιολόγηση του δυναμικού υδρογονανθράκων στην περιοχή.

Επενδύσεις, ισχυρές ταμειακές ροές και προμέρισμα 0,20 ανά μετοχή

Οι λειτουργικές ταμειακές ροές του Γ’ Τριμήνου έφτασαν τα €479 εκατ., ενώ οι συνολικές επενδύσεις στο εννεάμηνο ανήλθαν σε €523 εκατ., συμπεριλαμβανομένης της εξαγοράς της Enerwave.

Ο καθαρός δανεισμός διατηρήθηκε σταθερός στα €2,5 δισ., με χαμηλότερο κόστος εξυπηρέτησης (-10%).

Η ισχυρή κερδοφορία και οι θετικές προοπτικές για το υπόλοιπο του έτους οδήγησαν το Διοικητικό Συμβούλιο στη λήψη απόφασης για προσωρινό μέρισμα €0,20 ανά μετοχή.

Νέο κεφάλαιο σε ΑΠΕ και trading

Σε τροχιά πρόωρης επίτευξης στόχων, η διοίκηση της HELLENiQ ολοκλήρωσε το στρατηγικό πλάνο μετασχηματισμού «Vision 2025» νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα, καταγράφοντας ένα σερί κινήσεων.

Στο μέτωπο της διύλισης, η Ελευσίνα ανέβηκε «κατηγορία» με την αναβάθμιση της μονάδας να αποδίδει ήδη «καθαρά» αποτελέσματα, ενώ ο ανασχεδιασμός του Εφοδιασμού και της Εμπορίας έχει τεθεί σε πλήρη εφαρμογή. Κομβική τομή το νέο επιχειρηματικό μοντέλο με την έναρξη δραστηριοτήτων της HELLENiQ Petroleum Trading, που στοχεύει σε μεγαλύτερους όγκους, καλύτερο pricing και περισσότερη εξωστρέφεια στις διεθνείς αγορές.

Παράλληλα, το χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ ανεβαίνει ταχύτητα. Η εγκατεστημένη ισχύς φτάνει τα 506 MW, με επιπλέον 966 MW σε ώριμη φάση ανάπτυξης και συνολικό pipeline άνω των 6 GW. Στις εγκαταστάσεις της Θεσσαλονίκης «χτίζεται» το πρώτο βιομηχανικό πάρκο μπαταριών για αποθήκευση πράσινης ενέργειας, ενώ ο στόχος αναβαθμίζεται στα 1,5 GW σε λειτουργία έως το 2028, με παρουσία σε πέντε χώρες. Η εξάπλωση εκτός συνόρων επιβεβαιώνεται και από την κίνηση της HELLENiQ Renewables να αποκτήσει έργα έτοιμα προς κατασκευή συνολικής ισχύος 405 MW στη Ρουμανία και τη Βουλγαρία.

Ο στόχος για τις ΑΠΕ αγγίζει τα 1,5 GW σε ορίζοντα τριετίας (από 0,5 GW σήμερα) και 2 GW έως το 2030 ενώ πιο κοντά στην αφετηρία βρίσκονται τόσο η νέα μονάδα ηλεκτροπαραγωγής φυσικού αερίου στη Θεσσαλονίκη όσο και το νέο FSRU.

Το μήνυμα που στέλνει ο Όμιλος είναι διπλό: σταθεροποιεί την παραδοσιακή «μηχανή» του και, ταυτόχρονα, κλιμακώνει την πράσινη παραγωγή και τις εμπορικές δυνατότητες. Με ολοκληρωμένο trading, αναβαθμισμένες βιομηχανικές υποδομές και κλιμακούμενες ΑΠΕ, το «Vision 2025» παύει να είναι σχέδιο — και γίνεται νέα κανονικότητα.

Η εκτόξευση κερδοφορίας

Ο όμιλος παρουσίασε εντυπωσιακή ενίσχυση κερδοφορίας για το γ' τρίμηνο του 2025, ιστορικά επίπεδα παραγωγής και σημαντικές στρατηγικές εξελίξεις.

Το τρίμηνο χαρακτηρίστηκε από ισχυρή λειτουργική απόδοση, υψηλές πωλήσεις και ένα περιβάλλον διύλισης που λειτούργησε υποστηρικτικά για τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου.

Τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA για το γ’ τρίμηνο ανήλθαν σε €365 εκατ., υπερδιπλάσια από πέρσι, ενώ για το εννεάμηνο διαμορφώθηκαν σε €766 εκατ., ξεπερνώντας την αντίστοιχη περίοδο του 2024 παρά το πιο αδύναμο Α’ Εξάμηνο.

Η παραγωγή ανήλθε σε 4,1 εκατ. τόνους, παρουσιάζοντας αύξηση 5%, με τις πωλήσεις να φτάνουν τα 4,3 εκατ. τόνους, σημειώνοντας το υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών. Οι εξαγωγές παρέμειναν στο υψηλό 47% του συνολικού όγκου.